OPPO Reno16: la nuova serie di smartphone punta su AI e fotografia creativa

OPPO, azienda specializzata nel settore degli smart device, ha presentato la serie Reno16, composta da Reno16, Reno16 Pro e Reno16 FS. Combinando il distintivo 3D Pop Planet Design con una suite di funzionalità di imaging e creatività basate sull’AI, ogni dispositivo della serie è pensato per rendere la cattura, l’editing e la condivisione dei contenuti più intuitive ed espressive. Da strumenti come AI Remix Collage e Pop Cam, fino alle esperienze AI personalizzate basate su ColorOS 16, la serie Reno16 introduce un approccio nuovo e immediato alla creatività mobile.

Un distintivo 3D Pop Planet Design

Ogni generazione Reno introduce una nuova identità di design, e la serie Reno16 porta avanti questa evoluzione con un look audace e distintivo.

La versione Pop White integra per la prima volta nel settore la tecnologia 3D HoloVerse, creando un effetto visivo fluttuante ispirato alle nebulose, che cambia in base alla luce e al movimento. Grazie a milioni di micro-lenti che ricostruiscono la luce nello spazio, il design 3D crea un senso di profondità nelle immagini, che sembrano sospese sulla superficie dello smartphone. Il risultato è una firma visiva di forte impatto per la serie Reno16, mantenendo al tempo stesso una finitura raffinata e premium.

Su tutta la serie, la back cover monoblocco scolpita a freddo si integra in modo fluido con il modulo fotocamera, creando un aspetto pulito e continuo. Il design integrato risulta liscio al tatto e contribuisce a ridurre l’accumulo di polvere intorno all’area della fotocamera.

Reno16 e Reno16 Pro sono dotati di un display compatto da 6,32 pollici, progettato per un utilizzo confortevole con una sola mano, completato da una cornice in alluminio di grado aerospaziale che offre una presa fresca e rassicurante. Reno16 FS propone invece uno schermo più ampio da 6,57 pollici, per un’esperienza di visione ancora più immersiva.

Imaging creativo per lo storytelling visivo

La serie Reno16 è stata progettata pensando ai creator, per rendere sia la cattura sia l’editing dei contenuti più intuitivi, espressivi e divertenti.

A partire dalla fotocamera selfie ultra-grandangolare da 50MP, con campo visivo di 100 gradi, diventa più semplice includere più persone nei selfie di gruppo e ottenere prospettive più dinamiche.

Sul retro, tutti e tre i modelli integrano un sistema a tripla fotocamera composto da una fotocamera principale ad alta risoluzione con OIS, una fotocamera teleobiettivo per ritratti con zoom ottico di circa 3,5x e una fotocamera ultra-grandangolare per una maggiore flessibilità di inquadratura. Reno16 Pro porta la nitidezza delle immagini a un livello superiore grazie alla fotocamera principale Ultra Clear da 200MP, che consente agli utenti di ritagliare e ricomporre gli scatti mantenendo un elevato livello di dettaglio.

Novità per la serie Reno, Pop Cam introduce un’esperienza di scatto creativa dedicata, direttamente all’interno dell’app Fotocamera. Questa funzionalità permette di applicare con un solo tap stili di ispirazione vintage, come effetti Digicam, Instant Film e Light Leak, rendendo semplice la creazione di foto distintive, con atmosfere ed estetiche differenti.

Oltre allo scatto, la serie Reno16 amplia anche le possibilità di editing creativo grazie al nuovo hub Create all’interno dell’app Foto, che riunisce una gamma di strumenti basati sull’AI pensati per uno storytelling più giocoso e personalizzato. AI Remix Collage consente agli utenti di combinare più foto o brevi video in composizioni visive stratificate con sticker animati, contorni e testi, permettendo anche di estrarre soggetti in movimento da Motion Photo o video e utilizzarli come sticker. Popout 2.0 aumenta ulteriormente la flessibilità creativa, consentendo ai soggetti di uscire dalla cornice in più direzioni per ottenere effetti visivi più dinamici.

La creazione video sulla nuova serie Reno16 diventa ancora più fluida, stabile e versatile. La funzione 4K Auto Straighten Video consente di mantenere le riprese sempre dritte anche durante il movimento, offrendo risultati più naturali e professionali mentre si cammina o si registra in situazioni dinamiche.

Con Dual View Video 2.0, è possibile registrare contemporaneamente con la fotocamera frontale e posteriore, catturando momenti speciali da due prospettive diverse e rendendo ogni racconto ancora più completo e coinvolgente.

Infine, Zoom Free Video introduce una stabilizzazione migliorata e permette di passare in modo fluido tra le diverse lenti posteriori durante la registrazione, garantendo un’esperienza di ripresa più stabile, creativa e adatta a ogni scenario.

