MX Master 4, il nuovo mouse che ridefinisce la produttività

Dopo il lancio della nuova tastiera alimentata dalla luce, Logitech annuncia MX Master 4, il nuovo modello di mouse della serie MX Master, progettato per supportare professionisti creativi, sviluppatori e aziende. Con feedback aptico immersivo, software avanzato e connettività potenziata, stabilisce un nuovo standard di precisione e produttività per i flussi di lavoro più esigenti.

Tolya Polyanker, General Manager della divisione MX Business di Logitech, ha dichiarato: “In un mondo sempre più veloce e competitivo, gli utenti avanzati hanno bisogno di strumenti che consentano di ridefinire i propri processi per ottenere risultati migliori in meno tempo. Con MX Master 4 offriamo un’esperienza superiore, unendo il feedback aptico e l’accesso immediato agli strumenti preferiti attraverso Actions Ring”.

Interazione intuitiva con il feedback aptico

MX Master 4 introduce un nuovo livello di controllo grazie a vibrazioni leggere e personalizzabili per lo scorrimento, la navigazione e la selezione. Una precisione tattile ideale per montaggio video, progettazione grafica e analisi dati.

Actions Ring

Actions Ring, un overlay digitale attivabile con Logi Options+, offre scorciatoie specifiche per ogni applicazione e controlli personalizzabili, portando gli strumenti più usati sempre a portata di mano, in qualsiasi punto dello schermo. Con funzioni come l’assegnazione di comandi in Photoshop o l’automazione di processi in Excel, i professionisti possono risparmiare fino al 33% del tempo e ridurre i movimenti ripetitivi fino al 63%*.

Progettato per garantire continuità operativa, MX Master 4 integra un chip ad alte prestazioni e un’antenna ottimizzata, assicurando una connettività due volte più potente rispetto ai modelli precedenti. Il nuovo dongle USB-C garantisce un abbinamento rapido e affidabile su laptop, desktop e tablet, mantenendo gli utenti sempre connessi senza interruzioni.

Grazie a materiali resistenti alle macchie e a un design durevole e facile da mantenere, MX Master 4 è pensato per affrontare le sfide quotidiane del settore professionale garantendo prestazioni di lunga durata.

Pensato anche per le aziende

MX Master 4 for Business semplifica il lavoro di dipendenti e team IT. L’implementazione a livello aziendale è immediata e, grazie a Logi Tune, i responsabili IT possono monitorare i dispositivi da remoto tramite la piattaforma Logitech Sync, senza dover intervenire direttamente sulle postazioni. Con la tecnologia Logi Bolt, inoltre, la connessione resta stabile anche negli uffici più affollati, garantendo continuità operativa e massima concentrazione.

Progettato per la sostenibilità

MX Master 4 integra soluzioni attente per ridurre l’impatto ambientale. È realizzato con almeno il 48% di plastica riciclata certificata post-consumo, una rotella laterale in alluminio a basse emissioni e una batteria composta al 100% da cobalto riciclato, così da contenere l’uso di risorse e abbattere le emissioni di carbonio. L’imballaggio in carta certificata FSC™, le componenti in plastica non verniciata e una struttura facilmente smontabile rendono più agevole il riciclo a fine vita del prodotto.

Specifiche tecniche

MagSpeed Scroll Wheel: consente di scorrere fino a 1.000 linee al secondo, velocizzando ogni attività;

consente di scorrere fino a 1.000 linee al secondo, velocizzando ogni attività; Sensore da 8.000 DPI: garantisce tracciamento fluido e preciso su quasi tutte le superfici, incluso il vetro;

garantisce tracciamento fluido e preciso su quasi tutte le superfici, incluso il vetro; Click silenziosi: offrono un feedback tattile confortevole con il 90% di rumore in meno rispetto a MX Master 3, ideali per spazi condivisi e uffici open space;

offrono un feedback tattile confortevole con il 90% di rumore in meno rispetto a MX Master 3, ideali per spazi condivisi e uffici open space; Ricarica rapida USB-C : un minuto di carica assicura fino a tre ore di utilizzo, mentre una carica completa dura fino a 70 giorni (cavo non incluso);

: un minuto di carica assicura fino a tre ore di utilizzo, mentre una carica completa dura fino a 70 giorni (cavo non incluso); Connessione multi-dispositivo: permette di collegare fino a tre device tra laptop, desktop o tablet e passare da uno all’altro senza interruzioni. È compatibile con diversi sistemi operativi e consente anche il trasferimento di file tramite Logi Options+, con Actions Ring o i pulsanti Easy-Switch.

* Studio condotto da Logitech Ergo Lab nel 2025 su un campione di 37 utenti di mouse MX Master, testati su otto azioni tipiche da desktop. I risultati possono variare in base alle scorciatoie assegnate.