M2M 4G/5G: D-Link presenta la nuova gamma

D-Link, specialista mondiale nelle tecnologie di rete e connettività, ha presentato le nuove soluzioni Machine-to-Machine (M2M) 4G/5G: un portfolio completo progettato per connettere e gestire dispositivi distribuiti in smart building, trasporti, telematica e automazione industriale. Grazie alla qualità MIT, all’innovazione continua, all’approccio orientato alla soluzione, ai servizi one-stop e al design sostenibile, D-Link permette alle aziende di trasmettere dati in tempo reale, ridurre i costi di manutenzione e semplificare l’efficienza operativa con affidabilità, scalabilità e sicurezza.

Il portfolio supporta la realizzazione di infrastrutture digitali resilienti, fondamentali per il futuro delle operazioni intelligenti.

Soluzioni M2M per ogni ambito applicativo

La gamma M2M 4G/5G di D-Link comprende la Serie DWM per l’accesso dati WAN, la Serie DOM per connettere OT/IT/Cloud a supporto delle analisi big-data e la Serie DTM per la telematica dei veicoli. Le aziende beneficiano di una connettività always-on e sicura, dati in tempo reale, integrazione semplificata e una gestione remota affidabile in tutti i deployment edge.

Connettività dati – Serie DWM

La Serie DWM include moduli M2M, moduli PoE e router M2M, che garantiscono connettività 4G/5G stabile e sicura, con VPN avanzata per l’accesso remoto e failover Dual-SIM per assicurare continuità anche in deployment mission-critical. La Serie DWM è progettata per connettere endpoint distribuiti come digital signage, chioschi, distributori automatici, colonnine di ricarica EV e dispositivi PoE (videosorveglianza IP, smart pole).

Connettività Industrial IoT (IIoT) – Serie DOM

I gateway IIoT 4G/5G della Serie DOM integrano interfacce come RS-232/485 e Digital I/O (DI/DO), per telemetria in tempo reale e supporto all’automazione industriale. La compatibilità nativa per Modbus TCP, RTU e ASCII semplifica l’integrazione di rete e il controllo remoto, ottimizzando le operazioni in smart building, automazione di fabbrica, telemetria oil/gas e monitoraggio ambientale.

Telematica per il trasporto – Serie DTM

Progettata per applicazioni di trasporto pubblico e ferroviario, la Serie DTM 5G Transit Gateway (certificata E-Mark, EN50155, EN45545, EN50121-3-2) garantisce il tracciamento dei veicoli in tempo reale, Wi-Fi per i passeggeri e connettività dei sistemi di bordo, ottimizzando la gestione delle flotte e delle attività ferroviarie. Il design robusto con connettori industriali M12 protegge i dati critici e soddisfa i requisiti di sicurezza per autobus, taxi, camion e mezzi ferroviari/rotabili.

Gestione remota per prestazioni ottimali – D-ECS

D-ECS è una piattaforma centralizzata per il monitoraggio e la gestione dei prodotti M2M D-Link. Tramite una dashboard unificata è possibile amministrare dispositivi e licenze, visualizzare le postazioni geolocalizzate e ottimizzare le prestazioni con funzioni di pianificazione, alert e mappe, assicurando interventi proattivi e massima disponibilità.

Con le soluzioni M2M, D-Link continua a promuovere l’innovazione IIoT e a supportare la trasformazione digitale in tutti i settori. Guidata dallo spirito “One Connection • Infinite Possibilities”, l’azienda prosegue nel suo impegno a connettere il mondo con soluzioni di networking sempre più intelligenti e sostenibili.