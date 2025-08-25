POCO M7: batteria più performante e un’esperienza di intrattenimento superiore

POCO presenta oggi il nuovo POCO M7. Unendo un’esperienza di intrattenimento superiore, prestazioni potenziate e un design futuristico, POCO ha realizzato uno smartphone che risponde alle esigenze e alle passioni delle nuove generazioni.

“POCO M7 unisce intrattenimento mobile accessibile con funzionalità migliorate e un’autonomia che dura tutto il giorno” commenta Kang Lou, Senior Product Marketing Manager di POCO Global. “Siamo convinti che POCO M7 possa offrire un’esperienza funzionale e allo stesso tempo emozionante, ispirando i giovani utenti a vivere con più entusiasmo”.

Batteria a lunga durata con ricarica più veloce e intelligente

Grazie alla rivoluzionaria tecnologia delle batterie al silicio-carbonio al 5%, la batteria da 7000mAh (typ) di POCO M7 risulta ideale per gli utenti sempre in movimento, garantendo fino a 2 giorni1 di utilizzo. La tecnologia al silicio-carbonio di livello flagship offre inoltre una densità energetica superiore in un design compatto, assicurando una lunga autonomia: fino a 28 ore¹ di riproduzione video o 46 ore¹ di chiamate. POCO M7 integra anche il chip BatteryExtender, che introduce lo spegnimento a bassa tensione a 3,0V² per proteggere la batteria, migliorare le prestazioni del dispositivo e garantire fino a 14 ore² di video anche a -20°C². E quando la batteria è quasi scarica, all’1% di carica residua POCO M7 assicura fino a 64 minuti² di chiamate o 10 ore² in standby, rimanendo sempre connesso.

Abbinato al Fast Charging da 33W³, POCO M7 supporta anche la ricarica inversa da 18W⁴, compatibile con molti altri dispositivi presenti sul mercato⁴. Inoltre, la funzione Battery Health 4.0 regola in modo intelligente la strategia di ricarica, offrendo soluzioni smart e contribuendo a prolungare la durata complessiva della batteria. Ad esempio, la funzione Zero Power Instant On consente al POCO M7 di riaccendersi in pochi secondi anche a batteria completamente scarica. Inoltre, quando la carica scende sotto il 40%, la modalità Boost Charging elimina in sicurezza i controlli di temperatura, permettendo una ricarica rapida che mitiga l’ansia da batteria scarica degli utenti.

Intrattenimento su grande schermo con display immersivo FHD+ da 6,9’’

POCO M7 offre il display più grande di sempre della serie M: un FHD+ da 6,9’’, perfetto per un’esperienza cinematografica a tutto schermo e ideale per l’intrattenimento on-the-go. Inoltre, la tecnologia AdaptiveSync fornisce 9 livelli⁵ di regolazione adattiva del refresh rate, raggiungendo un picco impressionante di 144Hz⁵, che permette a POCO M7 di garantire un’esperienza visiva fluida e continua. Per il comfort visivo a lungo termine, POCO M7 è certificato TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), TÜV Rheinland Flicker Free e TÜV Rheinland Circadian Friendly. Anche l’esperienza audio è di alta qualità grazie alla certificazione Hi-Res Audio e un potenziamento del volume fino al 200%⁶, per una maggiore nitidezza e controllo del suono in qualunque situazione.

Design futuristico con prestazioni e funzionalità potenziate

POCO M7 è disponibile in tre varianti di colore e design, in un mix audace tra tecnologia e stile. Ispirato al look classico dei supereroi, POCO M7 Silver presenta dettagli blu e rossi lungo la cornice, mentre POCO M7 Blue richiama l’avventura in stile mecha. Invece, per chi predilige l’eleganza minimalista, la versione Black è il perfetto mix tra semplicità e raffinatezza. Tutti i modelli sono certificati IP64⁷ contro polvere e schizzi d’acqua.

