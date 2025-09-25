Logitech Signature Slim Solar+ K980 è la nuova tastiera alimentata dalla luce

Logitech aannuncia le nuove Signature Slim Solar+ K980 e Signature Slim Solar+ K980 for Business, due tastiere wireless alimentate dalla luce naturale o artificiale, per un utilizzo continuativo senza interruzioni di ricarica né complicazioni di configurazione. Grazie alla tecnologia proprietaria Logi LightCharge e a un design studiato per la vita moderna, offrono layout completo, digitazione in stile laptop e funzioni smart per semplificare attività lavorative e personali.

Le periferiche wireless eliminano i cavi, ma la necessità di ricaricarle può diventare un ostacolo. Gli utenti cercano oggi semplicità, affidabilità e un’esperienza intuitiva. Signature Slim Solar+ risponde a questa esigenza: rimane sempre carica e funziona fino a quattro mesi al buio, consentendo di concentrarsi solo su quello che conta davvero.

“Anche solo pensare alla ricarica può diventare una distrazione, per questo abbiamo progettato Signature Slim Solar+ affinché elimini del tutto questa incombenza” – dichiara Art O’Gnimh, General Manager della Core Products Group di Logitech – “. La tastiera si alimenta con qualsiasi fonte luminosa, libera la scrivania dai cavi e porta eleganza e comfort nello spazio di lavoro. Un pensiero in meno nelle giornate più impegnative.”

Progettata per la sostenibilità

La versione in grafite di Signature Slim Solar+ è realizzata con il 70% di plastica riciclata certificata post-consumo e integra una batteria ricaricabile progettata per durare fino a 10 anni, eliminando la necessità di sostituzione. Queste scelte sono in linea con i principi Design for Sustainability di Logitech, mirati a ridurre l’impatto ambientale garantendo al tempo stesso durata, affidabilità e prestazioni nel lungo periodo.

Pensata anche per le aziende

Signature Slim Solar+ K980 for Business risponde alle esigenze dei reparti IT: batteria sempre carica, assenza di cavi e manutenzione ridotta al minimo. Include un ricevitore Logi Bolt USB-C per una connessione sicura e stabile anche in ambienti ad alta densità. La tastiera può essere monitorata tramite Logitech Sync, che consente ai team IT di avere una panoramica centralizzata sullo stato dei dispositivi, compresi aggiornamenti e firmware. I dipendenti possono personalizzare fino a 23 tasti funzione, incluso l’AI Launch Key, per accedere rapidamente agli strumenti preferiti, aumentando la produttività senza aggravare la gestione IT. Con una disponibilità globale e l’assistenza clienti dedicata, è progettata per adattarsi perfettamente a tutta la tua forza lavoro.

Caratteristiche principali

Alimentazione con Logi LightCharge : un sistema che combina una striscia fotovoltaica, batteria con durata fino a 10 anni ed efficienza energetica per un utilizzo affidabile e senza cavi;

: un sistema che combina una striscia fotovoltaica, batteria con durata fino a 10 anni ed efficienza energetica per un utilizzo affidabile e senza cavi; Design curato nei dettagli : profilo sottile e minimale che riduce l’ingombro visivo e si integra con notebook, monitor e periferiche moderne, donando ordine ed eleganza a ogni scrivania;

: profilo sottile e minimale che riduce l’ingombro visivo e si integra con notebook, monitor e periferiche moderne, donando ordine ed eleganza a ogni scrivania; Esperienza di digitazione confortevole e familiare : tasti a forbice in stile laptop, layout completo con tastierino numerico;

: tasti a forbice in stile laptop, layout completo con tastierino numerico; Compatibilità multi-dispositivo e multi-OS : supporto a più sistemi operativi e possibilità di passare da un dispositivo all’altro fino a tre (PC, laptop, tablet o smartphone) con i tasti Easy-Switch;

: supporto a più sistemi operativi e possibilità di passare da un dispositivo all’altro fino a tre (PC, laptop, tablet o smartphone) con i tasti Easy-Switch; Personalizzazione avanzata con Logi Options+: tramite l’app, gli utenti possono automatizzare attività frequenti con le Smart Actions e utilizzare l’AI Launch Key per accedere subito a Copilot, Gemini o ChatGPT.

Specifiche tecniche

Tecnologia Logi LightCharge;

Autonomia fino a 4 mesi al buio dopo una carica completa;

Layout completo con tastierino numerico;

Digitazione in stile laptop;

Layout multi-OS (Windows / macOS / ChromeOS);

Tasti Easy-Switch per fino a 3 dispositivi;

Tasto personalizzabile Action Key;

Tasto personalizzabile AI Launch Key (non disponibile nella versione Mac);

Intera riga di tasti funzione programmabili;

Supporto app Logi Options+ (Windows e macOS);

Compatibilità con Logi Tune e Logitech Sync per la gestione IT;

Compatibile con Logitech Flow se abbinata a un mouse supportato;

Batteria con durata fino a 10 anni;

Interruttore on/off.

Disponibilità e prezzo

Signature Slim Solar+ sarà disponibile a livello globale a partire da oggi, 24 settembre 2025, al prezzo di 109,99 euro per le versioni universali e di 119,99 euro per la variante Business, acquistabili su logitech.com e presso rivenditori autorizzati.