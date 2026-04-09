Proximity Reader PR103: cresce l’offerta di RFID GLOBAL

RFID GLOBAL introduce nel mercato italiano del nuovo Proximity Reader PR103, sviluppato da FEIG Electronic – player di riferimento per la tecnologia RFID – e distribuito in Italia in via esclusiva: il dispositivo nasce per garantire identificazione affidabile in banda HF (13,56 MHz) ISO 15693 (ISO 18000-3 MODE 1) NXP ICode 1 e NFC, e per supportare applicazioni di prossimità caratterizzate da letture rapide e affidabili, oltre alla compatibilità con sistemi già installati.

Con antenna integrata e una potenza RF elevata, il dispositivo PR103 raggiunge distanze di rilevazione del tag fino a 20 cm, mantenendo performance stabili anche in condizioni operative critiche: il controller è infatti progettato per gestire con efficacia transponder molto piccoli o “detunati”, ossia tag la cui frequenza di risonanza risulta alterata – ad esempio per ridotte dimensioni dell’antenna o per applicazione su materiali che interferiscono con il campo magnetico – con un impatto negativo sulla distanza di lettura: il PR103, invece, compensa queste criticità garantendo performance affidabili.

L’anticollisione nativa abilita la lettura simultanea di più transponder, ampliando l’utilizzo dalla tracciabilità documentale al controllo asset, dalla gestione strumentazione medicale alla logistica di magazzino. L’interfaccia USB-C semplifica l’integrazione con sistemi e workstation, sostenendo direttamente il dispositivo (massimo 2,5 VA) senza necessità di alimentatori esterni.

Il lettore Proximity Reader PR103 è disponibile in due varianti:

· ID PR103: il desktop reader con housing ABS e grado di protezione IP30, adatto per operare in postazioni di lavoro e dotato anche di kit di montaggio;

· PRM103: il modello modulo OEM pensato per soluzioni embedded, con fori di fissaggio multipli e retrocompatibilità meccanica ed elettrica.

Il nuovo reader PR103 mantiene continuità verso il modello precedente PR101, semplificando l’upgrade di parchi installati e la migrazione a prestazioni più elevate.

Come tutti i dispositivi prodotti da FEIG Electronic, anche il PR103 è conforme agli standard radio (per l’Europa EN 300 330), EMC, oltre a salute e sicurezza.

Con l’introduzione di PR103, RFID GLOBAL rafforza la propria proposta di sistemi RFID professionali ad alte prestazioni per ambienti industriali moderni, processi medicali sensibili, logistiche agili e applicazioni in biblioteche.