POCO M7 è alimentato dal processore Snapdragon® 685, per prestazioni quotidiane più veloci e fluide, ed è basato sul nuovo Xiaomi HyperOS 2⁹, che garantisce maggiore efficienza e una user experience migliorata. POCO M7 introduce anche l’assistente AI Google Gemini¹⁰ e la funzione Circle to Search con Google¹¹, per aumentare produttività e creatività. Inoltre, per rispondere alle esigenze crescenti degli utenti, POCO M7 offre fino a 16GB¹² di RAM espandibile (sulla versione da 8GB) e fino a 2TB¹³ di memoria interna incrementabile.

Per quanto riguarda l’aspetto fotografico, POCO M7 è dotato di un sistema a doppia fotocamera posteriore da 50MP per scatti nitidi e dettagliati in ogni situazione e per i selfie perfetti è dotato di fotocamera frontale da 8MP. Tra le funzioni avanzate sono disponibili le modalità Auto Night Mode, Selfie Beauty Mode e Dynamic Shots¹⁴.

Disponibilità prodotto

POCO M7 è disponibile in Italia su mi.com e Amazon nelle tre colorazioni Silver, Blue e Black, e nelle due varianti di memoria:

6GB+128GB ad un prezzo suggerito a pubblico di 169,90€

ad un prezzo suggerito a pubblico di 8GB+256GB ad un prezzo suggerito a pubblico di 189,90€

Inoltre, dal 19 agosto al 1 settembre, sarà possibile acquistare POCO M7 ad un prezzo speciale:

6GB+128GB in sconto a 129,90€

in sconto a 8GB+256GB a 149,90€

*Per la disponibilità di colori, storage e varianti RAM, consultare il rivenditore locale.

*La disponibilità può variare in base a paese/area geografica; per ulteriori opzioni di acquisto consultare siti di terze parti.

*La memoria disponibile è inferiore rispetto alla memoria totale a causa del sistema operativo e dei software preinstallati.

*Prezzi e disponibilità variano in base ai mercati e ai canali di vendita.

Note

¹ Dati ottenuti dai POCO Internal Labs da un utilizzo quotidiano leggero; i risultati effettivi possono variare.

² Dati ottenuti dai POCO Internal Labs; i risultati effettivi possono variare.

³ La disponibilità dell’alimentatore in confezione può variare in base alla regione; consultare il rivenditore locale.

⁴ Supporta ricarica inversa cablata fino a 18W, compatibile con dispositivi verificati nei POCO Internal Labs. Le prestazioni effettive possono variare in base alle condizioni della batteria e ad altri fattori. Assicurarsi che il telefono abbia sufficiente carica e verificare la compatibilità del dispositivo ricevente.

⁵ Il refresh rate può essere regolato fino a 144Hz per le app supportate.

⁶ Dati confrontati con POCO M6. Gli effetti possono variare in base al software e agli scenari d’uso; fare riferimento all’utilizzo reale.

⁷ Il dispositivo con IP64 è stato testato per resistenza a schizzi e polvere in condizioni di laboratorio specifiche secondo la classificazione IP64 (IEC 60529: 1989+A1:1999+A2:2013).

⁸ Dati testati su AnTuTu v10.5.1 nei POCO Internal Labs; i risultati effettivi possono variare.

⁹ La disponibilità delle funzioni, app e servizi di Xiaomi HyperOS 2 può variare in base a regione, versione software e modello del telefono.

¹⁰ L’app Gemini è disponibile sui dispositivi e in lingue e paesi selezionati. Richiede account compatibile e connessione Internet. Verificare l’accuratezza delle risposte. La disponibilità della funzione varia in base alla lingua. Gemini è un marchio di Google LLC.

¹¹ Disponibile su modelli selezionati e richiede connessione Internet. Funziona su app e superfici compatibili. I risultati possono variare in base alle corrispondenze visive.

¹² 16GB di RAM con estensione memoria si basano sulla versione da 8GB. La RAM aggiuntiva occuperà una quantità corrispondente di memoria ROM. L’estensione della memoria è disponibile solo se c’è spazio sufficiente sul dispositivo. La capacità effettiva di estensione varia a seconda del modello.

¹³ Scheda microSD per espansione memoria venduta separatamente; fare riferimento all’utilizzo reale.

¹⁴ Dynamic Shots sarà disponibile tramite OTA e potrebbe non supportare la condivisione tramite app di terze parti.