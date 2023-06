motorola razr 40 ultra, guarda e stupisci

Motorola presenta motorola razr 40 ultra: il pieghevole con il display più ampio e più interattivo mai visto prima.

Fin dal primo device, motorola razr rappresenta un vero e proprio ponte tra fashion e tecnologia. Oggi, Motorola presenta la nuova generazione di razr, confermando nuovamente come il design innovativo può ridefinire i termini di utilizzo di uno smartphone.

I due nuovi device, infatti, che compongono la famiglia di motorola razr 2023 sono in grado di coniugare stile e specifiche premium per offrire un’innovativa esperienza mobile. Ogni caratteristica di questa nuova famiglia di smartphone è stata attentamente pensata per soddisfare le necessità dell’utente di oggi, alla ricerca di un’esperienza di utilizzo bilanciata, l’intersezione perfetta tra l’espressione di sé e del proprio stile e tecnologia avanzata.

Motorola razr 40 ultra ha il display esterno più grande e più interattivo

A guidare la famiglia il nuovo motorola razr 40 ultra, lo smartphone pieghevole più sottile del settore, una volta chiuso, dal design moderno e ultra-tascabile. Alimentato dal potente Snapdragon 8+ Gen 1, è dotato di una batteria efficiente e vanta il display esterno più ampio di qualsiasi altro pieghevole.

Con il nuovo razr, gli utenti potranno utilizzare lo smartphone come un treppiede con varie angolazioni grazie alla tecnologia Flex View, che offre nuovi modi di interagire, catturare e creare. Gli utenti possono scegliere facilmente l’angolazione del device e guardare comodamente ricette mentre si cucina, seguire le indicazioni del personal trainer online, fare videochiamate con gli amici e molto altro.

O ancora, il device può essere utilizzato come un vero e proprio treppiede per catturare immagini incredibili e registrare video in modalità hands-free, sfruttando le fotocamere di alta qualità, il tracking del viso attraverso l’intelligenza artificiale e le anteprime visibili sull’ampio display esterno.

Photo-booth sempre e ovunque

Se utilizzato piegato nelle diverse angolazioni, gli utenti potranno scattare le foto e immortalare la posa perfetta, grazie alle “gestures” e alla funzione “auto-smile capture”, capace di catturare automaticamente il viso nelle foto. Il motorola razr 40 ultra permette inoltre agli utenti la possibilità di godere ovunque di un vero e proprio photo-booth: grazie alle fotocamere di altissima qualità e la Flex View, gli utenti potranno mostrare le loro migliori pose in 4 immagini scattate con un tempismo perfetto, attivati da un semplice gesto del palmo della mano.

Oltre ad offrire nuovi modi per creare contenuti, Motorola ha anche migliorato e ampliato tutto quello che si può fare sul display esterno. In questo modo gli utenti potranno fare ancora di più con il device chiuso. Rispondere ai messaggi, seguire le mappe per la navigazione e restare sempre aggiornati non è mai stato così semplice, grazie alle caratteristiche uniche.

Gli utenti possono godere di tutte queste feature su un display esterno di 3.6”, con un refresh rate fino a 144Hz, per scorrere i siti web senza interruzioni.

Sistema di fotocamere versatile ideale per la creazione di contenuti

razr 40 ultra è stato realizzato pensando ai content creator ed è dotato di un potente sensore della fotocamera principale da 12MP con Instant Dual Pixel PDAF per prestazioni più rapide e precise, indipendentemente dalle condizioni di illuminazione.

La fotocamera è in grado di catturare foto in modalità soft focus, grazie all’ampia apertura f/1,5 che lascia entrare maggiore luce per garantire immagini sofisticate con l’effetto bokeh, mentre l’OIS elimina le vibrazioni indesiderate per garantire immagini sempre nitide.

Grazie al display esterno, gli utenti possono anche accedere alla fotocamera principale per i selfie o utilizzarlo per l’anteprima dei contenuti.

