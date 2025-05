LG High Brightness: nuovi display che “illuminano” il settore retail

LG Electronics (LG) continua a innovare il settore del retail con i display LG High Brightness, la gamma progettata per trasformare vetrine e spazi commerciali in esperienze visive di alto impatto.

Questi display rappresentano una combinazione unica di tecnologia avanzata e design che li rende strumenti essenziali per chi vuole avere un approccio moderno ed esperienziale al retail.

I display LG High Brightness sono disponibili in versione indoor e outdoor, con diversi livelli di luminosità – da 2.500 a 4.000 nit – e diagonali da 22″ a 86″, per rispondere in maniera versatile a ogni tipo di esigenze del settore retail.

LG offre tre principali categorie di prodotto per soddisfare le diverse necessità del mercato business: la configurazione Window Facing, ideale per installazioni in vetrina; la versione Open Frame, progettata per offrire elevata flessibilità e personalizzazione delle installazioni; infine, i Monitor Signage High Brightness Outdoor, pensati per essere installati in ambienti esterni.

Prestazioni di visione straordinarie con i nuovi display LG High Brightness

La tecnologia dei display LG High Brightness è sinonimo di eccellenza. Dotati di pannelli IPS ad alta luminosità, che arrivano fino a 4.000 nit, offrono immagini straordinarie, nitide e dettagliate in ogni condizione di luce. Anche sotto la luce solare diretta o osservati attraverso occhiali polarizzati, i contenuti appaiono sempre perfettamente visibili. Questo è possibile grazie alla funzione Smart Brightness Compensation, che regola automaticamente la luminosità per garantire prestazioni costanti, ridurre l’usura dei pannelli e assicurare una qualità di riproduzione costante nel tempo.

Tecnologie avanzate per applicazioni esterne: Anti-Discoloration

LG ha ulteriormente rafforzato la propria leadership nel settore del digital signage outdoor con l’introduzione della tecnologia Anti-Discoloration, progettata per prevenire il fenomeno dell’ingiallimento dello schermo causato dall’esposizione prolungata alla luce solare. Verificata dall’autorevole organizzazione di standard e test UL Solutions, questa tecnologia innovativa salvaguarda la qualità del display e la stabilità delle prestazioni, prolungando la durata dei prodotti LG destinati a installazioni outdoor. Prima al mondo a ottenere questa verifica, LG integra già la tecnologia nei display ad alta luminosità, con l’obiettivo di estenderla a un numero crescente di soluzioni.

Affidabilità e resistenza

I display di LG sono progettati per garantire la massima resistenza e affidabilità, anche nei contesti outdoor dove i prodotti sono esposti a polvere, urti e agenti atmosferici.

In particolare, i modelli della serie LG High Brightness XE4F-M e 22XE1J-B da 49″/55″ sono provvisti di protezione IP56, che li rende resistenti all’acqua e alle intemperie come sole, pioggia, neve e polvere. Il modello XE4F-M è inoltre dotato di un vetro frontale temperato e stratificato con certificazione IK10, che garantisce una protezione ottimale delle estremità esterne.

Queste caratteristiche, combinate con il design sottile e leggero, li rendono adatti all’installazione in vari contesti senza bisogno di rivestimenti aggiuntivi.

Il sistema LG Control Manager consente infine un monitoraggio in tempo reale delle prestazioni e un intervento tempestivo in caso di necessità, semplificando la gestione operativa e assicurando continuità di funzionamento.

Sostenibilità ed efficienza energetica incluse nei nuovi LG High Brightness

I display LG High Brightness sono soluzioni efficienti dal punto di vista energetico e a ridotto impatto ambientale.

I pannelli M+, cuore tecnologico di numerosi modelli (XE3P da 49”, 55”, XS4P da 49″, 55″ e 75″, XS4G-B 75″, XS4J-B da 49″ e 55″ e XF3P 75″), consentono di ridurre il consumo energetico fino al 35% rispetto alle tradizionali tecnologie RGB, mantenendo un’eccellente qualità dell’illuminazione. Questo li rende una scelta strategica per le aziende che vogliono ridurre i costi operativi e contribuire a ridurre l’impatto sull’ambiente senza rinunciare a prestazioni di alto livello.

Grazie alla loro capacità di catturare lo sguardo e valorizzare i contenuti, i display LG High Brightness trasformano le vetrine e gli spazi promozionali in strumenti di comunicazione di grande impatto: che si tratti di un centro commerciale, di una boutique o di una grande catena retail, queste soluzioni consentono di creare ambienti attrattivi e dinamici, rispondendo alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Con i display High Brightness, LG Electronics ridefinisce i confini dell’esperienza visiva, offrendo ai retailer e ai brand uno strumento potente per distinguersi in un panorama sempre più competitivo.