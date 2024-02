Lexar ARES DDR5 RGB 6400 per i giocatori e gli appassionati di overlocking

Nel 2022, Intel e AMD hanno rilasciato entrambe nuove CPU che supportano DDR5, fornendo ai giocatori professionisti nuove opzioni per costruire e overclockare i loro sistemi. Tuttavia è la memoria desktop Lexar ARES DDR5 RGB 6400, rilasciata a novembre 2023, ad offrire funzionalità di overclocking più stabili e una latenza CAS inferiore, confermandosi la soluzione migliore per i giocatori e gli appassionati di overclocking.

Scatena le prestazioni di gioco con una DDR5 di nuova generazione; illumina il tuo gioco con il Lexar RGB Sync; è progettata con ECC (Error Correction Code) on-die per maggiore stabilità e affidabilità e un PMIC integrato per migliorare l’efficienza energetica; supporta Intel XMP 3.0 ed è dotata di un dispersore di calore di alta qualità per dissipare al meglio il calore, oltre che di una garanzia limitata a vita: sono questi i pillar attraverso i quali è possibile descrivere la memoria desktop Lexar ARES RGB DDR5, pensata per i giocatori più accaniti, appassionati di overlocking, per gli appassionati di PC per sperimentare prestazioni superiori con DDR5 di nuova generazione, ma anche per creatori di contenuti.

Da oltre 27 anni, Lexar è specializzata a livello mondiale in soluzioni di memoria: tecnologia sempre più indispensabile anche alla luce della crescita esponenziale e inarrestabile dei dati a nostra disposizione. La sua proposta è ampia e comprende schede di memoria, unità flash USB, lettori e dispositivi a stato solido per clienti al dettaglio e OEM.

Panoramica sulla memoria desktop Lexar ARES DDR5 RGB 6400

1. Sperimenta prestazioni ultraveloci con DDR5 di nuova generazione

La memoria desktop Lexar ARES RGB DDR5 consente ai giocatori più accaniti e agli appassionati di PC di sperimentare prestazioni superiori con DDR5 di nuova generazione. Dotato di un calore in alluminio premium spreader, gioca con stile e mantieni il tuo sistema fresco per prestazioni ultraveloci, stabilità e

affidabilità.

2. Gioca con stile con Lexar RGB Sync

Con Lexar RGB Sync, un potente software di controllo dell’illuminazione RGB, puoi personalizzare la tua illuminazione con effetti per colore e impostando intensità e velocità, sincronizzando il tutto nel gioco.

3. Progettato con maggiore stabilità e affidabilità

La memoria desktop Lexar ARES RGB DDR5 è dotata di un ECC on-die, che produce dati in tempo reale correzione degli errori per una maggiore stabilità e affidabilità dei dati.

4. Mantieni il tuo gioco fresco

Progettato con un diffusore di calore in alluminio di alta qualità per mantenere il sistema fresco e garantire prestazioni ultraveloci sotto carichi di lavoro intensivi.

5. Supporta Intel XMP 3.0

La memoria desktop Lexar ARES RGB DDR5 è compatibile con l’ultimo INTEL XMP 3.0.

Le velocità di overclocking incredibilmente elevate miglioreranno sicuramente l’esperienza di gioco di ogni giocatore

La linea di prodotti ARES RGB DDR5 presenta chip di overclocking accuratamente selezionati che soddisfano i requisiti richieste delle ultime piattaforme di gioco di fascia alta, con tempi a partire da CL32 e alti

frequenze. Ciò aiuta i giocatori e gli appassionati di overclocking a ottenere un lavoro ad alte prestazioni in

ambienti ed esperienze di overclocking.

Inoltre, la memoria ARES RGB DDR5 presenta un design con effetti di illuminazione RGB e supporto per più

controlli software tradizionali e fornire agli utenti un’opzione di memoria più personalizzata. Il design del suo dissipatore di calore di alta qualità riduce efficacemente la temperatura della memoria e migliora la stabilità della memoria e durata della vita allo stesso tempo. I clienti Lexar potrebbero utilizzarlo ad alta intensità senza preoccuparsi in alcun modo.

La linea di prodotti di memoria ARES RGB DDR5 è dotata di varie opzioni di capacità e frequenza per soddisfare esigenze diverse.