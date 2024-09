OnePlus Open Apex Edition ora disponibile all’acquisto

Il marchio tecnologico globale OnePlus ha annunciato che da oggi è possibile acquistare il suo ultimo smartphone pieghevole, il OnePlus Open Apex Edition, al prezzo di 1.999,00 €.

Presentato ad agosto 2024, il OnePlus Open Apex Edition è una raffinata riedizione da collezione dell’iconico OnePlus Open, progettato per gli appassionati che cercano la perfetta fusione tra prestazioni di alto livello ed estetica audace. Questa edizione esclusiva è disponibile nella tonalità Crimson Red, un colore che richiama la tradizione e lo stile inconfondibile di OnePlus.

Disponibile in quantità limitate in Europa, il OnePlus Open Apex Edition è pensato per offrire ai membri della community OnePlus un dispositivo che rappresenti un simbolo di sofisticazione e un’opportunità unica di possedere un pezzo di storia del marchio. Tra le caratteristiche tecniche, spiccano l’archiviazione potenziata a 1TB, il doppio rispetto alla versione precedente, e i 16GB di RAM, che garantiscono la più fluida e rapida esperienza pieghevole mai offerta da OnePlus.

Inoltre, il OnePlus Open Apex Edition introduce la modalità VIP, che migliora la privacy disattivando microfono e fotocamera, e limitando il tracciamento delle app; il tutto attivabile tramite il pratico Alert Slider.

Sconti e offerte

Acquistando il OnePlus Open Apex Edition su Oneplus.com, i clienti avranno accesso a offerte esclusive e sconti imperdibili.

Per tutti gli ordini effettuati tra il 3 settembre e il 3 ottobre, è previsto uno sconto di 200,00 € e un paio di OnePlus Buds Pro 3 in omaggio. Inoltre, chi completerà l’acquisto entro il 3 ottobre potrà usufruire di un coupon da 100,00 € per la permuta di un dispositivo usato. Gli studenti, infine, potranno beneficiare di un ulteriore sconto del 10% durante lo stesso periodo.

L’iniziativa è promossa da OnePlus. Per ulteriori dettagli su pacchetti, sconti e termini & condizioni dell’iniziativa visita Oneplus.com.