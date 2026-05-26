Mouse: Logitech presenta la nuova linea Signature Comfort Plus, progettata per il comfort durante tutta la giornata

Logitech lancia Signature Comfort Plus, l’ultima novità della serie Signature, pensata per chi trascorre molte ore alla scrivania, tra lavoro e attività personali. Grazie a un design orientato al comfort, clic più silenziosi e controlli intuitivi, la nuova gamma rende più fluido il passaggio tra dispositivi e attività quotidiane. La linea comprende il mouse Signature Comfort Plus M850 L con supporto palmare imbottito, la combo tastiera e mouse MK880 e il mouse M840 L, disponibile senza supporto palmare. “Le persone trascorrono oggi giornate sempre più lunghe alla scrivania, passando continuamente tra attività, schermi e momenti personali,” ha dichiarato Art O’Gnimh, General Manager del Mice & Keyboard Solutions Group di Logitech. “Questi strumenti sono progettati per eliminare le piccole distrazioni quotidiane e offrire maggiore comfort, rendendo l’esperienza più naturale e immediata.”

Progettati per lunghe giornate alla scrivania

Signature Comfort Plus è stata sviluppata per offrire maggiore comfort e rendere più naturale l’utilizzo quotidiano. Il mouse M850 L introduce per la prima volta in Logitech un supporto palmare imbottito, abbinato a una forma ergonomica per la mano destra e a impugnature laterali in gomma che favoriscono una presa più rilassata anche dopo molte ore di utilizzo. Testato da professionisti in contesti reali, è pensato per rispondere alle esigenze di chi trascorre gran parte della giornata alla scrivania.

La tastiera MK880 integra tasti ammortizzati, un poggiapolsi con doppio strato di schiuma e un profilo ergonomico progettato per offrire maggiore comfort durante le sessioni di digitazione prolungate.

Insieme, mouse e tastiera favoriscono una posizione più naturale delle mani e un’esperienza di utilizzo più silenziosa. La funzione Easy-Switch consente inoltre di passare rapidamente ad un massimo di tre dispositivi, con scorciatoie personalizzabili, controlli per le riunioni e accesso rapido agli strumenti IA.

Pensata anche per il business

La linea Signature Comfort Plus è progettata anche per implementazioni aziendali su larga scala. Signature Comfort Plus for Business combina comfort per i dipendenti, connettività sicura e gestione semplificata dei dispositivi.

Il ricevitore wireless USB-C Logi Bolt garantisce una connessione sicura e affidabile anche in ambienti ad alta densità. I dispositivi possono essere monitorati utilizzando Logitech Sync*, offrendo ai team IT una gestione centralizzata dello stato delle periferiche e del firmware. Compatibilità multi-OS, funzionamento silenzioso e controlli personalizzabili contribuiscono a migliorare la produttività senza aumentare la complessità gestionale. Grazie alla disponibilità globale e al supporto clienti dedicato, la soluzione è progettata per integrarsi facilmente in qualsiasi azienda.

*Una piattaforma Logitech di gestione dispositivi che permette ai team IT di monitorare, gestire e aggiornare da remoto le periferiche dell’azienda. Richiede il download di Logi Tune sui singoli dispositivi.

Progettata con attenzione alla sostenibilità

Signature Comfort Plus è stata sviluppata secondo i principi del Design for Sustainability. Le parti in plastica, a seconda del colore, contengono tra il 49% e il 77% di plastica riciclata post-consumo certificata contribuendo a favorire la circolarità e a ridurre l’impronta di carbonio dei prodotti.

I prodotti vengono spediti in confezioni di carta certificate FSC™ e sono progettati per garantire una lunga durata della batteria, riducendo la frequenza delle sostituzioni.

Caratteristiche principali

Design orientato al comfort

Il primo mouse Logitech con supporto palmare imbottito è abbinato a una tastiera con poggiapolsi morbido con doppio strato di schiuma e inclinazioni ergonomiche progettate per favorire una digitazione più naturale.

Esperienza di lavoro meno assordante

Clic silenziosi e digitazione a bassa rumorosità aiutano a ridurre le distrazioni negli ambienti condivisi e ibridi.

Compatibilità multi-dispositivo e multi-OS

La gamma funziona perfettamente con diversi sistemi operativi grazie al layout multi-OS e consente di passare rapidamente tra fino a tre dispositivi — PC di lavoro, laptop personale, tablet o smartphone — tramite i tasti Easy-Switch.

Controlli personalizzabili con Logi Options+ e Logi Tune

Con l’app Logi Options+ è possibile personalizzare l’esperienza d’uso della tastiera, assegnando Smart Actions per automatizzare attività ricorrenti o utilizzare il tasto AI Launch per accedere rapidamente a strumenti come Copilot, Gemini o OpenAI ChatGPT. Con Logi Tune gli utenti possono assegnare funzioni specifiche per Zoom Workplace e Microsoft Teams.

Autonomia estesa

Fino a tre anni di durata della batteria per la tastiera e fino a due anni per il mouse.