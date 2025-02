Per San Valentino stupisci il tuo partner con Canvio Flex

Mancano pochissimi giorni per San Valentino, e qualche consiglio per un regalo utile e speciale arriva da Toshiba Electronics Europe che suggerisce di sorprendere il partner con un regalo utile ed elegante: Canvio Flex, un hard disk cross-device per archiviare e condividere ricordi speciali.

Questo hard disk esterno portatile da 2,5 pollici si distingue per il nuovo design, semplice ed elegante con finitura in argento.

Caratteristiche di Toshiba Canvio Flex

Flessibilità e compatibilità sono le caratteristiche principali del nuovo hard disk Toshiba. Anche se voi e il vostro partner utilizzate dispositivi differenti (smartphone Android o iOS, Mac, PC o tablet diversi), grazie al Canvio Flex potete utilizzare un solo hard disk per salvare e condividere i vostri momenti speciali. L’unità può essere collegata direttamente a diversi dispositivi tramite cavo USB Type-C o Type-A inclusi, senza necessità di riformattazione.

L’hard disk può accompagnarvi per molto tempo, anche nel caso in cui si dovesse cambiare dispositivo, l’hard disk Toshiba continuerà a connettersi a tutti i device. In particolare, la connettività diretta con lo smartphone e la possibilità di effettuare backup rendono il Canvio Flex molto utile, dato che oggi la maggior parte delle foto e dei video vengono realizzati con lo smartphone, come mostrato in questo video.

Al posto di aumentare la capacità del vostro servizio di cloud storage, è possibile portare con voi Canvio Flex per eseguire backup rapidi e semplici direttamente da smartphone, desktop, laptop o tablet, ovunque vi troviate, senza bisogno di una connessione a Internet, in modo da avere sempre tutti i vostri ricordi speciali al sicuro per una condivisione semplice e veloce. Grazie alla modalità plug-and-play con USB3.2 Gen 1, l’hard disk offre una velocità di trasferimento dati fino a 5Gbps.

Disponibilità e prezzi

Toshiba Canvio Flex è disponibile nelle versioni da 1TB, 2TB e 4TB ai prezzi di vendita consigliati di 80,49 euro (1TB), 103,99 euro (2TB) e 152,99 euro (4TB).