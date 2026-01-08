Plaud presenta Plaud NotePin S

Plaud, l’azienda che progetta dispositivi affidabili per prendere appunti con l’Intelligenza artificiale, con oltre 1,5 milioni di utenti in tutto il mondo, ha presentato oggi Plaud NotePin S, la nuova generazione del suo pluripremiato device indossabile per prendere appunti. Progettato per professionisti di ogni settore, il Plaud NotePin S funge da un compagno di lavoro affidabile per l’IA, catturando i momenti che contano e trasformandoli in un’intelligenza strutturata e utilizzabile.

Sulla popolarità del primo Plaud NotePin, NotePin S offre un’esperienza più raffinata, intuitiva e potente. Il suo corpo ultra-leggero, la maggiore nitidezza audio e le potenziate capacità di intelligenza artificiale rendono più facile che mai rimanere completamente concentrati durante le conversazioni, senza perdere alcun dettaglio importante.

Plaud NotePin S è progettato per essere indossato con naturalezza durante tutta la giornata: con un peso di soli 17,4g (senza il pin magnetico), è estremamente pratico da trasportare e sempre a portata di mano quando arrivano nuove idee.

Diverse opzioni

Plaud NotePin S può essere indossato con diverse opzioni versatili — come braccialetto, collana, spilla o clip — e funziona come un registratore di appunti AI portatile che rimane discreto assicurando che dettagli importanti non vengano mai persi.

Il dispositivo introduce un pulsante di evidenziazione istantanea: è sufficiente una semplice pressione breve per segnalare i momenti chiave. Quando viene premuto, NotePin S cattura in modo intelligente il contesto circostante e lo prepara automaticamente a una comprensione più profonda dell’IA. Una pressione lunga avvia o conclude una registrazione completa, offrendo ai professionisti un controllo semplice e affidabile del flusso della conversazione.

Dotato di avanzate capacità di intelligenza artificiale, Plaud è naturalmente integrato nelle conversazioni, le trascrive e le riassume in modo pratico. Microfoni MEMS doppi e captazione cristallina fino a tre metri garantiscono che le conversazioni vengano catturate in modo pulito in qualsiasi ambiente.

Specifiche chiave in evidenza di Plaud NotePin S:

Input multimodale : Cattura audio, appunti, immagini e evidenziazioni per un contesto più ricco.

: Cattura audio, appunti, immagini e evidenziazioni per un contesto più ricco. Riassunti multidimensionali : trasforma una conversazione in 10.000+ modelli di riassunti professionali.

: trasforma una conversazione in 10.000+ modelli di riassunti professionali. Ask Plaud: trasforma ogni domanda in una risposta affidabile.

trasforma ogni domanda in una risposta affidabile. Progettazione leggera e prestazioni potenti: 20 ore di registrazione continua, 40 giorni di standby, un peso di 17,4g (23,2g con pin magnetico) e 64GB di memoria locale.

20 ore di registrazione continua, 40 giorni di standby, un peso di 17,4g (23,2g con pin magnetico) e 64GB di memoria locale. Rimani al sicuro, rimani connesso: Con una crittografia all’avanguardia, i dati catturati sono al sicuro, con tutela della privacy in ogni fase.

Con una crittografia all’avanguardia, i dati catturati sono al sicuro, con tutela della privacy in ogni fase. Accessori inclusi: Plaud NotePin S è fornito con braccialetto, collana, spilla o clip.

inclusi: Plaud NotePin S è fornito con braccialetto, collana, spilla o clip. Privacy di livello enterprise: supportata dalla conformità agli standard ISO 27001, ISO 27701, GDPR, SOC 2, HIPAA e EN 18031

Al centro di Plaud NotePin S c’è Plaud Intelligence, il motore di intelligenza artificiale che collega le idee in ogni riunione, chiamata e nota. Identifica i temi, collega il contesto e trasforma le conversazioni in riassunti chiari e pratici. Alimentato da Whisper Large V3 e trascrizione Azure in 112 lingue, genera riassunti multidimensionali da oltre 10.000 template.

Ask Plaud consente l’estrazione di informazioni in linguaggio naturale e ad AutoFlow. per una trascrizione e una distribuzione senza intoppi,

Progettato per professionisti di settori come sanità, diritto, istruzione, consulenza e vendite, Plaud NotePin S garantisce che ogni conversazione diventi una fonte di azione, non solo di informazioni.

Disponibilità

Plaud NotePin S è ora disponibile per l’acquisto immediato sul sito ufficiale di Plaud al prezzo di €179.