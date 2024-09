Lenovo apre l’era dei PC AI

Lenovo, specialista globale nell’innovazione tecnologica, ha annunciato le sue nuove soluzioni al Lenovo Innovation World 2024, svelando una serie di dispositivi PC AI, tra cui laptop ThinkPad, ThinkBook, Yoga e IdeaPad, progettati per trasformare le esperienze degli utenti business e consumer.

L’era dei PC AI

I PC AI sono destinati a rivoluzionare l’informatica con l’aumentare della loro adozione, con il 60% dei PC spediti entro il 2027 che si prevede saranno compatibili con l’AI. I PC AI di Lenovo sono all’avanguardia in questo processo, utilizzano le interazioni naturali, modelli linguistici personalizzati di grandi dimensioni e architetture informatiche avanzate. Queste innovazioni rendono l’informatica più personale adattando le esperienze ai singoli utenti, migliorando la produttività e l’efficienza del flusso di lavoro, offrono maggiore protezione grazie all’integrazione di funzionalità di sicurezza nei sistemi basate sull’intelligenza artificiale.

“In Lenovo, ci impegniamo a superare i confini dell’innovazione e a portare la tecnologia basata sull’intelligenza artificiale a tutti. I nostri nuovi AI PC, tra cui l’innovativa serie Aura Edition, rappresentano un significativo passo avanti nell’offerta di esperienze informatiche altamente personalizzate, produttive in un ambiente protetto”, ha dichiarato Luca Rossi, Presidente dell’Intelligent Devices Group di Lenovo. “Attraverso una stretta collaborazione con i leader del settore, stiamo ridefinendo ciò che è possibile fare con l’intelligenza artificiale, assicurandoci che i nostri clienti possano sfruttare appieno il potenziale di queste tecnologie trasformative per una maggiore produttività, creatività, portando nuovi sviluppi nell’era dell’intelligenza artificiale”.

Soluzioni ancora più potenti per gli utenti business nell’era dell’intelligenza artificiale

Nel segmento commerciale per gli utenti business, Lenovo ha introdotto il ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Edizione Aura, un notebook aziendale all’avanguardia sviluppato in collaborazione con Intel. Questo dispositivo è dotato della tecnologia Intel® Core™ Ultra, che offre rivoluzionarie funzionalità di intelligenza artificiale e un design incentrato sull’utente. La serie Lenovo Aura Edition include funzionalità innovative come Smart Mode, che adattano in modo intuitivo le prestazioni e le funzionalità di intelligenza artificiale alle attività degli utenti, e Smart Share, per la condivisione di immagini tra dispositivi in modo semplice e immediato grazie all’intelligenza artificiale. Smart Care fornisce supporto in tempo reale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, garantendo agli utenti l’assistenza di cui hanno bisogno. Grazie alle sue avanzate funzionalità di intelligenza artificiale, il ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition ridefinisce la produttività, la sicurezza e l’interazione con l’utente in un design leggero di alta qualità.

ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition Lenovo Auto Twist AI PC POC

Parallelamente, Lenovo ha presentato il ThinkPad T14s Gen 6 AMD e il ThinkBook 16 Gen 7+ alimentato da processori AMD Ryzen AI, che offrono eccezionali funzionalità di multitasking, semplificano l’espressione creativa e migliorano l’efficienza energetica. Inoltre, Lenovo ha presentato il ThinkBook 16 Gen 7, dotato del processore Snapdragon X Plus a 8 core, che offre solide prestazioni AI alle piccole e medie imprese.

Lenovo ha anche annunciato AI PC Fast Start, una soluzione progettata per aiutare le aziende a passare rapidamente a dispositivi predisposti per l’intelligenza artificiale, massimizzando il ROI grazie a un servizio di consulenza basato sull’intelligenza artificiale che ne semplifica l’implementazione. Supportati dal pluripremiato supporto di Lenovo, questi servizi accelerano l’adozione dell’intelligenza artificiale con un livello di implementazione semplice e immediato.

