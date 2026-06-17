Raffrescamento evaporativo: le nuove soluzioni Brother per grandi spazi

La trasformazione degli ambienti di lavoro e l’aumento delle temperature stanno spingendo aziende e organizzazioni a ripensare le proprie strategie di climatizzazione. In questo scenario si inserisce la nuova iniziativa di Brother, azienda nota a livello internazionale per le proprie soluzioni di stampa e per il business, che amplia il proprio raggio d’azione entrando nel mercato del raffrescamento evaporativo con una nuova gamma di prodotti dedicati agli ambienti industriali e commerciali.

L’ingresso in questo settore rappresenta un ulteriore passo nella strategia di diversificazione dell’azienda, che punta a sviluppare nuove linee di business capaci di rispondere a esigenze concrete del mercato. Dopo il successo ottenuto in Giappone e una fase di sperimentazione in Europa, Brother introduce anche in Italia le nuove soluzioni PureDrive Spot Cooler PD-7100S e PureDrive PD-7105, progettate per offrire un raffrescamento efficiente, localizzato e a basso impatto energetico.

Raffrescare dove serve davvero

In molti contesti industriali e logistici, il tradizionale approccio alla climatizzazione presenta limiti significativi. Magazzini, stabilimenti produttivi, officine e hub logistici sono spesso caratterizzati da ampie superfici e soffitti elevati, condizioni che rendono particolarmente costoso il raffrescamento dell’intero ambiente attraverso sistemi centralizzati.

Per queste realtà, il raffrescamento localizzato rappresenta una soluzione sempre più interessante. L’obiettivo non è climatizzare l’intera struttura, bensì intervenire nelle aree in cui operano persone o macchinari sensibili al calore, ottimizzando consumi e investimenti.

È proprio in questo segmento che si colloca il nuovo PureDrive Spot Cooler PD-7100S, una soluzione portatile sviluppata per fornire aria fresca direttamente nelle zone di utilizzo. Grazie alla sua mobilità, il sistema può essere spostato facilmente all’interno degli spazi produttivi seguendo le necessità operative dell’azienda.

Tecnologia evaporativa e sostenibilità

Uno degli elementi distintivi della proposta Brother è l’utilizzo della tecnologia di raffrescamento evaporativo. A differenza dei tradizionali sistemi di climatizzazione basati su compressori e gas refrigeranti, il principio evaporativo sfrutta l’acqua per abbassare la temperatura dell’aria, riducendo consumi energetici e impatto ambientale.

Il modello PD-7100S integra la tecnologia proprietaria TwinAqua a due stadi, che utilizza esclusivamente acqua e non richiede refrigeranti. Questa scelta consente di limitare l’impronta ambientale del sistema e di offrire una soluzione più sostenibile rispetto a molte alternative tradizionali.

La macchina è progettata per generare una quantità minima di aria calda residua e per indirizzare un flusso d’aria potente e concentrato nelle aree da raffrescare. Gli utenti possono selezionare tre diversi livelli di potenza del flusso d’aria e beneficiare di un’autonomia operativa fino a sei ore con un singolo riempimento del serbatoio.

Efficienza energetica e semplicità gestionale

L’attenzione all’efficienza energetica rappresenta oggi una priorità per molte aziende, chiamate a conciliare sostenibilità, riduzione dei costi operativi e benessere delle persone.

In questo contesto, le soluzioni di raffrescamento localizzato consentono di evitare sprechi energetici derivanti dal raffrescamento di aree inutilizzate o scarsamente frequentate. Il risultato è un migliore equilibrio tra comfort e consumi, un aspetto particolarmente rilevante in un periodo caratterizzato da costi energetici ancora elevati.

A ciò si aggiunge la semplicità di installazione e manutenzione. Il PD-7100S non richiede interventi strutturali né installazioni permanenti, consentendo alle aziende di adottare rapidamente la soluzione e di adattarla all’evoluzione degli spazi produttivi.

Arriva anche il modello per il settore commerciale

Accanto alla proposta dedicata all’industria, Brother ha introdotto anche il nuovo PureDrive PD-7105, sviluppato specificamente per gli ambienti commerciali e aperti al pubblico.

Rispetto al modello industriale, il PD-7105 si caratterizza per un design più ricercato e per una maggiore silenziosità operativa, caratteristiche fondamentali in contesti dove l’esperienza dell’utente e l’estetica giocano un ruolo importante.

Tra gli ambiti di applicazione figurano punti vendita, strutture ricettive, hotel, palestre, terrazze coperte ed eventi stagionali. Anche in questo caso il sistema garantisce fino a sei ore di funzionamento continuativo, mantenendo i vantaggi tipici del raffrescamento evaporativo in termini di flessibilità e contenimento dei consumi.

Un mercato in crescita

La decisione di Brother di entrare in questo comparto si inserisce in un mercato che mostra segnali di forte espansione. L’incremento delle temperature medie, la crescente attenzione verso il comfort negli ambienti di lavoro e la necessità di contenere i costi energetici stanno favorendo l’adozione di sistemi di raffrescamento alternativi rispetto ai tradizionali impianti HVAC.

Secondo Brother, il segmento degli spot cooler continuerà a crescere nei prossimi anni, diventando una componente sempre più strategica nella gestione degli ambienti industriali e commerciali. L’azienda intende quindi posizionarsi come protagonista di questa evoluzione, proponendo soluzioni che combinano mobilità, efficienza energetica e sostenibilità.

Con il lancio dei nuovi PureDrive PD-7100S e PD-7105, Brother compie dunque un passo significativo oltre il proprio business tradizionale, ampliando il portafoglio con una proposta che guarda alle nuove esigenze operative delle imprese. Una scelta che conferma la volontà dell’azienda di intercettare mercati emergenti e di sviluppare tecnologie capaci di rispondere alle sfide poste dal cambiamento climatico, dalla sostenibilità e dalla trasformazione degli spazi di lavoro.