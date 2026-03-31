Le videocamere Rally AI Camera ridefiniscono gli spazi di lavoro ibrido

L’evoluzione degli ambienti professionali è stata a lungo associata alla flessibilità degli arredi e delle postazioni modulari, tuttavia nel contesto del lavoro ibrido, la funzionalità di un ufficio non dipende più solo dal layout fisico1, ma dalla capacità di garantire una connessione fluida tra persone, piattaforme digitali e infrastrutture tecnologiche. In questo scenario, l’assenza di una reale integrazione tra i sistemi rischia di frammentare le comunicazioni, una sfida che Logitech affronta semplificando l’interazione tra hardware e software. Se la configurazione spaziale è il tratto visibile di questa evoluzione, l’integrazione tecnologica rappresenta l’infrastruttura invisibile che ne determina l’efficacia, garantendo un’esperienza uniforme a ogni professionista e abbattendo i limiti dello spazio fisico per assicurare inclusività e produttività ai team ibridi.

La risposta di Logitech alle esigenze degli spazi di lavoro moderni

Logitech ha interpretato con tempestività le evoluzioni del mondo professionale attraverso l’introduzione di prodotti per la video collaborazione intelligenti, come le nuove videocamere per conferenze Rally AI Camera e Rally AI Camera Pro progettate per rispondere alle mutevoli esigenze dei luoghi di lavoro contemporanei. La definizione video è un elemento sempre più centrale, soprattutto in spazi ampi o articolati. In questi termini, Rally AI Camera offre immagini nitide e fedeli grazie a un sensore ad alta risoluzione da 20 megapixel, mantenendo chiarezza e contrasto anche in condizioni di luce difficili. Rally AI Camera Pro amplia queste capacità con un sistema a doppio obiettivo, combinando una lente grandangolare e un teleobiettivo per adattare l’inquadratura a contesti più complessi senza compromettere i dettagli. Inoltre, la tecnologia RightSight 2 regola automaticamente la ripresa in base al numero e alla disposizione dei partecipanti e alla presenza di un relatore attivo grazie all’intelligenza artificiale, consentendo di passare da una visione generale a un focus sui singoli interventi. Questa gestione intelligente valorizza sia la collaborazione in sede sia quella da remoto, ottimizzando lo scambio di informazioni e assicurando un coinvolgimento equo senza necessità di interventi manuali o configurazioni complesse. La gamma Rally AI Camera si inserisce inoltre in modo coerente all’interno dell’ecosistema di dispositivi dell’azienda per la collaborazione professionale, garantendo compatibilità con le principali piattaforme di videoconferenza e con gli strumenti di gestione centralizzata.

Disponibili all’acquisto e all’implementazione a partire dalla prossima primavera

Rally AI Camera e Rally AI Camera Pro saranno disponibili nei colori grafite e off-white a partire rispettivamente dalla prossima primavera ed estate su logitech.com e tramite rivenditori autorizzati.