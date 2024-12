L’Assistente AI di Acrobat adesso parla anche italiano e spagnolo

L’introduzione dell’Intelligenza Artificiale negli strumenti di lavoro più utilizzati dagli utenti, ha portato enormi benefici. La realtà che sta sicuramente cambiando le esperienze digitali è Adobe. L’azienda annuncia che adesso l’Assistente AI di Acrobat supporta documenti di testo e PDF in italiano e spagnolo. L’Assistente AI è un nuovo motore di conversazione generativo, alimentato dall’intelligenza artificiale, in Reader e Acrobat. Che si tratti di fare ricerca, studiare per un esame, analizzare dati o rivedere appunti di riunioni, l’Assistente AI di Acrobat sintetizza le informazioni presenti nei file PDF e in altri tipi di documenti, come Word, PowerPoint, file di testo, in contenuti significativi, rendendoli rapidamente accessibili. Adobe e i suoi provider di soluzioni non utilizzano i contenuti dei consumatori di Adobe per addestrare i modelli di linguaggio di grandi dimensioni che forniscono le funzionalità di intelligenza artificiale generativa di Acrobat.

L’Assistente AI di Acrobat rivoluziona i flussi di lavoro

Con l’introduzione dell’Assistente AI, la nuova funzionalità di IA generativa di Acrobat, Adobe sta cambiando radicalmente il modo in cui gli utenti di Adobe in Italia interagiscono con i PDF e altri documenti digitali su desktop, web e dispositivi mobili. L’Assistente AI di Acrobat semplifica e accelera la lettura, l’analisi e l’elaborazione di documenti lunghi ed estesi, consentendo agli utenti di lavorare in modo più intelligente ed efficiente. L’Assistente AI è integrato direttamente in Acrobat, lo standard di settore PDF di Adobe.

Caratteristiche e vantaggi principali dell’Assistente AI di Acrobat

Conversare e interagire con i documenti: ottieni risposte rapide e genera riepiloghi per aumentare la produttività con l’Assistente AI di Acrobat, che fornisce anche risposte rapide collegate alle fonti dei documenti. Inoltre, grazie ai prompt vocali dell’applicazione mobile, lavorare fuori casa è più facile che mai.

Creare citazioni intelligenti: genera citazioni con il motore di attribuzione personalizzato e l'intelligenza artificiale proprietaria di Adobe per verificare facilmente la fonte delle risposte dell'Assistente AI.

genera citazioni con il motore di attribuzione personalizzato e l’intelligenza artificiale proprietaria di Adobe per verificare facilmente la fonte delle risposte dell’Assistente AI. Lavorare con diversi documenti: dalle risposte rapide alle ricerche più approfondite, è possibile identificare temi, tendenze e relazioni chiave partendo da un insieme di documenti selezionati, nonché sintetizzare e formattare le informazioni provenienti da fonti diverse creando contenuti d’impatto (per esempio, se si trascinano e spostano documenti in diversi tipi di file nell’Assistente AI di Acrobat, quest’ultimo genera rapidamente suggerimenti di domande, come “Fornisci una panoramica dei temi chiave presentati in questi documenti”). Inoltre si può navigare rapidamente su un punto specifico per approfondire l’argomento grazie ai link di ancoraggio. In questo modo non sarà più necessario navigare per ore tra vari documenti, come si faceva in passato.

Focalizzare l'attenzione sui punti chiave: ricevi una panoramica con titoli e riepiloghi per evidenziare i contenuti importanti di un documento grazie alla funzione Generative Summary (Riepilogo generativo). In questo modo sarà più facile e veloce trovare le informazioni rilevanti e navigare tra le stesse.

ricevi una panoramica con titoli e riepiloghi per evidenziare i contenuti importanti di un documento grazie alla funzione (Riepilogo generativo). In questo modo sarà più facile e veloce trovare le informazioni rilevanti e navigare tra le stesse. Rimanere aggiornati sulle trascrizioni delle riunioni: genera riepiloghi dei contenuti delle riunioni con le trascrizioni delle riunioni e aumenta l’efficienza quando partecipi a una riunione o anche quando non puoi assistervi di persona.

Prezzo e disponibilità

L’Assistente AI di Acrobat è ora disponibile anche in italiano e spagnolo come abbonamento per desktop, web e dispositivi mobili. Gli utenti sia del software gratuito Adobe Reader che della versione a pagamento di Acrobat hanno la possibilità di acquistare l’abbonamento aggiuntivo al prezzo di 6,14 € al mese (IVA inclusa) in Italia (Spagna 6,09 € IVA inclusa).

L’impegno costante di Adobe per un’intelligenza artificiale responsabile

Adobe si impegna a sviluppare e utilizzare l’AI in modo responsabile per tutti i clienti. L’Assistente AI di Acrobat presenta funzionalità e pratiche chiave per aiutare a mantenere i dati degli utenti al sicuro, garantendo al contempo la trasparenza:

Test e revisione etica dell’AI : tutte le funzionalità dell’Assistente AI di Acrobat sono sottoposte al processo di governance responsabile relativo all’etica dell’IA di Adobe, per garantire la conformità ai principi aziendali di affidabilità, responsabilità e trasparenza.

: tutte le funzionalità dell’Assistente AI di Acrobat sono sottoposte al processo di governance responsabile relativo all’etica dell’IA di Adobe, per garantire la conformità ai principi aziendali di affidabilità, responsabilità e trasparenza. Privacy dei dati: l’approccio di Adobe alla privacy è guidato dal principio “i tuoi dati sono tuoi”, che significa che non utilizza i dati dei clienti per addestrare gli LLM. Gli utenti possono attivare o disattivare manualmente le funzionalità di AI generativa e modificare o cancellare la cronologia privata delle conversazioni.

Affidabilità: Adobe migliora le tecnologie LLM avvalendosi degli stessi modelli di intelligenza artificiale e machine learning alla base della premiata modalità Liquid Mode, per fornire una comprensione estremamente accurata della struttura e del contenuto dei documenti, che aumenta la qualità e l’affidabilità degli output dell’Assistente AI di Acrobat.

Governance dei dati: l’Assistente AI di Acrobat consente alle aziende di avere il controllo delle proprie informazioni, fornendo insight solo in base ai documenti che gli utenti chiedono specificamente di analizzare.

Attribuzione: l’Assistente AI di Acrobat include le attribuzioni nelle risposte generate, rendendo più facile per gli utenti confermare la provenienza delle informazioni; un messaggio in-app ricorda di ricontrollare la fonte delle risposte fornite dall’Assistente AI.

Responsabilità condivisa: l'intelligenza artificiale generativa dell'Assistente AI in Reader e Acrobat si basa solo sui documenti forniti dagli utenti stessi. Inoltre, quando gli utenti utilizzano l'Assistente IA di Acrobat, accettano di utilizzare le funzionalità in modo responsabile.

Dichiarazioni

“Da 30 anni Adobe Acrobat è lo standard di riferimento per la lettura, la modifica e la conversione dei file PDF. Adobe rivoluziona la gestione dei documenti con il nuovo assistente AI di Acrobat, che si attiva semplicemente digitando dei prompt nei PDF. Questo strumento comprende, analizza ed elabora i contenuti in pochi secondi, consentendo agli utenti di risparmiare tempo prezioso per attività più importanti”, afferma Murat Erimel, Group Manager del Product Marketing di Adobe.