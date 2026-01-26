LG MAGNIT: il nuovo display della serie sarà in mostra a ISE 2026

In occasione di ISE (Integrated Systems Europe) 2026, la più grande fiera europea dedicata ai display commerciali, in programma a Barcellona dal 3 al 6 febbraio, LG Electronics(LG) presenterà il nuovo display della gamma LG MAGNIT, serie LMPB.

L’introduzione di questa nuova soluzione Micro LED conferma la leadership globale di LG nel settore dei display commerciali grazie a prestazioni eccezionali e caratteristiche progettate specificatamente per il mercato B2B.

Maggiori dettagli sulla serie LG MAGNIT

Il nome LG MAGNIT unisce i concetti di “magnificent” e di “nit” per sottolineare la luminosità straordinaria e la qualità di visione mozzafiato offerta da questo display. Il prodotto offre altissima risoluzione, configurazioni scalabili e facilità di installazione, rendendolo ideale per diversi ambienti, dagli auditorium e sale conferenze agli spazi retail, dagli studi televisivi professionali alle sale di controllo.

La serie LMPB offre un’eccellente qualità d’immagine grazie alla tecnologia Micro LED UHD e a diverse soluzioni tecnologiche che rendono l’immagine sullo schermo più uniforme e offrono una resa cromatica più vivida rispetto ai LED tradizionali. Tra queste, c’è, per esempio, il trattamento frontale dello schermo che offre neri più profondi, massimizza il contrasto, migliora la fedeltà dei colori e protegge il prodotto da umidità, polvere e urti.

Oltre a offrire un’eccellente qualità di immagine, il nuovo display della gamma LG MAGNIT rende la fase di installazione estremamente semplice e versatile.

Il sistema brevettato di allineamento frontale permette di regolare i cabinet direttamente dalla parte anteriore del display, riducendo notevolmente i tempi di montaggio anche per schermi di grandi dimensioni. Il design scalabile offerto dai cabinet consente infatti di scegliere la dimensione e il formato più adatti al sito di applicazione e alle esigenze di comunicazione.

Il profilo dello schermo, ancora più sottile rispetto alle versioni precedenti, permette di realizzare configurazioni di grande impatto visivo, mantenendo una linea di installazione pulita.

Per adattarsi in modo ancora più versatile a qualunque contesto d’applicazione, la nuova serie LMPB può essere installata posizionando i cabinet LED e il controller fino a 10 km l’uno dall’altro, semplicemente utilizzando una cablatura in fibra ottica. L’uso di cavi in fibra ottica permette inoltre di gestire in maniera centralizzata più schermi, creando una sorta di sala di controllo da remoto di tutti i dispositivi connessi.

Anche l’affidabilità della serie LMPB è garantita da tecnologie sviluppate ad hoc: la tecnologia Line-to-Dot (LTD), per esempio, consente di ridurre al minimo le eventuali criticità legate a pixel malfunzionanti, isolandoli rispetto al resto dello schermo, a differenza dei display LED tradizionali dove il difetto di un singolo pixel può compromettere un’intera riga di riproduzione.

“Il nuovo modello della gamma LG MAGNIT integra tutte le caratteristiche che cercano i nostri partner: una perfetta combinazione tra esperienze di visione immersive e massima affidabilità operativa,” ha dichiarato Nicolas Min, Head of Information Display Business della divisione LG Media Entertainment Solution. “L’introduzione della nuova serie LMPB conferma la nostra volontà di guidare il mercato dei display commerciali, stabilendo nuovi standard di innovazione.”

Il nuovo modello della gamma LG MAGNIT sarà esposto all’interno dello stand di LG ( – ) a ISE 2026 (Barcellona, 3-6 febbraio).