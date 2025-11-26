Kingston lancia la soluzione di storage SSD Dual Portable

Durante un incontro con la stampa, Kingston Digital Europe, azienda produttrice di memorie flash affiliata a Kingston Technology Company, e specialista mondiale nei prodotti di memoria e nelle soluzioni tecnologiche, ha lanciato il suo primo drive a stato solido senza cavi, realizzato per chi desidera una soluzione portatile, conveniente e affidabile per il backup e il trasferimento dati.

Con l’aspetto elegante di una tradizionale unità flash racchiusa in un involucro metallico compatto e resistente, il Dual Portable SSD consente di trasferire facilmente file tra dispositivi USB Type-A e USB-C®1 – come laptop, desktop, dispositivi mobile e molto altro – raggiungendo velocità USB 3.2 Gen 2 fino a 1.050 MB/s in lettura e 950 MB/s in scrittura.2 Questa soluzione all-in-one per l’archiviazione e il trasferimento dati migliora la produttività e ottimizza il flusso di lavoro, offrendo capacità fino a 2 TB per gestire agevolmente file di grandi dimensioni, foto ad alta risoluzione e video in formato 4K.

“Un numero sempre maggiore di consumatori desidera avere il pieno controllo sui propri dati” ha dichiarato Liny Cheliyan, Business Manager – Prosumer Flash and SSD Kingston EMEA. “Ora, grazie alla praticità dell’SSD Dual Portable di Kingston, gli utenti possono averlo e trasferire, condividere o eseguire il backup dei propri file importanti su un’ampia gamma di dispositivi dotati di porte USB-A e USB-C.”

L’SSD Dual Portable è disponibile nelle capacità3 da 512 GB, 1 TB e 2 TB ed è coperto da una garanzia limitata di cinque anni5, dal supporto tecnico gratuito e dalla consolidata affidabilità di Kingston.

Caratteristiche tecniche e funzioni del drive SSD Dual Portable di Kingston :

Si adatta ad ogni stile di vita: Grazie ai suoi connettori USB-A e USB-C, il drive SSD Dual Portable consente di trasferire facilmente i file tra laptop, desktop, dispositivi mobili e altro ancora.

Grazie ai suoi connettori USB-A e USB-C, il drive SSD Dual Portable consente di trasferire facilmente i file tra laptop, desktop, dispositivi mobili e altro ancora. Velocità : USB 3.2 Gen 2 fino a 1.050 MB/s in lettura e 950 MB/s in scrittura 2 .

USB 3.2 Gen 2 fino a 1.050 MB/s in lettura e 950 MB/s in scrittura . Portatile e senza cavo: In mano, in tasca o in borsa, questo SSD compatto e raffinato può stare praticamente ovunque

In mano, in tasca o in borsa, questo SSD compatto e raffinato può stare praticamente ovunque Spazio di archiviazione: fino a 2 TB affidabile e adatto a file di grandi dimensioni, foto ad alta risoluzione e video 4K 3 .

fino a 2 TB affidabile e adatto a file di grandi dimensioni, foto ad alta risoluzione e video 4K . Interfaccia: USB Type-A e USB Type-C®

USB Type-A e USB Type-C® Standard/Velocità 2 : USB 3.2 Gen 2; fino a 1.050MB/s in lettura e 950MB/s in scrittura

USB 3.2 Gen 2; fino a 1.050MB/s in lettura e 950MB/s in scrittura NAND: 3D

3D Capacità 3 : 512GB, 1TB, 2TB

512GB, 1TB, 2TB Dimensioni : 71,85mm x 21,1mm x 8,6mm

: 71,85mm x 21,1mm x 8,6mm Peso : 13g

: 13g Materiale esterno: Plastica + metallo

Plastica + metallo Temperature di funzionamento: da 0°C a 60°C

da 0°C a 60°C Temperature di stoccaggio: da -20°C a 85°C

da -20°C a 85°C Garanzia e supporto 4 : 5 anni di garanzia limitata con servizio di supporto tecnico gratuito

: 5 anni di garanzia limitata con servizio di supporto tecnico gratuito Compatibilità con5: Windows® 11, macOS® (v. 13.7.6 +), Linux (v. 4.4x +), Chrome OS™, Android™, iOS/iPadOS® (v.13+)

Note

1 I nomi USB Type-C® e USB-C® sono marchi commerciali registrati di USB Implementers Forum.

2 La velocità può variare in base all’hardware, al software e alla tipologia di utilizzo dell’host. Per raggiungere la massima velocità è necessario che il dispositivo host supporti lo standard USB 3.2 Gen 2.

3 Parte della capacità totale indicata per i dispositivi di storage Flash viene in realtà utilizzata per le funzioni di formattazione e per altre funzioni,e pertanto tale spazio non è disponibile per la memorizzazione dei dati. La capacità reale di memorizzazione dati dell’unità è quindi inferiore a quella riportata sul prodotto.

4Garanzia limitata a 5 anni o alla “vita operativa residua del drive SSD” così come determinabile tramite l’uso dell’applicazione Kingston SSD Manager. Un prodotto nuovo e mai usato mostrerà un valore di usura pari a cento (100), mentre un prodotto ormai prossimo alla fine del proprio ciclo di vita in termini di cicli di programmazione/cancellazione mostrerà il valore uno (1).

5 La compatibilità con i dispositivi Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iOS/iPadOS e Android può variare in funzione del software/hardware presente nel dispositivo host (per ulteriori dettagli su questa caratteristica consultare il sito web del produttore del dispositivo host). Per i dispositivi Android/iOS/iPadOS potrebbe essere necessario un adattatore OTG (non fornito da Kingston).