Lo Zenbook A14 di ASUS disponibile, mentre uscirà tra poco lo Zenbook A16

ASUS annuncia oggi la disponibilità del nuovo Zenbook A14 (UX3407) e l’imminente uscita dello Zenbook A16 (UX3607), due laptop AI premium progettati per rispondere alle esigenze dei professionisti moderni, degli utenti in mobilità e di chi desidera prestazioni elevate in un formato sottile, leggero e raffinato. Entrambi i modelli portano avanti la tradizione Zenbook di innovazione nel design e nella progettazione, coniugando potenza, autonomia e qualità costruttiva in dispositivi pensati per una produttività senza compromessi.

Realizzati in Ceraluminum™, materiale esclusivo che si distingue per resistenza a graffi, usura e impronte, i nuovi Zenbook combinano robustezza strutturale ed eleganza, offrendo una sensazione premium al tatto e una maggiore durata nell’utilizzo quotidiano. La filosofia ASUS “see more, carry less” trova così una nuova espressione in due dispositivi sviluppati per offrire un’esperienza completa, con connettività avanzata, audio immersivo e funzionalità AI direttamente on-device.

Zenbook A14: mobilità estrema, peso piuma e autonomia di oltre 33 ore

Zenbook A14 è il compagno ideale per chi si sposta spesso e ha bisogno di un laptop potente ma estremamente facile da trasportare. Con un peso di soli 990 grammi, integra il processore Snapdragon X2 Elite a 18 core, grafica di nuova generazione e una NPU da 80 TOPS, offrendo prestazioni AI avanzate in un formato compatto e altamente portatile. La memoria LPDDR5x a 9600 MT/s garantisce fluidità e reattività anche nei flussi di lavoro più intensi, dal multitasking evoluto al montaggio creativo e al rendering in tempo reale.

Nonostante il formato ultraleggero, Zenbook A14 offre un display FHD ASUS Lumina OLED da 14 pollici, capace di restituire colori accurati e neri profondi, oltre a una gamma completa di porte I/O full-size e a un sistema audio Dolby Atmos® con due altoparlanti lineari. È un dispositivo pensato per chi desidera un’esperienza premium completa, senza rinunciare alla leggerezza.

Sul fronte dell’autonomia, Zenbook A14 alza ulteriormente l’asticella: offre infatti oltre 33 ore di durata della batteria, con ricarica rapida da 100W capace di riportare la batteria al 50% in soli 30 minuti. Una soluzione ideale per lunghi viaggi, giornate di lavoro fuori ufficio e utilizzi prolungati senza alimentatore.

Zenbook A16: grande schermo, prestazioni elevate e portabilità sorprendente

Zenbook A16 è stato progettato per chi desidera un’esperienza più immersiva, senza rinunciare alla mobilità. Dotato di processore Snapdragon X2 Elite Extreme a 18 core con NPU da 80 TOPS, offre prestazioni di livello superiore per multitasking avanzato, editing multimediale, rendering e attività creative, mantenendo al tempo stesso elevata efficienza energetica e una gestione termica ottimizzata.

Il punto di forza distintivo è il grande display ASUS Lumina OLED 3K da 16 pollici con frequenza di aggiornamento a 120Hz e luminosità fino a 1100nit, pensato per offrire immagini fluide, vivaci e coinvolgenti. Il tutto in uno chassis in Ceraluminum da soli 1,2kg, più leggero di alcuni laptop da 14 pollici. A completare l’esperienza troviamo una gamma completa di porte I/O full-size e un sistema audio fino a sei altoparlanti con supporto Dolby Atmos, per una fruizione ancora più ricca sia in ambito professionale sia nell’intrattenimento.

Zenbook A16 di ASUS garantisce inoltre oltre 21 ore di autonomia, rendendolo adatto a lunghe giornate di lavoro, studio o creatività in movimento. È la proposta ideale per chi cerca un notebook sottile e leggero, ma con uno schermo più ampio e un livello di prestazioni paragonabile a quello di sistemi desktop in molti scenari d’uso.