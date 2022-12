OPPO continua a investire nei dispositivi pieghevoli

OPPO ha presentato la seconda generazione della sua serie di smartphone flagship pieghevoli: OPPO Find N2, successore del primo dispositivo pieghevole dell’azienda, OPPO Find N, e il suo primo smartphone flip, OPPO Find N2 Flip. Con i nuovi dispositivi pieghevoli della serie Find N, sottili e leggeri, con una piega quasi invisibile e prestazioni leader, OPPO riesce a superare i confini dell’esperienza degli smartphone pieghevoli. Entrambi saranno lanciati sul mercato cinese in seguito alla presentazione agli INNO Day 2022 dello scorso 14 dicembre, mentre il Find N2 Flip sarà il primo device di OPPO con questo form factor a essere lanciato sui mercati globali il prossimo anno.

Come spiegato da Billy Zhang, President of OPPO Overseas Sales and Services: «Gli smartphone pieghevoli sono uno dei segmenti prodotto più importanti per OPPO. Con il Find N2 e il nostro primo dispositivo in stile flip, il Find N2 Flip, OPPO compete con sicurezza in questo settore di mercato in costante crescita. Continueremo a investire nei dispositivi pieghevoli e non vediamo l’ora di renderli disponibili per un maggior numero di utenti in tutto il mondo».

OPPO Find N2 Flip – Uno smartphone pieghevole all’avanguardia



Con il primo smartphone pieghevole in stile flip dell’azienda – OPPO Find N2 Flip – OPPO introduce una soluzione all’avanguardia per la tipologia di dispositivo pieghevole più popolare presente oggi sul mercato. Dopo tre anni di sviluppo, Find N2 Flip risolve infatti molti punti deboli dei precedenti Flip, tra cui:

la presenza di uno schermo frontale più grande, che migliora l’esperienza degli utenti con un display verticale più funzionale per svolgere le attività quotidiane più importanti, come la visualizzazione fino a sei notifiche alla volta e un’anteprima più facile delle foto scattate;

un’autonomia che dura tutto il giorno, grazie alla batteria da 4300 mAh e al chipset personalizzato MediaTek Dimensity 9000+ che migliora il consumo energetico;

la seconda generazione di Flexion Hinge, con un design a goccia migliorato che conferisce al display interno una piega praticamente invisibile.

Dopo il lancio odierno in Cina, OPPO porterà ufficialmente Find N2 Flip sui mercati globali, compresa la maggior parte dei Paesi europei, all’inizio del prossimo anno.

OPPO Find N2 – Il telefono pieghevole orizzontale più leggero del settore

OPPO Find N2 è il successore dell’innovativo smartphone pieghevole di OPPO, il Find N, presentato in occasione dell’evento INNO Day dello scorso anno. La versione in pelle nera vegana del nuovo Find N2, con un peso di soli 233 grammi, lo rende lo smartphone pieghevole orizzontale più leggero del settore, persino più leggero di alcuni smartphone flagship tradizionali. Il Find N2 è anche molto sottile, misurando solo 14,6 mm quando è chiuso. Grazie al rapporto del display interno e del display full-size esterno, ereditato dall’originale Find N, il nuovo Find N2 risulta pratico e intuitivo, perfetto per l‘utilizzo quotidiano.

Flexion Hinge di seconda generazione

Il design incredibilmente leggero è reso possibile dall’attenta ricerca di OPPO dell’eccellenza ingegneristica; basandosi sulla Flexion Hinge di prima generazione, OPPO ha creato un sistema di cerniere più piccolo, più sottile e più robusto per il Find N2. La Flexion Hinge di seconda generazione adotta materiali leader del settore, tra cui la fibra di carbonio e la lega ad alta resistenza utilizzata nell’industria aeronautica, ed è costruita con 100 componenti, 36 in meno rispetto alla generazione precedente. Insieme alle ottimizzazioni del display e della struttura interna, il peso del Find N2 è stato significativamente ridotto di 42 g rispetto al Find N originale ma senza comprometterne la qualità.

La struttura migliorata della cerniera Flexion Hinge di seconda generazione offre anche una piega meno visibile rispetto al precedente Find N. La piega lungo il centro dello schermo interno del Find N2 è stata ridotta del 67% per garantire ai propri utenti un’esperienza di lavoro e intrattenimento più coinvolgente. Infine, grazie alla cerniera migliorata, il Find N2 non presenta alcuna fessura quando il dispositivo è chiuso.

Display

La fibra di carbonio è stata incorporata anche nel display interno del Find N2, riducendo ulteriormente il peso e rendendolo ancora più resistente. Secondo i test di laboratorio del TUV, il Find N2 può essere piegato fino a 400.000 volte senza comprometterne le prestazioni.

Sia il display esterno che quello interno del Find N2 hanno una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. I sensori della temperatura del colore su entrambi i display assicurano che le immagini si adattino all’ambiente circostante con precisione.

Il display interno da 7,1 pollici può raggiungere i 1550 nits di luminosità massima ed è dotato di una pellicola antiriflesso per migliorare la visibilità all’aperto garantendo così un’esperienza immersiva su grande schermo. Il display esterno da 5,54 pollici invece, raggiunge i 1350 nit di luminosità massima e, grazie alla cerniera Flexion Hinge di seconda generazione, la cornice è stata ridotta del 47% rispetto al Find N originale.

Prestazioni leader del settore e fotocamera perfetta per la creazione di contenuti

Con la piattaforma mobile Snapdragon 8+ Gen 1, la velocità 5G, la grande batteria da 4520 mAh e il SUPERVOOC da 67 W, il Find N2 è uno degli smartphone pieghevoli più potenti e con la ricarica più rapida disponibili.

Il Find N2 è inoltre dotato di un nuovissimo sistema a tripla fotocamera Hasselblad e NPU di imaging MariSilicon X di OPPO. Degna di nota anche la funzione di acquisizione FlexForm per garantire a propri utenti scatti e ritratti come in studio.

È dotato di una fotocamera principale da 50MP con sensore Sony IMX890, una fotocamera ultra-wide da 48MP utilizzabile anche come macro e una fotocamera tele RGBW 2x da 32MP che garantisce la riduzione del rumore migliorando ritratti e zoom.

ColorOS personalizzata per il fattore di forma pieghevole

OPPO Find N2 utilizza un nuovo software basato su ColorOS 13 personalizzato per i dispositivi foldable, che integra il meglio di Android 13, per un’esperienza ottimizzata su un grande schermo.

OPPO ha perfezionato l’esperienza dello schermo diviso, includendo l’iconico swipe con due dita introdotto sul Find N lo scorso anno; passando due dita al centro dello schermo interno si attiva in modo rapido e semplice una visualizzazione a schermo diviso che sfrutta appieno l’ampio display.

Per sfruttare al meglio la modalità FlexForm, OPPO ha creato anche il FlexForm Space per il Find N2; basterà semplicemente piegare il dispositivo per un secondo per entrare nel FlexForm Space, dove è possibile visualizzare le app, i film e la musica utilizzati e visualizzati di recente. Il Find N2 si trasforma così in un minicomputer portatile con il quale è possibile guardare un film sullo schermo superiore utilizzando contemporaneamente quello inferiore come trackpad.