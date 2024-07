Liebert GXE: Vertiv lancia nuove versioni degli UPS monofase

Vertiv, fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e le soluzioni di continuità, ha presentato le nuove versioni da 1kVA a 3kVA del Vertiv Liebert GXE, un gruppo di continuità (UPS) monofase a doppia conversione online per applicazioni a 230V, progettato per supportare le applicazioni critiche distribuite nelle reti edge. Con l’aggiunta dei nuovi moduli, la famiglia Liebert GXE è oggi composta da una gamma completa di potenze da 1kVA a 10kVA ed è disponibile per la pronta consegna nei magazzini di Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), Asia e America Latina.

Le caratteristiche del nuovo UPS Liebert GXE 1-3KVA

L’UPS Liebert GXE 1-3KVA è disponibile in un modello compatto solo tower o in un design flessibile convertibile rack/tower e offre rendimenti elevati fino al 91% in modalità online e fino al 96% in modalità ECO. È dotato di un sistema di gestione delle batterie che ne prolunga la durata e riduce al minimo la necessità di sostituirle. Inoltre, il fattore di potenza in output di 0,9 consente di connettere più carichi attivi in un determinato spazio, mentre la tecnologia di doppia conversione online protegge le apparecchiature dai disturbi della rete.

I modelli Liebert GXE rack/tower offrono un runtime scalabile per le applicazioni che necessitano di un backup prolungato durante le interruzioni della rete elettrica, ottenibile aggiungendo fino a quattro cabinet esterni di batterie, e un veloce tempo di ricarica grazie al potente caricatore interno da 6 Amp. Le batterie VRLA sostituibili a caldo sono facilmente intercambiabili dall’utente senza dover ricorrere a personale specializzato o alla disattivazione dei dispositivi, per un funzionamento regolare e una riduzione dei costi di manutenzione.

Il Liebert GXE è dotato di un display LCD intuitivo che offre informazioni dettagliate sullo stato dell’UPS, agevolandone l’installazione e il funzionamento. Questa unità offre funzionalità di monitoraggio remoto, consentendo un comodo accesso all’infrastruttura IT tramite la scheda opzionale Vertiv Liebert Intellislot Unity Communications, insieme al download gratuito del software Vertiv Power Insight. Infine, Vertiv offre un’ampia gamma di servizi, tra cui estensioni della garanzia limitata, pacchetti Power Emergency e altre opzioni, a seconda del paese e del modello di UPS utilizzato.

Disponibilità

L’UPS è disponibile con una gamma completa di estensioni di garanzia e programmi di assistenza studiati per i sistemi UPS monofase. Questi programmi di assistenza sono disponibili in paesi selezionati; consultare il sito Vertiv.com per conoscere la disponibilità specifica o contattare il referente di zona.

I reseller EMEA nei Paesi aderenti possono accumulare punti attraverso il Vertiv Incentive Program (VIP) per le diverse attività che effettuano, tra cui l’acquisto del Liebert GXE e di altri prodotti del portfolio del canale IT di Vertiv. Il programma consente ai partner di ricevere premi senza alcuno sforzo e senza la necessità di presentare report. I punti bonus vengono aggiunti mensilmente al Vertiv Partner Portal e i partner devono semplicemente effettuare il login per riscattarli.

Per informazioni sulle soluzioni di Vertiv e sul portfolio prodotti per il canale IT consultare vertiv.com. Fare click su ‘Partner’ e ‘Apply now’ per usufruire di tutti i servizi offerti da Vertiv.

Dichiarazioni

“Il rapido progresso dei processi di digitalizzazione, tra cui l’intelligenza artificiale e la crescente dipendenza dai dati, rende la disponibilità elettrica sempre più cruciale per tutte le aziende, anche per le reti edge”, ha dichiarato Andrea Ferro, vice president for channel, IT and edge applications di Vertiv in EMEA. “Liebert GXE fornisce una efficiente e affidabile copertura dell’energia, aiutando le piccole e medie imprese a sostenere le operazioni in queste applicazioni distribuite”.