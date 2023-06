Panasonic AK-HC3900: arriva l’aggiornamento ST2110

Panasonic Connect Europe ha annunciato oggi l’aggiornamento ST2110 per la sua telecamera da studio Panasonic AK-HC3900 di fascia entry-level nel Q3 utilizzando un codice di attivazione AK-SFC391 a pagamento. Con questo aggiornamento, Panasonic diventa uno dei pochi produttori con una gamma completa di telecamere da studio IP-ready, dall’entry-level alla fascia alta, come la sua ultima telecamera PTZ UE160 e la piattaforma KAIROS IT/IP per video live.

L’aggiornamento software per la telecamera da studio Panasonic AK-HC3900 aiuta a migliorare la qualità e l’efficienza durante la produzione. Riduce i costi eliminando la necessità di una Camera Control Units (CCU) e consentendo una trasmissione facile e di alta qualità con ST2110.

Con questo aggiornamento, la telecamera da studio HD Panasonic AK-HC3900 di Panasonic può essere collegata a un dispositivo broadcast o switch di rete conformi a SMPTE ST2110. Ciò consente all’AK-HC3900 di poter trasmettere facilmente video in HD con qualità broadcast direttamente dalla testa della telecamera tramite IP con latenza molto bassa, senza la necessità di una CCU. Supporta inoltre IP return video (HD), segnale di riferimento (PTP), uscita del segnale trunk (HD), ingresso suggeritore e ingresso/uscita audio intercom IP con ST2110.

Inoltre, Panasonic AK-PLV100, che supporta già ST2110, riceverà anche un futuro aggiornamento del firmware. Ciò consentirà l’output SMPTE ST2110, inclusa di serie la compressione JPEG-XS direttamente dalla testa della telecamera, contribuendo a facilitare le operazioni di produzione live e a ridurre al minimo il numero di dispositivi esterni.

L’aggiornamento consente inoltre alla telecamera Panasonic AK-HC3900 di connettersi direttamente[1] a Panasonic KAIROS tramite IP, consentendo una produzione e una distribuzione live su IP con un numero elevato di telecamere, con un ridotto ingombro e un’elevata efficienza e flessibilità. Quando è collegato all’ST2110, un singolo mainframe KAIROS Core 100 può collegare simultaneamente fino a 48 ingressi e 32 uscite[2], utilizzando un piccolo mainframe di dimensioni 1RU. La connessione senza CCU della telecamera da studio HD Panasonic AK-HC3900 consente di risparmiare ulteriore spazio e riduce il cablaggio per un funzionamento altamente efficiente, oltre a ridurre in modo significativo[3] il consumo energetico rispetto ai sistemi convenzionali.

Andre Meterian, Director of Professional Video Systems di Panasonic Connect Europe, ha dichiarato: “Quest’ultimo aggiornamento sottolinea ulteriormente l’impegno di Panasonic nel supportare il settore ad accelerare la transizione verso una produzione IP. La nostra gamma completa di apparecchiature IP-ready aiuta a migliorare ulteriormente l’efficienza, la flessibilità e la qualità nelle trasmissioni, nelle produzioni live e nello streaming”.

[1] Supportato direttamente dalla testa della telecamera da studio, anziché attraverso la CCU per supportare la connessione ST2110. È necessaria un’interfaccia SFP (small form factor pluggable) separata o un estensore di potenza con conversione in Gigabit Ethernet o tramite uno switch di rete. La compatibilità JPEG XS con KAIROS sarà disponibile in un secondo momento.

[2] Per l’espansione: utilizzare l’opzione di espansione I/O AT-SF002G.

[3] Ridotto di circa il 60% rispetto alle fotocamere convenzionali. Confronto con la configurazione di sistema convenzionale (utilizzando la telecamera da studio Panasonic AK-HC3900 e la CCU AK-UCU250).