NUC 15 Performance: il nuovo mini-PC super potente di ASUS

ASUS annuncia la disponibilità in Italia del nuovo NUC 15 Performance, un mini-PC estremamente potente dotato di tutte le soluzioni tecnologiche più all’avanguardia. Equipaggiato con i più recenti processori Intel Core Ultra 9 o 7 (Serie 2) e le GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 o 5060 in versione laptop, questo concentrato di tecnologie avanzate offre prestazioni allo stato dell’arte in un design estremamente compatto, raffinato e perfetto per essere collocato in qualsiasi ambiente di lavoro.

NUC 15 Performance: potenza di prossima generazione

Dotato di processori Intel Core Ultra 9 275HX oppure Ultra 7 255HX, il nuovo NUC 15 Performance assicura prestazioni ed efficienza AI di altissimo livello, con incrementi fino al 18% rispetto ai modelli precedenti e garantisce un multitasking fluido anche con le applicazioni più esigenti in ambito business, supportando al meglio anche i professionisti della creatività.

Grafica potenziata dall’AI

Disponibile con GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 oppure 5060 in versione laptop, l’ASUS NUC 15 Performance offre prestazioni grafiche AI di nuova generazione, quasi raddoppiate rispetto ai modelli precedenti, e la massima efficienza nell’ambito della creazione di contenuti attraverso la gestione del multitasking avanzato. Grazie alla tecnologia NVIDIA DLSS 4 è inoltre possibile generare immagini di altissima qualità ad una velocità senza pari e liberare la propria creatività con la suite NVIDIA Studio. Attraverso i microservizi di NVIDIA NIM, sviluppatori e appassionati avranno la possibilità di creare assistenti e agenti AI con prestazioni ottimizzate per sistemi NIM-ready.

Il nuovo NUC 15 Performance è flessibile e personalizzabile

Il NUC 15 Performance è venduto in versione barebone e non include sistema operativo preinstallato, RAM o SSD, permettendo di configurare comodamente il mini-PC con i componenti perfetti le specifiche esigenze. Ogni unità è dotata di uno speciale supporto che ne permette il posizionamento sia in verticale che in orizzontale. Inoltre, lo chassis è privo di logo, così da poter essere personalizzato a piacimento con eventuali marchi aziendali.

Supporto multi-display

Il nuovo NUC ASUS supporta la connettività fino a cinque display grazie a due porte HDMI 2.1, due DisplayPort 2.1 e una Thunderbolt 4 Type-C con DisplayPort 2.1 integrato. Le configurazioni multi-display sono ideali per sviluppatori AI, professionisti in ambito fintech, tecnici di laboratorio e più in generale per tutti gli utenti business più esigenti.

Connettività senza compromessi

La connettività integrata Intel Killer Wi-Fi 7 garantisce velocità di trasferimento fino a 2 volte superiori rispetto allo standard WiFi 6, mentre il protocollo Bluetooth 5.4 assicura connessioni rapide e stabili. Gli utenti possono così contare su una capacità di streaming particolarmente fluida ed esperienze di collaborazione senza latenze per flussi di lavoro all’insegna della massima efficienza.

Sistema di raffreddamento QuietFlow

Tre ventole integrate ed un design a doppia camera di vapore assicurano un raffreddamento ultra-silenzioso ed efficiente. Il NUC 15 Performance regola dinamicamente la velocità delle ventole in base alla temperatura e al carico del sistema, assicurando prestazioni stabili in qualsiasi scenario. Il design del case è ottimizzato per migliorare il flusso d’aria e ridurre il rischio di surriscaldamento, mantenendo basse le temperature anche dopo ore di utilizzo intenso. L’estrema silenziosità del NUC consente, inoltre, di concentrarsi al meglio su attività impegnative come, ad esempio, analisi dei dati, editing video o riunioni virtuali.

Creatività senza limiti con l’AI: 3 mesi gratuiti di Adobe Creative Cloud

Con l’acquisto di un NUC 15 Performance idoneo è possibile ottenere tre mesi gratuiti di Adobe Creative Cloud, accedendo così a una suite di strumenti per la creatività leader di settore. La collaborazione tra ASUS e Adobe mira a rendere le soluzioni professionali di fascia alta ancora più accessibili, consentendo di sfruttare appieno l’ecosistema Adobe e liberare tutto il proprio potenziale creativo.

Gli ASUS ROG NUC 15 Performance (RAM, SSD e sistema operativo non inclusi) saranno disponibili a partire dalla metà di ottobre 2025 presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS ed i principali Partner commerciali ASUS ad un prezzo suggerito di 1.579 € per la versione con processore Intel Core Ultra 7 255HX (Serie 2) e scheda video NVIDIA GeForce RTX 5060 e 1.899 € per la versione con processore Intel Core Ultra 9 275HX (Serie 2) e scheda video NVIDIA GeForce RTX 5070.

Caratteristiche tecniche del nuovo ASUS NUC 15 Performance