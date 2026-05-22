ProArt PZ14: il tablet ASUS per creativi più potente

ASUS ha annunciato la disponibilità di ProArt PZ14, il tablet da 14 pollici per creativi più potente di sempre. Realizzato in alluminio lavorato a controllo numerico (CNC) con una straordinaria finitura Nano Black e dotato della tecnologia Smudge-Free per un aspetto più pulito ed elegante, il suo telaio ultraleggero da 0,79kg e sottile 9mm offre sia portabilità che resistenza di livello militare. ProArt PZ14 è progettato per i creativi che necessitano di mobilità, accelerazione AI e strumenti visivi di precisione in un dispositivo leggero e resistente.

Dotato del processore Snapdragon X2 Elite a 18 core con NPU da 80 TOPS e di una GPU Qualcomm Adreno per garantire fluidità nelle attività creative, ProArt PZ14 combina un’elevata autonomia a prestazioni di alto livello in un telaio sottile e leggero, progettato per lavorare in studio e in ambienti di lavoro ibridi.

L’esperienza visiva è potenziata dal più recente display ASUS Lumina Pro OLED a 144Hz con touchscreen HDR fino a 1000 nit, che supporta lo stilo ASUS Pen 3.0 incluso per un input preciso ed ergonomico, oltre alla tastiera Bluetooth® staccabile. Le ultime funzionalità di Copilot e le app creative esclusive ASUS basate sull’intelligenza artificiale, quali StoryCube, MuseTree e ProArt Creator Hub, garantiscono la possibilità di dare sfogo alla propria creatività in qualsiasi situazione.

Dotato di diverse porte I/O, tra cui due porte USB4® da 40 Gbps per la ricarica rapida e il collegamento di monitor esterni, e un lettore di schede SD Express 7.0 per trasferimenti ultraveloci, ProArt PZ14 dispone anche di WiFi 7 ultraveloce per una connettività senza interruzioni. Testato per superare il rigoroso standard di resistenza statunitense MIL-STD 810H, ProArt PZ14 è la scelta ideale per la produzione di livello professionale sia in studio sia sul campo.

Il tablet ASUS per creativi più potente

ProArt PZ14 è dotato del processore Snapdragon X2 Elite a 18 core con una NPU fino a 80 TOPS, che consente di gestire carichi di lavoro creativi grazie all’intelligenza artificiale integrata nel dispositivo. L’architettura supporta l’esecuzione simultanea di attività potenziate dall’intelligenza artificiale con una latenza ridotta, consentendo di eseguire in modo efficiente operazioni complesse di editing, ottimizzazione e multitasking senza dover ricorrere a risorse di calcolo esterne.

La NPU Qualcomm Hexagon integrata nel processore è progettata per un’elaborazione intelligente continua, garantendo reattività in applicazioni creative quali il miglioramento delle immagini, la pulizia dell’audio, l’assistenza generativa e l’automazione accelerata dei flussi di lavoro. Questa base garantisce un ciclo di produzione che dura tutto il giorno grazie a una gestione avanzata dell’alimentazione e a un efficiente design termico.

Grazie alla GPU Qualcomm Adreno, ProArt PZ14 offre una grafica fluida, immagini vivaci e prestazioni efficienti per la progettazione mobile, l’editing video e le applicazioni creative. Le configurazioni includono fino a 32 GB di memoria LPDDR5X e fino a 1 TB di spazio di archiviazione su SSD PCIe®, garantendo un accesso rapido a librerie multimediali di grandi dimensioni e a file di progetto.

Una batteria da 75 Wh garantisce un utilizzo mobile prolungato, mentre la tecnologia di raffreddamento a 0 dB assicura un funzionamento silenzioso durante i carichi di lavoro a bassa intensità, mantenendo un livello di rumorosità ridotto anche in condizioni di carico più elevato. Nel loro insieme, questi componenti rendono ProArt PZ14 un dispositivo in grado di offrire prestazioni creative di livello desktop in contesti portatili.

ASUS Lumina Pro OLED display

Per garantire un’eccellenza visiva, ProArt PZ14 integra un touchscreen OLED ASUS Lumina Pro da 14 pollici che offre una gamma cromatica DCI-P3 al 100%, una resa cromatica di 10,7 miliardi di colori e una precisione cromatica con Delta E <1. È certificato Pantone per garantire la fedeltà nei lavori in cui il colore è fondamentale. Ciò assicura una riproduzione dei colori realistica, in modo che il lavoro rimanga coerente dall’idea iniziale al risultato finale su schermi, stampe e piattaforme.

Il pannello da 243PPI offre una luminosità massima HDR fino a 1000 nit, un rapporto di contrasto di 1.000.000:1 e certificazioni quali VESA DisplayHDR True Black 1000 e Dolby Vision. La frequenza di aggiornamento variabile (VRR) a 144Hz e il tempo di risposta di 0,2 ms supportano flussi di lavoro ad alta intensità di movimento come l’animazione, l’editing video e la revisione di contenuti interattivi. Ciò garantisce immagini sempre fluide e nitide in qualsiasi condizione di illuminazione, consentendo ai creatori di rivedere con sicurezza i propri contenuti, dalle sessioni di lavoro all’aperto agli ambienti di studio.

