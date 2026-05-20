Philips Monitors presenta il primo monitor standalone bifacciale, con uno schermo su ciascun lato

Philips Monitors annuncia il nuovo monitor business Philips standalone bifacciale, il primo a integrare un innovativo design “dual screen”. Grazie alla presenza di uno schermo su entrambi i lati, il dispositivo introduce nuove possibilità per i flussi di lavoro aziendali, le attività a contatto con il pubblico e la collaborazione tra team. Il monitor integra due pannelli IPS da 23,8” con risoluzione Full HD, refresh rate a 120 Hz e connettività USB-C, per collegarsi in modo semplice alle moderne dotazioni hardware già in uso. Oltre a offrire una dotazione tecnica completa, il prodotto si distingue soprattutto per il design a doppio lato e per una progettazione sviluppata ad hoc, pensata per valorizzare al meglio l’utilizzo simultaneo dei due schermi.

SmartView e DualView portano nuova efficienza negli ambienti a contatto con il pubblico

Il monitor business Philips bifacciale apre nuove opportunità per le aziende che vogliono offrire un’esperienza più evoluta nei contesti “front desk”. Le funzioni SmartView e DualView introducono un modo innovativo per gestire i contenuti visualizzati su ciascun lato dello schermo: SmartView consente di suddividere i contenuti in due sezioni virtuali a partire da un unico input, mentre DualView permette allo schermo posteriore di duplicare o estendere il display principale.

Il risultato è un’esperienza più flessibile e personalizzata, pensata per adattarsi alle esigenze di clienti e visitatori.

Dal lato aziendale, è possibile mantenere applicazioni e informazioni sensibili visibili solo su un lato del monitor, mentre lo schermo rivolto al cliente mostra contenuti pertinenti come dettagli di acquisto, applicazioni interattive o informazioni personalizzate. Questa separazione consente alle aziende di offrire esperienze coinvolgenti senza compromettere efficienza e privacy.

Il monitor bifacciale si adatta a un’ampia gamma di ambienti professionali, tra cui uffici con aree reception, banche, strutture sanitarie, sportelli di servizio e molte altre situazioni di interazione con il pubblico. Supporta processi di check-in fluidi, interazioni in tempo reale con gli utenti e una gestione sicura dei dati sensibili, consentendo alle organizzazioni di mantenere in ogni momento il pieno controllo su chi può visualizzare cosa.

Pensato per il workplace moderno

Il monitor business bifacciale favorisce la natura collaborativa dei moderni ambienti di lavoro. Due professionisti possono lavorare insieme su ciascun display, sia in modo indipendente sullo stesso task o progetto, sia con uno che presenta all’altro. La base con rotazione integrata a 180 gradi consente inoltre di condividere facilmente uno dei due schermi in qualsiasi momento.

In linea con gli standard più moderni, questo monitor Philips è dotato di connettività HDMI e porte USB-C, con una porta dedicata per ciascun schermo. Queste connessioni garantiscono un’integrazione semplice con i dispositivi, trasferimenti dati rapidi e alimentazione fino a 65W per ogni porta USB-C, oltre a un hub USB integrato e funzionalità audio. I pannelli di entrambi gli schermi sono inoltre progettati con tecnologie Flicker-free e SoftBlue con Low Blue Light, e sono certificati eyesafe® 2.0. Grazie anche alla frequenza di aggiornamento elevata di 120 Hz, il monitor a doppio schermo non è solo facile da utilizzare, ma risulta anche confortevole per la vista.

Due utenti, un solo dispositivo: una soluzione salvaspazio

Il monitor business Philips bifacciale è caratterizzato da due display, uno su ciascun lato del dispositivo. Ogni lato può essere collegato a un terminale indipendente tramite USB-C o HDMI, consentendo a due utenti di lavorare simultaneamente utilizzando sorgenti separate. Ciascun display supporta inoltre la tecnologia MultiView di Philips (picture-in-picture e picture-by-picture) e può funzionare in modo completamente indipendente dall’altro. Il design compatto rende questo monitor la soluzione ideale per ambienti di lavoro con spazi limitati, non solo in contesti aziendali, ma anche in ambienti come biblioteche, università e scuole. La possibilità di collegare due dispositivi contribuisce inoltre a ridurre la necessità di monitor aggiuntivi negli ambienti condivisi.

Prezzo e disponibilità

Il monitor business Philips a doppio schermo offre una soluzione innovativa per aziende di ogni tipo. Disponibile con il modello 24B2D5300, rappresenta una nuova frontiera in termini di praticità ed efficienza per il business.

Il monitor sarà disponibile per l’acquisto a partire da Maggio a un prezzo consigliato al pubblico di 449 euro.