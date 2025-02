Photoshop festeggia 35 anni e si fa… mobile

Inizia una nuova era per i creativi che, da oggi, avranno a portata di smartphone uno tra i programmi di imaging digitali più usati al mondo. Adobe annuncia la disponibilità di Photoshop su iPhone: l’applicazione di punta per il fotoritocco approda su mobile espandendo l’esperienza anche sul web. Le funzionalità di fotoritocco e design di Photoshop, inclusi strumenti come livelli, maschere e Generative Fill basato su Firefly, sono ora più accessibili e intuitive che mai, grazie a offerte gratuite e premium e a un design ottimizzato per artisti e designer che lavorano sempre più spesso in mobilità.

Sia i creator in ascesa sia i professionisti che desiderano realizzare arte digitale in mobilità possono utilizzare Photoshop in modo più rapido e semplice: la nuova app, infatti, è stata progettata per integrare le funzionalità di Photoshop in un’interfaccia intuitiva, consentendo così agli utenti di accedere e anche modificare le loro creazioni in movimento, catturare idee o dedicarsi a progetti personali.

Un nuovo piano Photoshop Mobile e Web

Il nuovo piano Photoshop Mobile e Web integra capacità avanzate di editing e design su dispositivi mobili e browser, includendo strumenti per selezioni precise, regolazioni mirate, correzioni colore avanzate, un accesso ampliato all’AI sicura per uso commerciale tramite gli strumenti generativi basati su Firefly, il supporto completo per l’apertura e la modifica di qualsiasi documento Photoshop e molto altro.

La novità di Adobe permette un’integrazione continua tra mobile e web e consente di lavorare sullo stesso progetto su più dispositivi. Gli ultimi aggiornamenti di Photoshop sul web migliorano l’interfaccia utente, rendendo i passaggi più naturali e fluidi. Inoltre, è disponibile una libreria gratuita di Adobe Stock, mentre il piano risulta compatibile con diversi browser, tra cui Safari, Chrome, Firefox ed Edge.

“Siamo entusiasti di rendere Photoshop ancora più accessibile sui dispositivi mobile, portando strumenti avanzati di fotoritocco e design a professionisti e nuovi utenti“, ha dichiarato Ashley Still, Senior Vice President, Digital Media di Adobe. “Le nuove app mobile e web ampliano le opportunità creative, permettendo di lavorare su foto, grafiche e illustrazioni ovunque e in qualsiasi momento”.

Creatività per tutti: dai nuovi talenti ai professionisti

La nuova app mobile è stata progettata per gli smartphone, portando gli strumenti avanzati di Photoshop a una nuova generazione di talenti e offrendo un accesso immediato anche ai professionisti che lavorano su desktop in settori come moda, musica, gaming o design. Photoshop su iPhone unisce versatilità e praticità, permettendo di realizzare vision e mood board, copertine di album e podcast, lookbook di moda e molto altro. Photoshop offre un ambiente in cui i creativi possono esprimere al meglio il proprio lavoro: la nuova app mobile è compatibile con Photoshop su tutte le piattaforme, inclusi desktop, web e iPad, consentendo agli utenti di elaborare idee, apportare modifiche rapide ovunque si trovino.

Funzionalità disponibili per tutti gli utenti di Photoshop Mobile

Photoshop su iPhone è un’app gratuita progettata appositamente per il mobile, con strumenti avanzati che includono:

Creazione di immagini e design unici grazie alla combinazione e fusione di elementi, utilizzando gli strumenti essenziali di Photoshop come selezioni, livelli e maschere.

Modifica rapida di un’immagine con il Tap Select, uno strumento intuitivo per rimuovere, cambiare colore o sostituire elementi.

Rimozione precisa di dettagli indesiderati in pochi istanti con strumenti avanzati come il Pennello correttivo.

Accesso a funzionalità basate su intelligenza artificiale generativa, grazie ad Adobe Firefly, inclusi Generative Fill e Generative Expand, per aggiungere nuovi elementi ai design ed effettuare modifiche rapide alle foto.

Un flusso di lavoro fluido con l’integrazione diretta alle app creative Adobe, tra cui Adobe Express, Adobe Fresco e Adobe Lightroom.

Un’ampia libreria di risorse Adobe Stock gratuite per aggiungere, sostituire e creare con ancora più possibilità.

35 anni di Photoshop: celebriamo l’innovazione

Trentacinque anni fa, Photoshop 1.0 ha segnato un punto di svolta nel mondo creativo, aprendo la strada all’imaging digitale e al design come li conosciamo oggi. Da allora, ha accompagnato designer, fotografi e artisti, diventando per molti uno strumento essenziale per dare forma alle idee e trasformare la creatività in immagini. Un viaggio nel tempo, un’avventura. La storia completa di Photoshop è nel blog post ufficiale con aneddoti, curiosità e un’esplorazione dettagliata delle tappe fondamentali.

Innovazione etica

Adobe collabora con i creator, sviluppando innovazioni di intelligenza artificiale basate su principi di responsabilità, trasparenza e affidabilità. Firefly è sicuro per uso commerciale, ed è addestrato esclusivamente su contenuti che Adobe ha il permesso di utilizzare, inclusi contenuti con licenza Adobe Stock e contenuti di dominio pubblico. Inoltre, le Content Credentials, simili a un’etichetta nutrizionale per i contenuti digitali, vengono associate ai contenuti generati con strumenti basati su Firefly per promuovere la trasparenza sull’uso dell’AI generativa.