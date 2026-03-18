Panasonic Toughbook lancia il nuovo TOUGHBOOK 56

Il Panasonic TOUGHBOOK 56 rappresenta il più grande passo in avanti in termini di mobilità compatta, robusta ed ergonomica da parte di Panasonic. Disponibile da maggio 2026, dopo il successo del TOUGHBOOK 55, il nuovo modello è il primo portatile robusto di Panasonic ad abbracciare la filosofia “Engineered for Motion”, migliorando l’ergonomia per i lavoratori sul campo nei settori della difesa, dei servizi, delle utility e dell’automotive.

Usabilità e flessibilità senza pari

Panasonic ha dato priorità al comfort e all’efficienza per i lavoratori da remoto sul campo, come dimostra la facilità con cui è possibile trasportare il TOUGHBOOK 56 da una postazione di lavoro all’altra. Il manico ErgoGrip più largo e retrattile della gamma, presenta una resina testurizzata che riduce la fatica e garantisce una presa sicura e antiscivolo nei periodi di trasporto.

Il design ripensato e senza chiusura dell’ErgoGrip Edge consente un utilizzo rapido con una sola mano per una migliore usabilità in movimento, anche con i guanti. Il TOUGHBOOK 56 è inoltre protetto dai danni allo schermo durante il trasporto e l’apertura del dispositivo, specialmente in ambienti critici, è garantita dal meccanismo retrattile ErgoGrip Hinge.

Pionieristica nella connettività robusta end-to-end

In anteprima mondiale per il settore della mobilità robusta, il Panasonic TOUGHBOOK 56 permette agli operatori sul campo di utilizzare contemporaneamente fino a tre connessioni LAN cablate, offrendo velocità di connessione superveloci da 1Gb, 2,5Gb e 10Gb. Quando si utilizzano tutte e tre le connessioni LAN, l’utente può selezionare la connessione disponibile più efficiente per l’applicazione in uso, aumentando l’efficienza complessiva del dispositivo.

Utilizzando un modulo LAN da 10Gb, gli utenti possono trasferire un file da 80Gb in soli 95 secondi. Nel settore della difesa, questa feature consente di scaricare dati da tre dispositivi contemporaneamente, inviando rapidamente profili di configurazione e aggiornamenti che migliorano i flussi di lavoro delle missioni. Nell’ambito delle telecomunicazioni, i lavoratori possono effettuare test rapidi della fibra e aggiornamenti di rete, così come trasferire velocemente dati sul campo, ad esempio, alle periferiche dei sensori IoT. Nel settore automobilistico, i team di R&S possono eseguire diagnostiche su canali di rete separati, riducendo i tempi di inattività e mantenendo i flussi di lavoro senza interruzioni.

Il TOUGHBOOK 56 integra connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4 e include il supporto opzionale integrato per reti private 4G e 5G.

“Il Panasonic TOUGHBOOK 56 è stato progettato per team che devono lavorare rapidamente in qualsiasi ambiente. È frutto di anni di miglioramenti incrementali che, combinati, rappresentano un significativo passo avanti nella mobilità robusta. È il laptop Panasonic più ergonomico e attento all’ambiente fino ad oggi,” commenta Dirk Weigelt, Senior Product and Solutions Manager presso Panasonic TOUGHBOOK. “Combinando prestazioni leader di mercato, elaborazione AI edge e connettività senza pari, il TOUGHBOOK 56 ridefinisce l’arte del possibile da un laptop a prova di futuro, compatto e robusto.”

Maggiore efficienza sullo schermo

Pur mantenendo lo stesso formato del TOUGHBOOK 55, lo schermo da 14 pollici del TOUGHBOOK 56 ora utilizza un formato 16:10, rispetto al design 16:9 del 55. Questo garantisce che i lavoratori mobili possano visualizzare meglio a schermo immagini e illustrazioni generate dall’IA, che contengono abbondanti dati, soprattutto quando si utilizzano più applicazioni contemporaneamente.

