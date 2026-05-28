LG E-Paper Display: il digital signage sostenibile del futuro

LG Electronics (LG) amplia la propria offerta nel mercato dei display professionali con il lancio di LG E-Paper Display, l’innovativa soluzione di digital signage “effetto carta” a bassissimo consumo energetico.

Il nuovo display ha recentemente conquistato il Red Dot Award 2026 nella categoria Product Design, grazie al suo approccio innovativo, sostenibile e orientato all’utente.

Leggibilità eccellente e consumi ridotti al minimo

Il nuovo LG E‑Paper Display garantisce una leggibilità ottimale in qualsiasi condizione di luce grazie alla tecnologia a inchiostro elettronico, e‑ink. Le immagini vengono create tramite il movimento controllato di particelle di colore caricate elettricamente, rendendo i contenuti nitidi e confortevoli alla vista come su carta stampata. Allo stesso tempo, i contenuti possono essere aggiornati dinamicamente da remoto, con consumi estremamente ridotti: l’energia viene infatti utilizzata solo durante la fase di aggiornamento.

Il pannello riflettente da 32 pollici con risoluzione QHD (2.560 x 1.440) 16:9, assicura angoli di visione fino a 180°, sia in orizzontale che in verticale, per una perfetta chiarezza visiva da ogni prospettiva, mentre l’algoritmo proprietario LG migliora ulteriormente la resa cromatica, offrendo colori più ricchi e bilanciati.

L’autonomia del prodotto è incredibilmente elevata: la funzione di power management intelligente, infatti, ottimizza automaticamente i consumi, attivando il dispositivo solo durante gli aggiornamenti programmati e riducendo al minimo gli sprechi energetici. Il dispositivo dispone di una comoda batteria da 72 Wh ad alta capacità, ricaricabile completamente in circa tre ore[1] tramite l’alimentatore in dotazione. Il display supporta inoltre l’alimentazione wireless[2], tramite una batteria magnetica rimovibile.

Queste caratteristiche, unite alla possibilità di aggiornare dinamicamente le informazioni, come menù e promozioni, lo rende un’alternativa sostenibile alla segnaletica stampata tradizionale, rendendolo ideale per ambienti retail, hospitality e corporate[3].

Design ultrasottile e massima versatilità di installazione

Compatto e leggero, LG E‑Paper Display si distingue per un design elegante e facilmente integrabile in qualsiasi contesto. Il profilo ultrasottile misura appena 17,8 mm, riducendosi fino a 8,6 mm nel punto più sottile, mentre il peso contenuto di soli 3,1 kg (batteria inclusa) ne facilita l’installazione. La cornice discreta da 13,3 mm in tonalità beige completa l’estetica con un tocco raffinato, rendendolo adatto a ogni ambiente di utilizzo.

Anche la configurazione è estremamente versatile: il display può essere installato a parete tramite attacco VESA oppure sospeso con supporto a cavo, adattandosi con naturalezza a diverse esigenze progettuali e architettoniche.

Gestione smart dei contenuti

Grazie a webOS ottimizzato per la segnaletica professionale e alla connettività Wi‑Fi integrata, LG E‑Paper Display consente una comoda gestione dei contenuti completamente da remoto. I contenuti possono infatti essere inviati tramite Content Manager, memoria USB o server CMS del cliente, mentre le impostazioni possono essere gestite tramite Control Manager, la piattaforma web dedicata di LG accessibile direttamente tramite browser, senza necessità di installare applicazioni aggiuntive.

Questo consente di monitorare lo stato dei dispositivi, modificare le configurazioni, aggiornare il software e gestire i contenuti in modo centralizzato, aumentando efficienza operativa e praticità.

Per una flessibilità ancora maggiore, il display è compatibile con LG SuperSign CMS, che consente la distribuzione e la programmazione simultanea di contenuti statici su più unità E‑Paper Display, garantendo una gestione ottimizzata anche su installazioni su larga scala.

“Grazie al suo design ultraleggero e ultrasottile e alla rivoluzionaria tecnologia a bassissimo consumo energetico, LG display e-Paper rappresenta una nuova e interessante soluzione digital signage per tutto il mondo B2B”, ha dichiarato Nicolas Min, Head of Information Display di LG Media Entertainment Solution Company.

LG display e-Paper sarà disponibile in Italia a partire da settembre.

Note

LG E-Paper Display è progettato per operare in ambienti indoor con temperature comprese tra 0 °C e 40 °C e un tasso di umidità tra il 30% e il 70%. Il prodotto non deve essere installato esponendolo direttamente alla luce solare e posizionandolo rivolto verso le finestre.