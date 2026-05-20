PAS7700, il primo sistema di storage all flash NVMe active-active firmato Synology

Si chiama PAS7700 il primo sistema di storage all flash NVMe active-active di Synology. Progettato per carichi di lavoro mission-critical, PAS7700 offre prestazioni di livello enterprise, resilienza continua e un’efficienza operativa ottimizzata. Progettato per carichi di lavoro mission-critical, PAS7700 offre prestazioni di livello enterprise, resilienza continua e un’efficienza operativa ottimizzata.

Bie-i Chu, vicepresidente esecutivo del gruppo “Il sistema PAS7700 racchiude i nostri oltre 25 anni di esperienza nello storage e riflette la stretta collaborazione con i clienti enterprise volta a soddisfare le loro esigenze di alta disponibilità, prestazioni e scalabilità in costante evoluzione,” ha dichiaratovicepresidente esecutivo del gruppo Synology NAS. “Dopo un anno di validazione sul campo attraverso il nostro programma di proof-of-concept enterprise, PAS7700 ha dimostrato di poter offrire affidabilità e prestazioni elevate, garantendo ai clienti la riduzione del costo totale di proprietà (TCO).”

Storage ad alte prestazioni per carichi di lavoro impegnativi

Caratterizzato da un’architettura a doppio controller e 48 bay NVMe SSD in uno chassis 4U scalabile fino a 1,65 PB di capacità grezza con supporto fino a sette unità di espansione, il sistema PAS7700 offre un’ampia compatibilità sia con protocolli file che block, tra cui NVMe-oF, iSCSI, Fibre Channel, SMB e NFS. Dotato di memoria [1] fino a 2.048 GB e networking 100GbE, PAS7700 fornisce fino a 2 milioni di IOPS con latenza inferiore al millisecondo e throughput fino a 30 GB/s.

Progettato per continuità operativa e resilienza dei dati

PAS7700 è progettato per ambienti in cui downtime e perdita di dati non sono tollerati. La sua architettura active-active garantisce una ridondanza multilivello tramite RAID a tripla parità, protezione della scrittura in memoria sincronizzata, failover IP e failover a livello di protocollo, assicurando operatività continua anche in caso di imprevisti.

Le funzionalità integrate, tra cui Self-Encrypting Drives (SED), Write-Once Read-Many (WORM), cartelle condivise, snapshot immutabili, Snapshot Replication e Hyper Backup, offrono alle imprese un accesso immediato alla collaudata suite di strumenti di protezione dati a marchio Synology.

Note

[1] *Il modulo di memoria è aggiornabile fino a 1.024GB per nodo; 2.048GB per l’intero sistema PAS7700.