Esperienze AI più smart e personalizzate

La serie Reno16 combina il più recente ColorOS 16 con una gamma di esperienze intelligenti basate sull’AI, pensate per rendere le interazioni quotidiane più intuitive, personalizzate ed efficienti.

Per la prima volta su un dispositivo della serie Reno, il nuovo AI Snap Key offre un accesso rapido ad AI Mind Space. Con una semplice pressione, consente agli utenti di catturare e organizzare istantaneamente i contenuti visualizzati sullo schermo. Progettato come hub informativo personalizzato, AI Mind Space aiuta gli utenti a salvare facilmente dettagli importanti, ritrovare contenuti archiviati e gestire le informazioni quotidiane in modo più efficiente. All’interno di questa esperienza, AI Bill Manager è in grado di riconoscere e organizzare automaticamente pagamenti digitali e ricevute fisiche in registri di spesa e insight chiari.

La serie Reno16 introduce anche AI Mind Pilot, che coordina in modo intelligente più modelli AI per offrire un’assistenza più rilevante e contestuale. Attribuendo in modo sicuro valore alle informazioni salvate in AI Mind Space, AI Mind Pilot può consigliare il modello AI più adatto per diverse attività oppure consentire agli utenti di confrontare le risposte affiancate, garantendo maggiore flessibilità e controllo.

In viaggio, AI Menu Translation rende più semplici le esperienze culinarie all’estero, generando spiegazioni visive dei piatti stranieri che vanno oltre la semplice traduzione testuale, aiutando gli utenti a esplorare menu sconosciuti con maggiore sicurezza.

Prestazioni affidabili per l’eccellenza quotidiana

La serie Reno16 è progettata per supportare un utilizzo quotidiano intenso, dalla creazione di contenuti al mobile gaming, fino allo streaming prolungato e alla navigazione sui social. Su tutta la gamma, batterie ad alta capacità da 6.000mAh o superiori garantiscono un’autonomia affidabile per l’intera giornata, mentre Reno16 FS offre una batteria fino a 6.500mAh, pensata per accompagnare gli utenti anche durante viaggi, festival o attività outdoor prolungate. Grazie al supporto alla ricarica rapida 45W SUPERVOOC™ su Reno16 FS e 80W SUPERVOOC™ su Reno16 e Reno16 Pro, la serie è progettata per stare al passo con stili di vita dinamici e sempre connessi. la serie è pensata per stare al passo con stili di vita dinamici e sempre connessi.

Reno16 Pro offre prestazioni fluide e reattive grazie alla piattaforma MediaTek Dimensity 8550 5G, insieme ad AI HyperBoost 3.0, a un sistema di raffreddamento migliorato e al supporto a refresh rate fino a 144Hz nei giochi compatibili. Reno16 garantisce inoltre prestazioni quotidiane affidabili grazie alla piattaforma mobile Snapdragon® 7 Gen 4.

Per migliorare ulteriormente la connettività di tutti i giorni, la serie Reno16 integra AI LinkBoost 4.0, pensato per garantire prestazioni di rete più stabili in ambienti affollati o in aree con segnale più debole, contribuendo a ridurre il lag e a mantenere connessioni più fluide durante gaming, streaming e videochiamate.

La serie è inoltre progettata per offrire una maggiore resistenza negli ambienti quotidiani, con certificazioni di resistenza ad acqua e polvere IP68, IP69 e IP69K su tutti i modelli. Splash Touch e Glove Touch migliorano ulteriormente l’usabilità, mantenendo il display reattivo anche con mani bagnate o quando si indossano guanti.

OPPO Bubble: un nuovo compagno per l’espressione creativa

Insieme alla serie Reno16, OPPO presenta anche OPPO Bubble, un nuovo dispositivo magnetico companion pensato per estendere l’espressione creativa oltre lo smartphone.

Con un peso di soli 27.5 grammi, OPPO Bubble si aggancia magneticamente a cover compatibili o anelli magnetici ed è dotato di un vivace display AMOLED che funziona come monitor in tempo reale per la fotocamera posteriore. Permette agli utenti di visualizzare l’anteprima degli scatti mentre utilizzano la fotocamera posteriore, rendendo più semplice catturare selfie, foto di gruppo e composizioni creative. OPPO Bubble può anche funzionare come mirino remoto e controllo dello scatto fino a 10 metri di distanza, offrendo agli utenti la libertà di sperimentare scatti più creativi.

Oltre alla fotografia, OPPO Bubble può essere utilizzato anche come elegante accessorio quotidiano se abbinato a supporti o laccetti compatibili. Attraverso un’app dedicata, gli utenti possono personalizzare il display con immagini, animazioni in loop, testi e colori, per riflettere la propria personalità e il proprio stile.