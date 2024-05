MeetUp 2: arriva la nuova generazione della barra video più venduta per le sale riunioni

Logitech presenta MeetUp 2, una barra USB per videoconferenze dotata di intelligenza artificiale e progettata per configurazioni basate su PC e dispositivi BYOD (Bring-Your-Own Device) in sale riunioni medio piccole. Il dispositivo di nuova generazione è l’evoluzione moderna dell’iconica Logitech MeetUp, la videocamera per conferenze più venduta nella storia di Logitech, con oltre un milione di unità.

“MeetUp ha portato il video dalla sala riunioni allo spazio huddle, rendendo la collaborazione video possibile e accessibile a tutti, chi non la conosce?”, dichiara Alistair Johnston, responsabile della collaborazione di Futuresource Consulting. Le huddle room sono in aumento nelle aziende moderne e la nuova MeetUp 2 è pronta a conquistare nuovamente il mercato.

Con l’aumento dei piccoli spazi di lavoro è nata l’esigenza di avere una tecnologia per videoconferenze che si adatti a diversi scenari, compresi quelli che preferiscono una configurazione basata su PC o l’utilizzo del proprio laptop in modalità BYOD. nei dispositivi per sale conferenze, Logitech utilizza da anni funzioni potenziate dall’intelligenza artificiale per creare esperienze che mettono al centro la persona e migliorano il coinvolgimento dei colleghi in riunione (senza bisogno di controlli manuali). Per questo MeetUp 2 è stata progettata con tali funzioni intelligenti.

“Logitech MeetUp 2 offre tutta la potenza dell’intelligenza artificiale della tecnologia RightSight 2 per creare visualizzazioni dinamiche che coinvolgono gli utenti remoti nella riunione virtuale e RightSound 2 per l’equalizzazione avanzata della voce e la soppressione del rumore”, continua Henry Levak, VP of Product di Logitech B2B. “I team IT possono monitorare da remoto i dispositivi e gestire gli aggiornamenti software per rendere MeetUp 2 sempre più intelligente nel tempo. Inoltre, cosa non trascurabile, abbiamo realizzato questa videocamera per conferenze avanzata con materiali plastici di ultima generazione”.

Esperienze di riunione intelligente

Le funzioni video offerte dalla tecnologia RightSight 2 basate sull’intelligenza artificiale creano un’esperienza equa per i partecipanti in remoto, utilizzando l’AI per mettere a fuoco e generare inquadrare automatiche dei partecipanti in sala, sia che si tratti dell’oratore attivo, del gruppo di partecipanti o di ogni singolo partecipante. L’algoritmo di AI interviene serve anche nella chiarezza audio avanzata, bilanciando le voci, filtrando i rumori indesiderati e riducendo al contempo il riverbero nelle stanze che generano eco. MeetUp 2 funziona con le più diffuse piattaforme di videoconferenza utilizzate quotidianamente, come Microsoft Teams, Zoom e Google Meet, consentendo agli utenti di MeetUp 2 di usufruire di funzioni come Zoom Rooms Smart Gallery, che crea feed individuali dei partecipanti in sala, e Microsoft Intelliframe, che posiziona automaticamente i partecipanti in cornici per rendere tutti ugualmente visibili.

Disegnata per la sostenibilità

I team IT sono sempre più responsabili dell’acquisto di tecnologie che riducono l’impatto negativo sull’ambiente. MeetUp 2 è stata sviluppata utilizzando i principi del Design for Sustainability (DfS), un framework che guida verso soluzioni di design a basso impatto e più circolari.

“Stiamo aiutando i nostri clienti a gestire al meglio la loro impronta di carbonio”, afferma Prakash Arunkundrum, Chief Operating Officer di Logitech. “MeetUp 2 è l’ultima novità tra le nostre soluzioni di videoconferenza a dimostrare il profondo impegno di Logitech per la riduzione dell’impatto ambientale”.

Infatti, le parti in plastica di MeetUp 2 includono il 62% di plastica riciclata post-consumo per dare una seconda vita alla plastica a fine uso proveniente da vecchi dispositivi elettronici. Il packaging è realizzato con cartone proveniente da foreste certificate FSC™ e da altre fonti controllate.

Una migliore esperienza BYOD

MeetUp 2, progettato per sale di piccole dimensioni (con un massimo di sei persone), offre la flessibilità di essere adottata in modalità USB con un computer in camera o in modalità BYOD collegato a un laptop.

Nelle configurazioni BYOD, gli utenti collegano semplicemente i loro laptop o dispositivi mobili a MeetUp 2 con il cavo Logitech Active USB opzionale per eseguire riunioni video dalla piattaforma scelta, mentre gli amministratori IT possono monitorare lo stato della sala, distribuire aggiornamenti e modificare le impostazioni tramite Ethernet o WiFi attraverso Logitech Sync. Quando MeetUp 2 non è usata in una riunione, il monitor della sala può essere utilizzato per la segnaletica digitale, consentendo contenuti personalizzati come loghi aziendali o istruzioni sull’uso dello spazio, attraverso Logitech Sync e AppSpace.

Prezzo e disponibilità

MeetUp 2 si aggiunge alla gamma di videocamere per conferenza di Logitech in grado di soddisfare le esigenze di tutti gli spazi. Il dispositivo è in vendita con un prezzo al pubblico di 999 euro ed è disponibile presso i distributori autorizzati e sul sito web di Logitech.