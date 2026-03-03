nubia pioniera degli smartphone AI-native al MWC 2026

ZTE Corporation, fornitore globale di soluzioni integrate per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ha presentato al MWC Barcelona 2026 la sua nuova gamma di dispositivi basati sull’intelligenza artificiale, progettati per aprire una nuova era dell’interazione intelligente. Al centro dell’attenzione due innovazioni rivoluzionarie: nubia M153 con assistente Doubao AI, lanciato in edizione limitata sul mercato cinese lo scorso dicembre, e AI Pet iMoochi.

Questi due dispositivi rappresentano un importante passo avanti nella strategia “AI for All” di ZTE, favorendo l’evoluzione dei dispositivi smart personali e accelerando lo sviluppo di un ecosistema AI completo e integrato, in grado di coprire ogni scenario di utilizzo.

nubia M153 con assistente Doubao AI, pioniere degli smartphone AI-native, inaugura una nuova esperienza intelligente e automatizzata

Pioniere nel settore degli smartphone AI-native, nubia spinge l’innovazione nell’intelligenza artificiale e ne favorisce l’applicazione concreta sul mercato grazie al suo approccio “Innovation + Action”. Integrando profondamente l’AI nell’hardware, nel software e nell’intero ecosistema, nubia sta ridefinendo il paradigma dell’interazione tra persone e dispositivi, con l’obiettivo di trasformare l’intelligenza artificiale da semplice strumento a partner intelligente e proattivo, capace di comprendere l’utente e di evolversi insieme a lui. nubia M153 con assistente Doubao AI è uno smartphone progettato nativamente per l’intelligenza artificiale e introduce un’esperienza altamente automatizzata grazie alle sue funzionalità di agente integrate a livello di sistema operativo.

nubia M153 con assistente Doubao AI nasce da una collaborazione approfondita tra Doubao e nubia a livello di sistema operativo. È in grado di comprendere ed eseguire comandi complessi espressi in linguaggio naturale, consentendo l’esecuzione di attività trasversali tra diverse applicazioni. Si tratta di un vero cambio di paradigma: dall’utente che utilizza attivamente lo smartphone a un’AI che gestisce autonomamente le attività al suo posto. Grazie alla capacità di eseguire in modo fluido flussi di lavoro articolati su più passaggi, nubia M153 offre un’interazione naturale e intuitiva.

Che si tratti di prenotare un ristorante o confrontare prezzi su diverse piattaforme, basta un semplice comando vocale. Lo smartphone provvede poi in autonomia ad aprire le applicazioni necessarie e a gestire l’intero processo, dalla ricerca al confronto delle opzioni, fino alla prenotazione e alla visualizzazione del percorso.

nubia M153 con assistente Doubao AI si basa su una solida piattaforma hardware progettata per supportare al meglio le sue avanzate funzionalità di intelligenza artificiale. È equipaggiato con Snapdragon 8 Elite Mobile Platform, affiancato da 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, una configurazione che garantisce elevate prestazioni nell’elaborazione AI e un’esperienza fluida anche nelle attività di multitasking.

Progettato per perfezionare e sviluppare ulteriormente l’esperienza AI in collaborazione con sviluppatori e appassionati di tecnologia, nubia M153 con assistente Doubao AI è stato lanciato in edizione limitata sul mercato cinese il 1° dicembre 2025.

La nuova “specie” AI iMoochi introduce un nuovo paradigma nell’interazione affettiva uomo-tecnologia

Progettato per offrire una presenza rassicurante e coinvolgente, iMoochi combina un design morbido e piacevole al tatto con occhi espressivi che ne valorizzano la personalità.

Il suo punto di forza è l’interazione evoluta e multisensoriale. Oltre al dialogo vocale, iMoochi comunica attraverso un linguaggio sonoro distintivo e vocalizzi delicati, pensati per creare un’esperienza naturale e immediata.

Grazie a sensori tattili e feedback aptico integrati, risponde al contatto in modo realistico: una carezza sulla testa o un gesto affettuoso attivano reazioni dinamiche, come movimenti, suoni espressivi e interazioni che simulano comportamenti tipici di un piccolo animale domestico.

Dotato di comportamenti dinamici e reattivi, iMoochi mostra stati e risposte coerenti con l’interazione: può sembrare assonnato, energico o curioso, reagire ai cambiamenti ambientali e persino rispondere in modo giocoso quando viene sollevato.

Un’app dedicata rafforza il legame con il dispositivo, permettendo di personalizzare il proprio iMoochi con un nome, monitorarne lo stato e consultare un diario digitale che ne racconta le “giornate”, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente e personale.

La famiglia iMoochi comprende cinque personaggi distintivi, ognuno con caratteristiche proprie: Hopami, Mimiu, Cynomi, Mogogo e Morin.