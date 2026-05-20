Manhattan Associates a Momentum Solution Design Studio

Manhattan Associates, specialista globale nelle soluzioni native di supply chain commerce potenziate dall’intelligenza artificiale, ha annunciato il lancio di Solution Design Studio, un nuovo spazio di lavoro basato sull’IA che consente agli utenti business di configurare sistemi complessi per la supply chain utilizzando il linguaggio quotidiano. Parte di ActivePlatform, questa innovazione segna la nuova fase della strategia sull’Agentic AI di Manhattan, che evolve oltre i singoli agenti verso una piattaforma in cui ora l’AI aiuta a progettare, configurare ed estendere l’intera esperienza di supply chain commerce. Questa piattaforma è progettata per trasformare completamente la velocità e l’efficienza dei tradizionali processi di design e configurazione delle soluzioni.

Solution Design Studio si affianca a ProActive, soluzione con la quale i clienti creano estensioni delle applicazioni Manhattan, e ad Agent Foundry, dove sviluppano agenti AI. Invece di navigare tra schermate di configurazione multi-step, gli utenti business possono semplicemente creare dei “blueprint”, ovvero descrizioni dinamiche, in un linguaggio business, di come debbano funzionare specifiche aree del magazzino, della rete di trasporto o dell’intera operatività. Questi blueprint possono essere creati direttamente nell’editor di Studio, simile a Word, oppure caricati da documenti esistenti. Gli utenti possono quindi rivedere, modificare e approvare ogni sezione prima del deployment, momento in cui gli agenti della piattaforma traducono il blueprint in configurazioni operative all’interno delle soluzioni Manhattan Active. Interpretando i requisiti di business e trasformandoli in progetti strutturati in linguaggio naturale, Solution Design Studio semplifica il modo in cui le organizzazioni passano dall’intenzione all’esecuzione, entro parametri definiti.

Progettato appositamente per utenti business come responsabili delle operation di magazzino e manager della logistica, piuttosto che per architetti o sviluppatori, Solution Design Studio archivia il blueprint come sistema di riferimento. Con l’evolversi delle operation, gli utenti possono semplicemente aggiornare il blueprint e riposizionarlo, mantenendo il sistema costantemente allineato alla realtà aziendale corrente. Questo consente ai team di gestire direttamente gli obiettivi di business, mentre la piattaforma Manhattan si occupa della complessità legata alla traduzione di tali obiettivi in configurazioni operative.

“Con la supply chain e il commercio che diventano sempre più complessi, le fasi di progettazione e configurazione sono spesso quelle in cui il time-to-value rallenta”, ha dichiarato Sanjeev Siotia, Executive Vice President e Chief Technology Officer di Manhattan Associates. “Solution Design Studio semplifica la configurazione traducendola in linguaggio naturale per gli utenti business, aiutando i clienti a muoversi più rapidamente”.

“Durante i test, Solution Design Studio ha configurato autonomamente e con successo gran parte di ActiveWarehouse™ utilizzando design creati esternamente. Quello che prima richiedeva mesi ora può essere realizzato in pochi minuti, con un significativo risparmio di tempo”, ha aggiunto.

Solution Design Studio è già utilizzato dai team di Manhattan in implementazioni mirate, mentre l’esperienza completa dello studio dovrebbe essere resa disponibile anche ai clienti nei prossimi trimestri.