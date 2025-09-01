Mobile computer Zebra EM45: creato per lavorare, progettato per il cliente

Il nuovo ed elegante mobile computer Zebra EM45 unisce ergonomia, velocità e prestazioni elevate in un formato tascabile. È stato sviluppato appositamente per i professionisti della vendita al dettaglio che lavorano a stretto contatto con i clienti. Con l’EM45 è possibile controllare l’inventario in pochi secondi e fornire informazioni in tempo reale. Il tutto con un rapporto qualità-prezzo vantaggioso!

Zebra EM45: i vantaggi principali

Mobile computer da 6,7″ con sistema operativo Android

Wi-Fi 6E, 5G, Bluetooth 5.3 e NFC

Processore abilitato all’intelligenza artificiale

Funzioni di sicurezza biometriche di livello aziendale

Batteria da 4.750 mAh con autonomia di 25 ore

Certificato IP65/IP68, resistente a cadute da 1,5 m e a variazioni di temperatura estreme

Fotocamera anteriore da 8 MP e fotocamera posteriore HDR da 50 MP

Elegante e potente



L’EM45 combina la potenza e la flessibilità di Zebra con il design ergonomico di un dispositivo consumer. La sua potente batteria ha un’autonomia massima di 25 ore e il processore octa-core Qualcomm 5430 garantisce un’elaborazione rapidissima dei dati.

Tutto è più bello sull’EM45



Grazie al display full HD da 6,7″ dell’EM45, è possibile visualizzare più contenuti scorrendo di meno. Lo schermo è estremamente reattivo con una frequenza di aggiornamento dinamica di 120 Hz, respinge le gocce d’acqua, è dotato di rivestimento oleorepellente per evitare la formazione di macchie ed è compatibile con i guanti.

Funzioni di intelligenza artificiale integrate



L’EM45 ha una potenza di elaborazione sufficiente a supportare funzioni AI avanzate. Può eseguire piccoli modelli linguistici per la traduzione e la trascrizione, sfruttare modelli di visione AI per analizzare scaffali, prodotti, etichette e testi, utilizzare strumenti di misurazione 3D e attivare assistenti AI generativi.

Per maggiori informazioni su questo e altri prodotti Zebra visita il sito www.jarltech.com.