È possibile anche aprire razr 40 ultra e utilizzare la fotocamera da 32MP per i selfie e le videochiamate, o tenere le mani libere piegando il telefono nella posizione ideale per un selfie perfetto. La fotocamera è inoltre dotata di un obiettivo ultrawide + macro da 13 MP che consente di scattare foto grandangolari con un’inquadratura 3 volte superiore a quella di un obiettivo standard.

Design rivisitato dell’iconico modello pieghevole

Con il nuovo razr 40 ultra, Motorola offre al pubblico un pezzo iconico di storia che trae ispirazione dall’originale RAZR V3, per offrire un design moderno e infinitamente flessibile. Una volta chiuso, il telefono si piega completamente a metà, con i bordi superiori e inferiori perfettamente allineati per un look ultra-elegante e senza spazi. Aprendolo, invece, si scopre uno splendido display OLED a grandezza naturale.

Motorola è entusiasta di presentare una cerniera a goccia ridisegnata proprio per il nuovo razr, dotata del primo dual-axis tracking del settore che ne riduce al minimo le dimensioni. Rispetto agli altri dispositivi pieghevoli presenti sul mercato, una volta chiuso, razr 40 ultra è il più sottile. Inoltre, questo sistema di cerniere, combinato con il vetro Ultra Thin Glass, rende lo smartphone privo di pieghe quando il display si apre, dando vita a un look senza imperfezioni e a una sensazione di eleganza.

L’iconico design del razr 40 ultra presenta una combinazione di telaio in vetro con finitura matte o pelle vegana sulla cover posteriore. Motorola offre opzioni di colore audaci per il nuovo razr 40 ultra, tra cui il colore Pantone dell’anno 2023, Viva Magenta, una tonalità esclusiva per i dispositivi Motorola. Potente e dinamico, Viva Magenta riporta razr alle sue origini con un tocco di modernità. Altri colori sono Infinite Black e Glacier Blue.

Audio potenziato e prestazioni ottimizzate

Razr 40 ultra offre un’esperienza audio avanzata con Dolby Atmos. Grazie a Dolby Atmos, è possibile godere di un’esperienza audio multidimensionale più ricca che mette in risalto la profondità, la nitidezza e i dettagli di qualsiasi tipo di intrattenimento quando viene ascoltato tramite i due grandi altoparlanti stereo o le cuffie del dispositivo. Il nuovo Spatial Sound by Moto, inoltre, rende il suono ancora più coinvolgente e riempie lo spazio intorno all’utente, sia che stia ascoltando musica o trasmettendo in streaming il proprio programma preferito.

A completamento dell’efficace sistema audio, razr 40 ultra è dotato del potente Snapdragon 8+ Gen 1, che alimenta tutte le caratteristiche uniche del dispositivo, consentendo al contempo di aumentare le prestazioni come l’AI avanzata, la velocità di aggiornamento, le connessioni 5G e le fotocamere di qualità professionale presenti su questo dispositivo. Motorola ha inoltre incluso una batteria di lunga durata, più grande rispetto a quella della generazione precedente, che supporta la ricarica ultraveloce TurboPower da 30W e la ricarica wireless.

Gli elementi essenziali di motorola razr 40

Il consumatore moderno di razr è alla ricerca di un’esperienza smartphone equilibrata, ed è per questo che Motorola presenta motorola razr 40. Il dispositivo è stato realizzato per i trend setter che amano distinguersi tra la folla, ma anche per i minimalisti digitali che vogliono disconnettersi e assumere nuovamente il controllo del proprio dispositivo.

Razr 40 presenta lo stesso display interno incredibilmente fluido e vivido, la stessa cerniera a goccia e lo stesso iconico form factor del razr 40 ultra. La differenza più evidente del nuovo razr 40 è un display esterno più piccolo; tuttavia, mantiene tutte le caratteristiche che ci si aspetta da uno smartphone di fascia alta.