Lenovo ha presentato il PC Lenovo Auto Twist AI, un proof-of-concept che ridefinisce l’interazione dell’utente con l’automazione intelligente e l’intelligenza artificiale. Questo dispositivo presenta un design auto-twist unico nel settore, che integra la flessibilità basata sull’intelligenza artificiale con l’interazione intelligente e una maggiore sicurezza per creare un’esperienza di personal computing fluida ed ergonomica.

Un’esperienza di computing ancor più personal grazie all’AI

Per il segmento consumer, Lenovo ha introdotto una serie di nuovi laptop con caratteristiche differenti. Il Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition (15″, 9), sviluppato in collaborazione con Intel, rappresenta l’apice del design premium e della tecnologia innovativa. Questo laptop include la gamma di funzionalità Lenovo Aura Edition per migliorare l’esperienza dell’utente, tra cui Smart Mode, Smart Share e Smart Care. Alimentato dal processore Intel Core Ultra con grafica integrata ad alte prestazioni e da un touchscreen OLED 2.8K opzionale che offre immagini straordinarie, il notebook è progettato per le attività più impegnative.

Il Lenovo Yoga Pro 7 (14″, 9), alimentato dal processore AMD Ryzen AI 9 con prestazioni dell’unità di elaborazione neurale (NPU) che raggiungono i 50 TOPS, è fatto su misura per i creatori di contenuti e i professionisti che richiedono potenti capacità multitasking e creative. È dotato di funzionalità Lenovo X Power per migliorare le prestazioni e l’efficienza. Lo Yoga Pro 7 è inoltre dotato di un display OLED PureSight Pro da 14,5″ con una straordinaria precisione e nitidezza dei colori, offrendo un’esperienza visiva coinvolgente per il design e il lavoro multimediale.

Lenovo IdeaPad Slim 5x (14″, 9) e IdeaPad 5x 2-in-1 (14″, 9) ampliano ulteriormente l’offerta AI di Lenovo per gli utenti mainstream, unendo un design elegante a prestazioni potenti. Questi dispositivi, alimentati da processori Snapdragon X Plus a 8 core, offrono una maggiore produttività basata sull’intelligenza artificiale e fattori di forma versatili, che li rendono adatti a un’ampia gamma di esigenze degli utenti.

Lenovo amplia ulteriormente il suo portafoglio di laptop IdeaPad con i modelli IdeaPad Slim 5 da 15″ e 13″, entrambi alimentati da processori AMD Ryzen serie 7000. Questi notebook offrono prestazioni robuste per il multitasking e le applicazioni più impegnative e sono dotati di display di alta qualità per il lavoro creativo e il consumo di contenuti multimediali. Entrambi i modelli vantano un design elegante, ultrasottile e leggero, che li rende ideali sia per i professionisti che per gli studenti.

Lenovo presenta inoltre Lenovo Creator Zone, una suite software basata sull’intelligenza artificiale con un modello di Stable Diffusion 3, che consente ai creatori di utilizzare il linguaggio naturale e le immagini per generare e modificare contenuti, potenziando il processo creativo. La suite è inizialmente disponibile sul Lenovo Yoga Pro 9i, con il supporto per ulteriori dispositivi Lenovo Yoga a seguire.

Il design dei nuovi format retail nel mondo

Durante la presentazione dei nuovi prodotti, Lenovo ha mostrato il suo nuovo e innovativo Global Retail Design Language, un progetto strategico realizzato per trasformare l’esperienza cliente nei negozi fisici. Questo nuovo design, espresso nei tavoli espositivi all’interno dello showcase del Lenovo Innovation World, accentua ulteriormente la visibilità del brand, in modo uniforme e riconoscibile in tutte le attività di Lenovo nei negozi retail a livello globale.

Progettato secondo principi che rafforzano l’identità visiva di Lenovo attraverso l’uso di materiali sostenibili, naturali e di alta qualità, che conferiscono all’area espositiva toni caldi e linee minimali, l’ambiente ideale per accogliere al meglio le più recenti innovazioni dell’ecosistema di soluzioni di Lenovo. Trasformando la customer experience attraverso un nuovo ambiente interattivo, con diversi punti di contatto, e un servizio di assistenza personalizzato, Lenovo intende offrire ai clienti un’esperienza memorabile ed emozionante in ogni negozio fisico.