Il Panasonic TOUGHBOOK 56 è disponibile anche come modello touchscreen capacitivo a 10 dita, è dotato di una versione migliorata della modalità Auto di Panasonic, che rileva automaticamente se l’utente utilizza dita, guanti, penne (o entrambi contemporaneamente) per utilizzare il dispositivo, passando istantaneamente alla modalità desiderata ed eliminando la necessità per gli utenti di cambiare manualmente le modalità dello schermo, risparmiando così tempo prezioso.

Il TOUGHBOOK 56 offre fino a 1.000 cd/m2 di luminosità, ideale in ambienti molto luminosi ed esterni, e può essere ridotto a 1 cd/m2 4 in ambienti bui. Questo garantisce che gli utenti non vengano abbagliati, offrendo al contempo la discrezione desiderata in ambienti sensibili.

Prestazioni di Nuova Generazione

Il TOUGHBOOK 56 è dotato dell’unità neurale di elaborazione (NPU) Intel AI Boost più potente installata su qualsiasi dispositivo TOUGHBOOK progettato finora. Ciò consente di raccogliere, memorizzare e analizzare dati critici al margine senza dover dipendere da una connessione cloud. Per garantire che le prestazioni complessive rimangano inalterate durante l’esecuzione di flussi di lavoro guidati dall’IA, il Panasonic TOUGHBOOK 56 utilizza il processore Intel Core Ultra 5 235H che alimenta Intel vPro. Per prestazioni massime, il processore Intel Core Ultra 7 265H, che alimenta Intel vPro, può fornire un ulteriore aumento di potenza di calcolo.

Con Windows 11 Pro, il TOUGHBOOK 56 supporta la memoria RAM e l’SSD aggiornabili dall’utente, consentendo un’elaborazione superiore e spazio di archiviazione sul dispositivo; è inoltre anche compatibile con il chip grafico opzionale AMD Radeon™ W7500M da 8GB per prestazioni migliorate, facilitando ad accedere facilmente a mappatura 3D dettagliata, simulazioni e software CAD.

Modularità, longevità e sicurezza

Progettato secondo la filosofia “modular-first”, il Panasonic TOUGHBOOK 56 offre tre aree di espansione e un’ampia gamma di opzioni di porte. Inoltre, la maggior parte delle periferiche del TOUGHBOOK 55 è compatibile con la 56, aumentando la flessibilità complessiva, l’usabilità e la sostenibilità e proteggendo al contempo gli investimenti esistenti.

Il TOUGHBOOK 56 offre fino a 12 ore di autonomia con una sola carica, estese a 24 ore utilizzando 2 batterie sostituibili a caldo, coprendo così un intero turno nel settore, anche con applicazioni impegnative, massimizzando la produttività quando gli utenti ne hanno più bisogno.

Progettato in base agli standard MIL-STD-810H e con una classificazione IP53 per la resistenza all’acqua e alla polvere, il TOUGHBOOK 56 offre una protezione completa dell’hardware e software full-stack, per tutelare l’identità digitale, riducendo il rischio di compromissione del dispositivo e i pericoli legati a driver e firmware, garantendo una vera sicurezza end-to-end e crittografia.

Nel complesso, il TOUGHBOOK 56 offre prestazioni affidabili tutto il giorno con visibilità del display adattabile, durata della batteria prolungata, durabilità e sicurezza avanzata end-to-end. Queste caratteristiche lo rendono la soluzione più ideale per le organizzazioni di servizio sul campo.

Note

1 I moduli LAN da 2,5Gb e 10Gb sono opzionali e sono montati nelle aree di espansione posteriore e sinistra.

2 Misurato da Panasonic.

3 La connettività eSIM è disponibile quando si installa l’opzione cellulare.

4 Solo modello touchscreen.

5 Previsto per la certificazione su Red Hat Enterprise Linux

6 Escludendo i lettori ottici. Contatta Panasonic per maggiori dettagli.

7 Testato e confrontato con il MobileMark® 30 quando operato a 250cd/m² di luminosità.

8 I test effettuati da un laboratorio indipendente di terze parti secondo MIL-STD-810H e IEC 60529 saranno effettuati nel primo semestre 2026.

9 I lettori di smart card e impronte digitali, e l’SSD Viasat sono opzionali.