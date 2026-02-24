KIOXIA campiona i dispositivi di memoria flash integrati UFS 5.0 per applicazioni mobili di nuova generazione

KIOXIA Europe, specialista mondiale nelle soluzioni di memoria, ha annunciato l’inizio della spedizione da parte di KIOXIA Corporation di campioni per la valutazione[1] di memorie flash integrate compatibili con lo standard UFS di nuova generazione, UFS 5.0, attualmente in standardizzazione da parte dello JEDEC.[2]

L’UFS 5.0 è un nuovo standard di archiviazione flash integrata che lo JEDEC sta attualmente elaborando per far fronte alle esigenze prestazionali dei dispositivi mobili di nuova generazione quali gli smartphone di fascia alta dotati di funzioni a base IA integrate. Utilizza la versione 6.0 del MIPI M-PHY per il livello fisico e la versione 3.0 dell’UniPro per il protocollo. La versione 6.0 del M-PHY introduce la nuova modalità HS-GEAR6, che supporta una velocità di interfaccia teorica fino a 46,6 Gbps a corsia; con 2 corsie, l’UFS 5.0 può raggiungere circa 10,8 GB/s di prestazioni effettive di lettura/scrittura.

Nei campioni per la valutazione sono inclusi un controller di nuova elaborazione interna per l’UFS 5.0 e la BiCS FLASH di KIOXIA di 8° generazione. I campioni sono a disposizione con capacità di 512 GB e 1 TB. La nuova progettazione del pacchetto gli ha conferito piccole dimensioni di 7,5 x 13 mm che contribuiscono all’efficienza dello spazio sulla scheda e alla flessibilità progettuale.

I campioni vengono forniti a clienti che stanno elaborando sistemi host compatibili con l’UFS 5.0, mettendoli in grado di valutare le prestazioni e condurre prove di interoperabilità.

Per far fronte alle sempre maggiori esigenze di capacità più ampia e prestazioni più elevate sul mercato dei dispositivi mobili, KIOXIA continuerà a introdurre nuove tecnologie di memoria flash nei suoi prodotti UFS.

Axel Störmann, Chief Technology Officer e vicepresidente di KIOXIA Europe, ha affermato: “Man mano che i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) si spostano sui dispositivi mobili, il comportamento dell’archiviazione deve essere più simile a quello della memoria di sistema ad alta velocità per scongiurare i punti morti nell’elaborazione”. “La massiccia portata di dati del dispositivo di memoria flash integrato UFS 5.0 di KIOXIA consente di completare le attività più velocemente, garantendo al dispositivo un più celere ritorno a uno stato di inattività a basso consumo. L’elevata efficienza e l’alta velocità di elaborazione sono una combinazione essenziale per i clienti che elaborano applicazioni con l’IA generativa su dispositivi a batteria”.

Note:

1: Questi campioni sono destinati unicamente alla valutazione funzionale. Le specifiche dei campioni differiranno da quelle dei prodotti commerciali.

2: Le spedizioni dei campioni da 512 GB per la valutazione sono iniziate il 24 febbraio, mentre l’avvio di quelle dei campioni da 1 TB è calendarizzato da marzo.