Il nuovo razr 40 si presenta con un look distinto ed elegante, che combina il vetro Gorilla Glass e pelle vegana premium. È facile da impugnare, morbido al tatto ed è disponibile con colori di tendenza selezionati in collaborazione con Pantone, come: Sage Green, una tonalità di verde contemporanea, Vanilla Cream, un classico bianco opaco e Summer Lilac, una sofisticata tonalità di viola.

Motorola razr 40 è inoltre dotato dei sensori a più alta risoluzione di tutti i dispositivi pieghevoli di Motorola, sia per la fotocamera anteriore che per quella posteriore. Con la fotocamera principale da 64 MP e OIS è possibile catturare foto e selfie nitidissimi in qualsiasi condizione di luce, oppure scattare foto grandangolari mozzafiato o primi piani estremi con l’obiettivo Ultrawide + Macro Vision da 13MP. Inoltre, è possibile utilizzare la fotocamera frontale da 32 MP per videochiamate di alta qualità.

L’esperienza software esclusiva di Motorola

Entrambi i nuovi dispositivi razr funzionano con Android 13 e sono caratterizzati da esclusive esperienze Motorola, tra cui: le semplici “gestures”, impostazioni di intrattenimento su misura e la possibilità di personalizzazione in base allo stile di ogni utente. Inoltre, entrambi i dispositivi offrono una vasta gamma di funzioni di sicurezza, tra cui ThinkShield, Moto Secure e Moto KeySafe.

motorola edge 40 edizione Viva Magenta

In questi giorni è stato presentato anche il Motorola edge 40 Viva Magenta edition, che completa la linea della famiglia edge 40 e che vanta caratteristiche avanzate come il display curvo, la protezione IP68 da polvere e acqua, una potente fotocamera da 50MP e la ricarica rapida in un design elegante e raffinato.

Il Motorola edge 40 nel colore Pantone dell’anno 2023, Viva Magenta, è la perfetta combinazione di stile, design e prestazioni; il dispositivo è uno dei più sottili della sua categoria (7,58 mm), con un display in vetro curvo senza bordi e ogni lato è integrato in modo raffinato in un sottile telaio in alluminio lavorato con precisione e sabbiato.

Programma Trade in – eleva il tuo stile

Con motorola razr 40 ultra, motorola razr 40 e motorola edge 40 sarà possibile partecipare al nuovo programma di “Trade In” pensato per chi vuole sostituire il proprio smartphone.

Come funziona?

acquista motorola razr 40 ultra, motorola razr 40 e motorola edge 40 entro il 30 aprile 2024

dopo aver completato l’acquisto, invia la tua richiesta entro 15 giorni dalla data di acquisto o di consegna

invia il vecchio smartphone entro 15 giorni dalla ricezione dell’e-mail di approvazione della richiesta di permuta

riceverai il rimborso mediante un accredito sul tuo conto corrente entro 30 giorni dalla convalida della permuta.

Il programma “Trade In” è riservato a coloro che acquisteranno motorola razr 40 ultra, motorola razr 40 e motorola edge 40 in tutti i rivenditori fisici e online.

motorola razr 40 ultra: prezzi e disponibilità sul mercato italiano

motorola razr 40 ultra è disponibile in Italia al prezzo di 1199 euro nelle colorazioni Infinite Black, Glacier Blue e Viva Magenta. Grazie alla nuova promo “Display Protetto”, chi acquista il nuovo razr 40 ultra fino al 31 luglio 2023 avrà diritto a un anno di protezione gratuita per gli schermi. In caso di danni o rottura del display esterno e interno, il nuovo razr 40 ultra infatti sarà riparato gratuitamente.

La disponibilità di motorola razr 40 verrà, invece, comunicata in seguito.

motorola edge 40 Viva Magenta edition è disponibile in Italia al prezzo di 599 euro già dal 1 giugno.