Per migliorare il comfort visivo, il display è dotato di un rivestimento antiriflesso che riduce l’abbagliamento del 65% e aumenta il contrasto ambientale di 4,5 volte. Ulteriori protezioni per la salute degli occhi includono regolazioni adattive della luminosità e del colore, oltre a una riduzione della luce blu dannosa di circa il 70%, certificata dal TÜV Rheinland. Ciò migliora la visibilità in qualsiasi ambiente riducendo l’affaticamento degli occhi, consentendo ai creator di rimanere concentrati e a proprio agio durante lunghe sessioni creative. Questo ambiente di visualizzazione offre una piattaforma adatta al lavoro professionale con i colori e ai contenuti in movimento, mantenendo al contempo chiarezza e visibilità in condizioni di illuminazione variabili.

Accessori versatili per una creatività senza limiti e molteplici modalità di utilizzo

La flessibilità è un elemento fondamentale del design di ProArt PZ14: ASUS Pen 3.0, la tastiera Bluetooth e la cover con supporto magnetico sono tutte progettate per adattarsi a diversi scenari creativi. ASUS Pen 3.0 supporta il Microsoft Pen Protocol (MPP) 2.6, con 4096 livelli di pressione, riconoscimento dell’inclinazione e funzione anti-palmo per disegnare e scrivere in modo naturale. È inoltre dotata di feedback tattile e sonoro del pennello, che simulano la sensazione di una vera penna sulla carta. Il suo sistema di ricarica wireless magnetico mantiene la penna pronta all’uso in situazioni di mobilità.

La tastiera Bluetooth staccabile offre un angolo di digitazione stabile, una struttura resistente in fibra di vetro e una finitura in pelle antimacchia. Il suo design wireless consente un posizionamento flessibile, mentre il coperchio-supporto garantisce una maggiore stabilità durante il disegno, la digitazione o la revisione dei contenuti. Quando combinati, questi accessori consentono a ProArt PZ14 di passare senza soluzione di continuità dalla modalità tablet a quella laptop e a quella verticale, per adattarsi alle diverse attività creative. Questa modularità supporta attività che vanno dall’illustrazione digitale alla presa di appunti sul campo e all’editing in studio, mantenendo al contempo la portabilità e la protezione durante il trasporto.

Liberare la creatività con le app basate sull’intelligenza artificiale

ProArt PZ14 è un PC Copilot+ dotato di una suite di strumenti di intelligenza artificiale esclusivi di ASUS, tra cui StoryCube, MuseTree e ProArt Creator Hub, progettati per semplificare la generazione di idee, la gestione delle risorse e l’esplorazione creativa.

StoryCube utilizza l’intelligenza artificiale per gestire le risorse digitali, classificando, taggando e ordinando automaticamente immagini, video e file audio. È in grado di connettersi a fonti basate su cloud, tra cui GoPro Cloud, per organizzare vaste librerie multimediali e applicare una classificazione basata sulle scene o metadati collegati al GPS. Ciò riduce i tempi di preparazione manuale e accelera il passaggio dall’acquisizione al montaggio. MuseTree offre una funzione di generazione visiva basata sull’intelligenza artificiale per lo sviluppo rapido di concept, consentendo ai creatori di contenuti di trasformare prompt testuali in immagini senza bisogno di istruzioni complesse. L’elaborazione avviene interamente in locale tramite la NPU del dispositivo, garantendo la piena funzionalità senza dipendere dalla rete. MuseTree gestisce inoltre i contenuti generati per consentirne il recupero e l’organizzazione in un secondo momento. Questi strumenti, combinati con i controlli di monitoraggio del sistema e di personalizzazione di ProArt Creator Hub, formano un flusso di lavoro integrato basato sull’intelligenza artificiale che consente un processo creativo più fluido, dallo sviluppo dell’idea iniziale alla finalizzazione delle risorse.

Sottile, resistente e adatto a qualsiasi ambiente

Con un telaio monoscocca in alluminio lavorato a CNC che pesa appena 0,79kg e uno spessore di soli 9mm, ProArt PZ14 è pensato per i creativi che hanno bisogno di lavorare ovunque. La straordinaria finitura Nano Black con tecnologia Smudge-Free gli conferisce un aspetto più pulito e di alta qualità, e per garantire portabilità e resistenza di livello militare, lo chassis soddisfa gli standard di resistenza MIL-STD 810H e presenta una classificazione IP52 contro l’ingresso di polvere e acqua. Queste protezioni garantiscono prestazioni affidabili in contesti di produzione all’aperto, in viaggio e in loco.

Il dispositivo è dotato di una fotocamera frontale IR da 8MP e di una fotocamera posteriore da 13 MP, ideali per l’acquisizione di contenuti o per i flussi di lavoro di comunicazione. La connettività è garantita da due porte USB4 Type-C, un lettore di schede SD Express 7.0 e il WiFi 7, che consentono trasferimenti ad alta velocità e il collegamento a display esterni. Questa combinazione di robustezza, struttura leggera e hardware versatile rafforza le potenzialità di ProArt PZ14 come piattaforma creativa mobile.