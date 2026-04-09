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    Lockerstor 24R Pro Gen2: novità da ASUSTOR

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    Con il debutto del Lockerstor 24R Pro Gen2 a 24 bay, ASUSTOR amplia la propria gamma enterprise affiancandolo ai modelli 12R e 16R Pro Gen2, aggiungendo un nuovo tassello che conferma il crescente impegno del player taiwanese nel settore delle soluzioni ad alta densità

    Lockerstor 24R Pro Gen2-asustor

    ASUSTOR, produttore di soluzioni storage fondato nel 2011 con un investimento diretto di ASUSTek Computer, ha reso disponibile il nuovo Lockerstor 24R Pro Gen2, il modello più potente e capiente della serie di NAS rackmount Lockerstor R Pro Gen2.

    L’introduzione del Lockerstor 24R Pro Gen2 completa la linea rackmount di fascia alta, creando un ecosistema di archiviazione scalabile insieme alle versioni da 12 e 16 bay già sul mercato. Qualora la capacità nativa non fosse sufficiente, l’unità può essere espansa tramite il modulo Xpanstor 12R, consentendo di aumentare del 50% gli alloggiamenti per dischi, superando così una capacità complessiva di oltre un petabyte.

    Per massimizzare le prestazioni di archiviazione, la serie Lockerstor R Pro Gen2 supporta ora le configurazioni RAID 50 e RAID 60, consentendo di assicurare un eccellente livello di protezione anche a moli di dati particolarmente imponenti. Queste architetture, infatti, ottimizzano l’accesso su larga scala, offrendo un supporto solido agli ambienti enterprise caratterizzati da carichi di lavoro intensivi e con numerosi utenti simultanei.

    ASUSTOR si distingue inoltre per le sue soluzioni PQC Ready, progettate per offrire alle imprese una protezione dei dati a lungo termine, neutralizzando i rischi derivanti dai futuri attacchi basati su calcolo quantistico.

    Grazie alla combinazione di doppi alimentatori ridondanti ad alta efficienza 80 PLUS Platinum, inoltre, la serie Lockerstor R Pro Gen2 assicura un funzionamento continuo e stabile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, riducendo al minimo i rischi di interruzione delle attività operative.

    L’eccellenza nelle prestazioni di calcolo, unita alla scalabilità e alla proverbiale affidabilità, rende le proposte della serie ASUSTOR Lockerstor R Pro Gen2 la scelta d’elezione per i datacenter enterprise, garantendo un vantaggio competitivo concreto e standard di sicurezza dai quali oggi non è più possibile prescindere.

    Principali caratteristiche tecniche Serie Lockerstor R Pro Gen2

    • Processore: AMD Ryzen™ 7 Pro 7745 Octa-Core – fino a 5,3 GHz

    • Memoria: 16 GB DDR5-4800 ECC RAM – espandibile fino a 192 GB

    • Alloggiamenti per dischi: 12 / 16 / 24 bay da 3,5”

    • Supporto M.2: 1 slot M.2 PCIe Gen 5 SSD

    • Rete: doppia 10GbE / doppia Gigabit Ethernet

    • Prestazioni 10GbE: lettura/scrittura sequenziale fino a 2309 MB/s / 1886 MB/s (SMB Multichannel RAID 5)

    • Prestazioni Gigabit: lettura/scrittura sequenziale fino a 236 MB/s / 235 MB/s (SMB Multichannel RAID 5), supporto Wake on LAN

    • I/O esterne: 4 porte USB 5 Gbps

    • Alimentazione: doppi alimentatori ridondanti 80 PLUS Platinum da 550 W

    • Capacità massima*: Lockerstor 12R Pro Gen2 – 384 TB / Lockerstor 16R Pro Gen2 – 512 TB / Lockerstor 24R Pro Gen2 – 768 TB

    • Supporto dischi hot-swap e crittografia hardware

    • Supporto RAID: RAID 0/1/5/6/10/50/60, Single, JBOD

    • Supporto alla migrazione di sistema semplificata

    • Supporto MyArchive per backup a freddo e snapshot Btrfs

    *Con dischi da 32 TB

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