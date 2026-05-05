PaperStream Capture Series, il software di PFU, si rinnova

PFU ha rilasciato PaperStream Capture 6.0, la nuova versione del proprio software PaperStream Capture Series.

L’aggiornamento introduce miglioramenti significative alle applicazioni PaperStream Capture Pro e PaperStream Capture Pro Premium: una maggiore integrazione con soluzioni di terze parti, un controllo qualità post-scansione più efficace e un supporto concreto alla cattura documentale quotidiana. L’obiettivo è aiutare le organizzazioni a ridurre l’elaborazione manuale e a semplificare i propri flussi di lavoro documentali.

Nonostante la digitalizzazione della cattura documentale sia ormai diffusa, i flussi di lavoro restano spesso frammentati: i dati richiedono ancora validazione manuale e l’integrazione nei sistemi aziendali continua ad assorbire risorse di sviluppo. PaperStream Capture 6.0 nasce per rispondere a queste sfide quotidiane, migliorando l’accuratezza dei dati fin dal momento della cattura e semplificando la connessione con i sistemi esistenti.

Migliore integrazione con soluzioni di terze parti

Uno degli ostacoli più comuni a flussi di lavoro documentali efficaci è la complessità di collegare il software di cattura ai sistemi a valle. PaperStream Capture Pro e Pro Premium dispongono già di una potente API di rilascio per l’integrazione con soluzioni di terze parti. La versione 6.0 amplia queste capacità con il supporto al riconoscimento ottico dei caratteri di forma (OCR) per l’estrazione strutturata dei dati, e con una nuova API di validazione che consente di confrontare i dati acquisiti con database esterni, migliorandone l’accuratezza.

Tra le novità spicca anche il “connettore personalizzato”, un’alternativa più semplice al tradizionale sviluppo di integrazioni: i connettori si configurano ora tramite file anziché codice, riducendo tempi e competenze tecniche necessarie per connettere la cattura ai sistemi aziendali.

Riduzione della validazione manuale e miglioramento della qualità dei dati

Il controllo e la correzione manuale dei dati raccolti restano una delle principali fonti di inefficienza nei flussi di lavoro documentali.

PaperStream Capture 6.0 migliora il controllo qualità offrendo maggiore visibilità e controllo sull’OCR zonale: gli utenti possono definire soglie di confidenza per singoli campi, così gli operatori possono concentrarsi sui dati a bassa affidabilità ed evitare revisioni superflue.

In tutte le versioni, la finestra di controllo qualità presenta ora una vista consolidata sullo stato di avanzamento dell’elaborazione e sui singoli campi, per identificare i problemi più rapidamente e verificare i documenti in modo più efficiente.

Semplificare la gestione quotidiana dei documenti

L’aggiornamento apportato da PFU introduce anche una serie di miglioramenti all’usabilità pensati per semplificare le operazioni di routine.

La versione 6.0 introduce anche una serie di miglioramenti all’usabilità pensati per le operazioni di routine. L’integrazione con Microsoft Outlook in PaperStream Capture Pro Premium permette di inviare file immagine allegati direttamente all’applicazione con un solo clic, rendendo più rapida e uniforme la gestione dei documenti ricevuti via email.

Anche la funzionalità di importazione file in Pro Premium è stata ampliata: gli utenti possono scegliere tra la ricreazione delle immagini tramite il driver PaperStream IP (TWAIN), per garantire coerenza tra i formati, oppure l’importazione diretta dei file originali, per preservare i metadati e ridurre il carico di elaborazione.

La separazione dei documenti tramite buste è stata migliorata sia in Pro che in Pro Premium, con maggiore flessibilità nella gestione dei flussi reali della sala posta. Il software supporta ora la scansione batch — con le buste acquisite prima o dopo il loro contenuto — riducendo gli interventi manuali degli operatori.

Oltre a questi aggiornamenti funzionali, sia PaperStream Capture Pro che Pro Premium beneficiano di un generale miglioramento delle prestazioni. Negli ambienti multi-stazione, l’elaborazione OCR in background presso la stazione di archiviazione consente di visualizzare i risultati man mano che ogni pagina viene riconosciuta: gli operatori possono avviare la verifica senza attendere il completamento dell’intero lotto, con un’elaborazione parallela che accelera il flusso complessivo.

Note

PaperStream Capture Pro e PaperStream Capture Pro Premium sono compatibili con gli scanner che supportano il protocollo TWAIN versione 2.3 o successiva. È tuttavia possibile che alcuni driver TWAIN di terze parti non rispettino pienamente questo standard, con potenziali problemi di compatibilità o limitazioni funzionali. Si consiglia di utilizzare la versione di prova del software per verificare la compatibilità e le prestazioni del proprio scanner prima dell’acquisto.