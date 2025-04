MyHOME F460: il server BTicino per la gestione dell’impianto domotico

BTicino presenta MyHOME F460, il cuore del sistema domotico della casa. Il nuovo server permette di creare e realizzare installazioni di alto livello per gestire soluzioni cablate per la domotica.

Supporta nativamente 175 indirizzi con possibilità di estensione aggiungendo al massimo 2 interfacce F422A, arrivando così a un totale di 525 indirizzi, con il vantaggio di occupare pochi moduli DIN (4) nel quadro elettrico.

In caso di evoluzione di un precedente impianto MyHOME, l’app BTicino per installatori Home+Project permette di effettuare il backup da MyHOMEServer1 per poi importarlo sul MyHOME F460 senza perdere nessun dato o funzione, per una sostituzione semplice ed efficiente.

Funzionalità per la gestione dell’impianto domotico

Il nuovo server MyHOME F460 consente all’installatore di gestire la configurazione e l’associazione di tutti i dispositivi cablati sull’impianto (luci, automazione, termoregolazione e sistema energia).

Con il server dedicato F461 è anche possibile gestire sistemi di controllo di terze parti ed effettuare la configurazione dei sistemi (luci, automazione, termoregolazione e sistema energia) sempre attraverso l’app Home+Project. Si può inoltre demandare la gestione di touch screen ed interfacce utente, come ad esempio la app, a sistemi di controllo di terze parti.

Per la gestione locale e remota da parte dell’utente finale, è disponibile l’app Home + Control (per smartphone Android e iOS e con comandi vocali Alexa e Google Home), su cui vengono caricate tutte le funzioni domotiche della casa, che possono essere così gestite da smartphone. È possibile poi creare scenari semplici ed effettuare personalizzazioni basiche.

Il nuovo server MyHOME F460 supporta fino a 30 stanze configurabili, 50 scenari, 150 azioni in scenario e 30 zone di termoregolazione per ogni casa.

Novità del server MyHOME F460: sistema energia e sistema deumidificazione

Una delle novità del nuovo server MyHOME F460 è l’introduzione della configurazione del sistema energia nell’ecosistema Home+Project, attraverso il controllo del consumo e della produzione elettrica giornaliera, settimanale, mensile ed annuale tramite app Home+Control.

L’utente può così monitorare il reale stato energivoro della casa.

Un’ulteriore novità del MyHOME F460 è la gestione del livello di umidità di casa, in caso di sistema di raffrescamento a pavimento.

Il server attiverà in modo automatico la funzione di deumidificazione, che agirà su due livelli. Nel primo livello, raggiunta una determinata percentuale di umidità, il sistema attiverà il deumidificatore. Ad un secondo livello di umidità (soglia critica), il sistema, mantenendo acceso il deumidificatore, spegnerà la singola zona di raffrescamento.

Per questo motivo il sistema si definisce mono deumidificatore e multi-zona.

Gestione protocollo DALI e DALI2

Infine, il MyHOME F460 è in grado di gestire il protocollo DALI e DALI2 (Digital Addressable Lighting Interface). Questo protocollo permette di cablare le lampade con un bus per poi gestire le accensioni secondo le richieste dell’utente. Oltre a gestire l’accensione e la dimmerazione della luce, permette anche una serie di comandi evoluti, tra cui RGB, RGBW e TW.

BTicino offre la possibilità di gestire in due modi il protocollo DALI e DALI2: in modo semplice con F492D, che gestisce 32 ballast su 2 accensioni distinte, oppure, per una gestione evoluta, con F429G, fino a 64 ballast e 64 accensioni indipendenti.