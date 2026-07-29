KIOXIA: SSD E1.S next gen per l’IA e gli ambienti hyperscale

KIOXIA Europe lancia la serie NX1 di KIOXIA di unità a stato solido (SSD), nuova generazione di SSD E1.S PCIe 5.0 NVMe Data Center, e la prima SSD di KIOXIA che supporta il raffreddamento diretto a liquido.

La serie NX1 di KIOXIA è caratterizzata dall’architettura del controller di nuova generazione, sviluppata internamente, che oggi rende possibili impressionanti capacità gettando le basi per funzionalità future. Le nuove unità sono concepite per offrire archiviazione ad alte prestazioni ed efficiente sotto il profilo energetico per i server dotati di GPU e gli ambienti dei data center hyperscale.

La serie NX1 di KIOXIA è il modello erede della serie XD di KIOXIA e sfrutta le prestazioni PCIe 5.0 per aiutare i prestatori di servizi cloud e gli operatori hyperscale a ottimizzare l’infrastruttura mantenendo in contemporanea l’efficienza operativa. Rispetto alla precedente generazione(1), le SSD NX1 di KIOXIA offrono prestazioni di scrittura sequenziale maggiori fino al 38% e prestazioni di scrittura casuale maggiori fino al 20%(2)

Man mano che l’infrastruttura AI continua ad aumentare di scala, l’archiviazione deve stare al passo con progettazioni dei server sempre più dense e ricche di acceleratori. Il fattore di forma E1.S contribuisce a massimizzare la capacità di archiviazione supportando in contemporanea la gestione termica avanzata, la quale comprende configurazioni con raffreddamento diretto a liquido compatibili con la piastra refrigerante che rendono possibile una dissipazione efficiente del calore negli ambienti dei server di IA ad alte prestazioni.

«La serie NX1 di KIOXIA è progettata per rendere possibile questo passaggio con funzionalità di raffreddamento diretto a liquido, come anche prestazioni elevate ed efficienti sotto il profilo energetico» conclude Paul Rowan, Chief Marketing Officer e vicepresidente di KIOXIA Europe GmbH.

Caratteristiche aggiuntive:

Disponibile nei formati E1.S da 9,5 mm (compatibile con il raffreddamento diretto a liquido e quello ad aria) ed E1.S da 15 mm (compatibile con il raffreddamento ad aria).

1 DWPD (scrittura su drive al giorno) per applicazioni di lettura intensiva; gamma di capacità da 1,92 TB a 15,36 TB(3).

Conformi alle specifiche PCIe 5.0, NVMe 2.0 e Open Compute Project (OCP) Datacenter NVMe SSD 2.6, nonché al supporto al posizionamento NVMe flessibile dei dati (FDP).

Costruite con la tecnologia delle memorie TLC BiCS FLASHTM di KIOXIA di ottava generazione che utilizza l’architettura CMOS directly Bonded to Array (CBA).

Modello opzionale di sicurezza con unità a crittografia automatica (SED) conforme alla specifica TCG Opal(4).

I campioni della serie KIOXIA NX1 sono attualmente forniti a clienti hyperscale selezionati.