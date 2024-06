Nighthawk RS300: il router rivoluzionario di NETGEAR

Da sempre NETGEAR, fornitore di soluzioni innovative e sicure per consentire alle persone di connettersi e gestire la loro vita digitale, pensa ad offrire ai suoi clienti prodotti ad alto tasso tecnologico, senza trascurare la sicurezza.

L’azienda ha ampliato le sue linee di router stand-alone WiFi 7 con il nuovo Nighthawk RS300. I prodotti WiFi 7 più convenienti di NETGEAR fino ad oggi si basano sulla promessa dell’azienda di fornire potenti prestazioni WiFi e connettività sicura.

WiFi 7 Cambia le Regole del Gioco

WiFi 7 sblocca velocità 2,4 volte più veloci rispetto a WiFi 6, offre bassa latenza e gestisce meglio le interferenze WiFi per consentire alle famiglie di godere senza interruzioni di streaming 4K/8K di nuova generazione, videoconferenze, giochi e altro ancora. Dalla presentazione delle prime offerte WiFi 7 di NETGEAR – come il router Nighthawk RS700 – le velocità internet multi-gig sono diventate più accessibili, le esigenze di lavoro da casa sono rimaste stabili e sono stati introdotti più dispositivi come visori AR/VR o piattaforme focalizzate sull’IA come CoPilot+ che richiedono latenza sempre minore e maggiore capacità.

Mentre l’adozione del WiFi 7 sta crescendo e nuove generazioni di smartphone, laptop e altri dispositivi stanno arrivando sul mercato a un ritmo rapido, le minacce IoT sono in aumento e la sicurezza dei router diventa fondamentale.

“L’obiettivo unico di NETGEAR è sempre stato quello di creare e fornire soluzioni leader del settore con potenti prestazioni e una connettività WiFi sicura”, ha dichiarato David Henry, presidente e General Manager di Connected Home Products and Services di NETGEAR. “La nostra nuova aggiunta WiFi 7, Nighthawk RS300, offre questi vantaggi di connettività a un pubblico più ampio, aiutandoli a sperimentare velocità e prestazioni senza precedenti sui loro dispositivi e applicazioni con la massima sicurezza disponibile oggi”.

Il Router Stand-alone – Nighthawk RS300

Il router tri-band Nighthawk RS300 introduce il WiFi 7 ultraveloce per velocità fino a 9,3Gbps per utenti attenti al budget ma tecnologici e appassionati di gadget. Il suo nuovo corpo elegante e il design brevettato dell’antenna interna omnidirezionale migliorano la copertura e spingono i segnali alla massima portata, fornendo fino a 230 metri quadrati di copertura WiFi per un massimo di 100 dispositivi.

Tutti in casa possono accedere alle ultime velocità internet multi-gig con la porta internet da 2,5 Gig, e le ulteriori porte LAN da 2,5Gig e due da 1Gig possono essere utilizzate per connessioni cablate veloci per dispositivi intolleranti alla latenza, come un PC da gioco o una console.

Tranquillità con Sicurezza all’Avanguardia

I dispositivi di rete domestica vedono in media 10 attacchi alle reti domestiche ogni 24 ore, rendendo critico proteggere l’attività online a partire dal router. Alimentati da protocolli di crittografia all’avanguardia e meccanismi avanzati di rilevamento delle minacce, i router NETGEAR rappresentano la prima linea di difesa contro le minacce informatiche in evoluzione e includono funzionalità di sicurezza come aggiornamenti automatici del firmware, supporto VPN, sicurezza WPA3 all’avanguardia, controllo degli accessi e opzioni di rete WiFi per ospiti.

Nighthawk RS300 include una prova gratuita di 30 giorni con NETGEAR Armor Powered by Bitdefender, fornendo uno scudo automatico di sicurezza per i dispositivi connessi e una maggiore privacy con VPN. A differenza dei tradizionali prodotti antivirus endpoint, Armor è integrato nel router come una soluzione di sicurezza tutto in uno, proteggendo computer, telecamere di sicurezza, baby monitor e altri dispositivi IoT sulla rete ed eliminando la necessità di più abbonamenti o software di sicurezza.

