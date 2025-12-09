Prime AP303: il nuovo case ATX mid-tower compatto di ASUS

Dopo il grande successo ottenuto con l’elegante chassis micro ATX ASUS Prime AP201, ASUS rende disponibile il modello ASUS Prime AP303, un versatile case ATX mid-tower da 44 litri che fornisce ad ogni appassionato lo spazio necessario per integrare componenti di fascia alta, ed è disponibile con diverse opzioni di pannelli laterali e colori. Gli strumenti intuitivi e le ottimizzazioni per il raffreddamento del case garantiscono enormi potenzialità in un telaio compatto.

Dimensioni compatte con la massima capacità

ASUS Prime AP303 sfrutta ogni centimetro quadrato in modo intelligente, così da offrire lo spazio necessario per alimentatori ATX fino a 180 mm di lunghezza e schede grafiche fino a 360 mm. Il supporto integrato del case per le schede grafiche è stato inoltre progettato per sostenere il peso delle GeForce RTX serie 50, con lunghezza compresa tra 310 mm e 360 ​​mm, ed anche a quelle realizzate con dissipatori di dimensioni e peso generosi, come la ROG Astral GeForce RTX 5090. Questo importante accorgimento garantisce ulteriore stabilità strutturale all’hardware installato nel lungo periodo, prevenendo involontari sforzi meccanici indesiderati. Inoltre, lo chassis ASUS Prime AP303 garantisce un’alimentazione stabile a tutte le componenti tramite il cavo interno certificato UL, in grado di erogare 15 ampere di corrente all’alimentatore. Per una facile gestione ed ottimizzazione dei cavi, l’AP303 offre anche un comodo vano da 34 mm di larghezza posto dietro la scheda madre.

Raffreddamento potente e compatto per ASUS Prime AP303

Oltre allo spazio che AP303 riserva agli alimentatori ed alle schede grafiche di grandi dimensioni, può anche ospitare un radiatore fino a 360 mm di lunghezza e fino a 60 mm di spessore. Ciò semplifica il collegamento dei cavi di alimentazione della CPU al bordo superiore della scheda madre. Se si considerano anche i sette punti di ancoraggio dedicati all’installazione delle ventole, questo case si dimostra perfetto per garantire la migliore efficienza di raffreddamento anche a quei sistemi che utilizzano hardware ad alte prestazioni.

L’AP303 di ASUS utilizza anche una rete metallica con maglia semi-filtrante in tutto il suo design. Questa soluzione offre un flusso d’aria maggiore, così da permettere ai componenti interni di avere un’ampia superficie di contatto con l’aria fresca. Tutte le versioni dell’AP303 sono dotate di questo accorgimento progettuale: indipendentemente dalla configurazione del case scelta, il sistema nel suo complesso beneficerà di un raffreddamento ancora più efficiente.

Pannelli laterali senza attrezzi, opzioni di colore classiche

Gli utenti possono scegliere tra pannelli laterali in vetro temperato oppure in maglia metallica semi-filtrante. Il vetro temperato è progettato per mettere in bella mostra i componenti interni del sistema, ed è la soluzione ideale per gli appassionati di effetti RGB che desiderano illuminare il proprio desktop sfruttando i led integrati nell’hardware. Chi invece predilige il pannello laterale in maglia metallica può optare per configurazioni meno appariscenti e prediligere il mantenimento di un flusso d’aria ottimizzato. Entrambi i tipi di pannello laterale sono dotati di un design che non richiede l’uso di attrezzi per il montaggio: gli utenti possono rimuovere e rimontare facilmente i pannelli.

L’AP303 è disponibile in colorazione nera oppure bianca ed i cavi interni sono abbinati cromaticamente per conferire un’estetica ancora più uniforme. Sia che gli utenti desiderino un sistema in una discreta colorazione nera, si fonde con gli altri dispositivi elettronici, sia che vogliano un elemento d’arredo in colorazione Moonlight White che si faccia elegantemente notare nella loro postazione da gioco, lo chassis ASUS Prime AP303 è la scelta ideale per soddisfare ogni esigenza.

Connettività di cui gli utenti hanno bisogno

L’AP303 è dotato di una porta USB Type-C da 20 Gbps sul pannello frontale, una posizione che la rende facilmente accessibile quando il case è appoggiato sulla scrivania. Gli utenti possono abbinare l’AP303 a una scheda madre dotata di connettore USB da 20 Gbps per sfruttare il vantaggio di un trasferimento rapido dei dati. L’AP303 dispone inoltre di due porte USB Type-A sul pannello frontale, che si aggiungono al jack per cuffie e microfono. Grazie a tutte queste opzioni di connettività nella parte anteriore del computer, aggiungere e cambiare gli accessori diventa un’esperienza semplicissima.

DISPONIBILITÀ E PREZZI di ASUS Prime AP303

Il nuovo case ATX mid-tower compatto Prime AP303 è disponibile ad un prezzo consigliato di 115,90 € IVA inclusa presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS ed i principali Partner commerciali ASUS.