Monitor per PMI: AOC alza l’asticella con la serie E4

AOC, specialista mondiale nella tecnologia dei display, rafforza il proprio impegno per le piccole e medie imprese (PMI) lanciando la serie E4 progettata per le moderne postazioni di lavoro. Il lavoro ibrido, infatti, ha trasformato il monitor nel fulcro della produttività professionale: la linea E4 offre l’equilibrio essenziale tra ergonomia, sostenibilità e produttività a lungo termine.

Tre priorità stanno definendo i requisiti dei monitor per le PMI nel 2026: comfort ergonomico per l’uso quotidiano, affidabilità a lungo termine grazie a una garanzia di cinque anni supportata da TCO Certified, Generation 10, e spazi di lavoro semplificati progettati per migliorare la produttività complessiva. La serie di monitor professionali E4 di AOC risponde a tutte queste esigenze, offrendo soluzioni all’avanguardia per le PMI con ambienti di lavoro ibridi, usabilità estesa e configurazioni semplificate.

Garanzia di cinque anni con TCO Certified, generation 10”

AOC offre i modelli E4 con TCO Certified, generation 10”, accompagnati da una garanzia del produttore di cinque anni. Questo standard garantisce la sicurezza operativa a lungo termine e riflette l’impegno verso la durata dell’hardware, assicurando che gli investimenti rimangano affidabili per tutta la durata del loro ciclo di vita.

La TCO Certified, generation 10” innalza anche gli standard in materia di sostenibilità e circolarità. Gli alloggiamenti dei modelli attualmente disponibili sul mercato, infatti, utilizzano almeno l’85% di plastica riciclata post-consumo e sono certificati EPEAT Gold e Climate+.

Connettività ottimizzata e prestazioni professionali

Il lavoro ibrido ha rivoluzionato gli spazi di lavoro delle PMI, lasciando spesso le scrivanie con dock separati, cavi multipli e varie periferiche ingombranti. La serie AOC E4 affronta direttamente questa sfida integrando una docking station completa nel monitor per semplificare le postazioni di lavoro. Alcuni modelli, tra cui il 24E4CV, il Q27E4CV e il CU34E4CW, sono dotati di connettività USB-C con Power Delivery da 90 W, che consente ai laptop di ricaricarsi, trasferire dati ad alta velocità e ricevere segnali video tramite un unico cavo.

Grazie all’integrazione di alimentazione e dati nel monitor, queste soluzioni USB-C riducono la complessità dell’hardware ed eliminano la necessità di adattatori esterni. Inoltre, per garantire un’affidabilità di livello professionale, questi modelli di docking includono anche una porta Ethernet RJ45 integrata da 1 Gbit/s che offre una connessione di rete cablata stabile e sicura direttamente tramite il display.

Nei modelli ultrawide da 34 pollici, l’AOC CU34E4CW e il CU34E4CV, uno switch KVM Smart integrato garantisce una perfetta gestione multi-dispositivo. Ciò consente ai lavoratori di passare da un dispositivo all’altro, come un laptop aziendale e un computer personale, condividendo un unico monitor, una tastiera e un mouse con la semplice pressione di un pulsante. Per garantire prestazioni fluide in tutte le attività professionali, ogni modello della linea E4 offre frequenze di aggiornamento di 120 Hz, garantendo immagini più fluide e riducendo l’affaticamento da movimento durante le lunghe ore di lavoro.

Produttività avanzata con più monitor: Daisy Chain Sync

Il supporto Daisy Chain consente di collegare facilmente due monitor tramite DisplayPort MST, rendendo possibili configurazioni multi schermo scalabili ed efficienti senza ingombrare la scrivania. Poiché i flussi di lavoro moderni diventano sempre più intensivi in termini di dati, l’uso di schermi multipli è essenziale per ridurre il passaggio da una finestra all’altra e migliorare l’efficienza. L’utilizzo della serie AOC E4 per queste configurazioni garantisce anche una totale coerenza di design in tutta la workstation, fornendo un’estetica uniforme con monitor dal design coordinato quanto lo sono nelle prestazioni. Consolidando il docking e la connettività direttamente nel monitor principale, queste soluzioni semplificano i flussi di lavoro mantenendo un ambiente di lavoro ordinato.

La sincronizzazione Daisy Chain garantisce una calibrazione uniforme della luminosità e del colore tra i monitor accoppiati, migliorando l’affidabilità e le prestazioni. La funzione Daisy Chain Sync di AOC fa un ulteriore passo avanti, sincronizzando automaticamente la luminosità e la temperatura del colore tra i display accoppiati. Qualsiasi regolazione effettuata sul monitor principale viene immediatamente replicata su quello secondario. Per le PMI, ciò significa che è possibile accoppiare due monitor standard per creare una postazione di lavoro a doppio schermo perfettamente coordinata.

Tra gli abbinamenti consigliati figurano:

● Q27E4CV con Q27E4U per configurazioni QHD ad alta precisione.

● 24E4CV con 24E4U per workstation Full HD efficienti

La funzione Daisy Chain Sync di AOC si spinge ancora oltre, sincronizzando automaticamente luminosità e temperatura colore tra monitor collegati in cascata. Per vederla in azione, guarda il nostro tutorial dedicato a Daisy Chain Sync , presentato da Kevin Yang, Technical Product Lead di AOC.

Dare priorità al benessere sul posto di lavoro

La salute dei dipendenti e la produttività a lungo termine sono indissolubilmente legate negli ambienti delle PMI, caratterizzati solitamente da ritmi frenetici. Per ovviare a questo problema, la serie AOC E4 è stata progettata con la certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort che fornisce una protezione di livello professionale contro l’affaticamento visivo. Mentre i filtri standard basati su software spesso distorcono le immagini modificando la temperatura del colore, la tecnologia Hardware Low Blue Light di AOC riduce le emissioni di luce blu a onde corte dannose a livello del pannello. Ciò garantisce una perfetta accuratezza dei colori e una chiarezza visiva senza l’affaticamento degli occhi tipico delle sessioni di lavoro prolungate.

Il comfort fisico è altrettanto importante per prevenire gli affaticamenti posturali legati al lavoro d’ufficio moderno. La serie E4 è dotata di supporti regolabili in altezza (HAS) progettati per adattare il monitor all’utente, anziché il contrario. I supporti offrono una regolazione in altezza di 150 mm per i modelli da 24″ e 27″ e un’ampia escursione di 180 mm per il modello ultrawide da 34″, oltre alla regolazione completa di inclinazione e rotazione. La funzione pivot è disponibile sui modelli da 24″ e 27″. Questo livello di regolabilità aiuta i dipendenti a mantenere una postura sana e favorisce un flusso di lavoro più sostenibile e confortevole per il moderno ufficio ibrido.

Plasmare il futuro delle PMI

Ergonomia e benessere, affidabilità quinquennale e docking USB-C costituiscono i tre pilastri di un’unica proposta: un monitor progettato per il modo in cui i lavoratori delle PMI lavoreranno nel 2026 e realizzato per durare negli anni per semplificare la scrivania anziché ingombrarla. Con l’aumentare delle aspettative sul posto di lavoro e degli obblighi di rendicontazione ESG, questa combinazione è sempre più ciò che i team di approvvigionamento delle PMI richiedono e ciò che la serie AOC E4 è progettata per offrire.