Entro la fine dell’anno, Nighthawk RS300 disporrà di un ulteriore livello di sicurezza con la nuova funzione di Protezione Avanzata del Router in collaborazione con Bitdefender, disponibile solo da NETGEAR entro la fine dell’anno. Questa funzione protegge il router non solo dalle minacce conosciute ma anche dalla maggior parte delle minacce sconosciute utilizzando una combinazione di euristiche AI e prevenzione avanzata degli exploit. Inoltre, consente la possibilità di rilasciare rapidamente patch live per le minacce senza attendere un nuovo firmware, migliorando significativamente il livello di protezione e i tempi di risposta rispetto al metodo tradizionale.

Integrato in RS300 anche NETGEAR Smart Parental Controls per gestire facilmente il tempo online dei bambini sui loro dispositivi connessi e promuovere buone abitudini online per la famiglia. Le funzionalità di base sono disponibili gratuitamente. Si applica una tariffa di abbonamento per un Piano Premium dopo una prova di 30 giorni.

Specifiche Tecniche di Nighthawk RS300

Velocità WiFi 7 Tri-Band Ultraveloce fino a 9,3Gbps – Sperimenta velocità Multi-Gigabit combinate fino a 9,3Gbps con la banda WiFi 6GHz ultraveloce del router Nighthawk RS300 per esperienze WiFi più fluide e meno interferenze dalle reti vicine.

– Sperimenta velocità Multi-Gigabit combinate fino a 9,3Gbps con la banda WiFi 6GHz ultraveloce del router Nighthawk RS300 per esperienze WiFi più fluide e meno interferenze dalle reti vicine. Velocità 2,4 volte più Veloci – WiFi 7 offre velocità 2,4 volte più veloci rispetto a WiFi 6 con canali ad alta capacità ultra-ampi da 320MHz e 4K QAM per massimizzare le prestazioni sui tuoi dispositivi connessi.

– WiFi 7 offre velocità 2,4 volte più veloci rispetto a WiFi 6 con canali ad alta capacità ultra-ampi da 320MHz e 4K QAM per massimizzare le prestazioni sui tuoi dispositivi connessi. Velocità Multi-Gig con Porta Internet da 2,5Gig – Utilizza la porta internet da 2,5Gbps per i piani via cavo e fibra più veloci di oggi. Oppure collega una porta LAN e la porta internet insieme per velocità fino a 2Gbps per un modem che non ha una porta multi-gig ma supporta l’aggregazione dei link. Compatibile con qualsiasi fornitore di servizi internet.

– Utilizza la porta internet da 2,5Gbps per i piani via cavo e fibra più veloci di oggi. Oppure collega una porta LAN e la porta internet insieme per velocità fino a 2Gbps per un modem che non ha una porta multi-gig ma supporta l’aggregazione dei link. Compatibile con qualsiasi fornitore di servizi internet. Prestazioni Migliorate con Porte Cablate da 2,5Gig – Goditi prestazioni migliorate sui tuoi dispositivi di gioco e intrattenimento collegandoli alle due porte da 2,5Gbps del Nighthawk RS300, per connessioni cablate più veloci. E collega insieme le due porte LAN da 1Gbps per velocità fino a 2Gbps per un dispositivo NAS.

– Goditi prestazioni migliorate sui tuoi dispositivi di gioco e intrattenimento collegandoli alle due porte da 2,5Gbps del Nighthawk RS300, per connessioni cablate più veloci. E collega insieme le due porte LAN da 1Gbps per velocità fino a 2Gbps per un dispositivo NAS. Condivisione Facile di File – Collega una chiavetta USB alla porta USB del router per condividere facilmente file.

– Collega una chiavetta USB alla porta USB del router per condividere facilmente file. Fai Tutto con l’App Nighthawk – Configura il tuo WiFi per prestazioni ottimali sui dispositivi prioritari. Gestisci facilmente la tua rete da qualsiasi luogo, inclusa la possibilità di mettere in pausa Internet, eseguire test di velocità Internet, tracciare l’utilizzo dei dati Internet, configurare reti ospiti separate e altro ancora.

Disponibilità

Il NETGEAR Nighthawk RS300 è disponibile ora su NETGEAR.com e successivamente presso altri rivenditori principali.