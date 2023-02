RDX QuikStation 4 e 8: nuovo firmware disponibile

Overland-Tandberg ha annunciato disponibilità della nuova release RDX QuikStation firmware 03.001.00. Si tratta della versione 03.001.00 del firmware per RDX QuikStation 4 e 8 e l’azienda fa sapere che l’ultima release è immediatamente disponibile per il download sul suo sito internet.

Stando a quanto reso noto, la nuova release apporta numerose migliorie sia sul fronte della stabilità, sia dell’affidabilità, migliorando ulteriormente l’esperienza d’uso. Tant’è che il produttore fa sapere che “tutte le implementazioni di QuikStation 4 e QuikStation 8 dovrebbero trarre vantaggio dall’aggiornamento”, che Overland-Tandberg consiglia ai suoi utenti di effettuare il prima possibile.

RDX QuikStation 4 e 8, meglio scaricare subito l’ultimo firmware

Come specificato, infatti, l’assistenza Overland-Tandberg richiederà l’aggiornamento alla nuova release di RDX QuikStation firmware 03.001.00 prima di intraprendere una diagnosi approfondita o la risoluzione dei problemi, perché è altamente probabile che i problemi noti sul campo possano essere risolti proprio con questa release.

Quindi, in definitiva, secondo le indicazioni fornite da Overland-Tandberg, questo aggiornamento è consigliato ai possessori di tutte le versioni di QuikStation 4 e QuikStation 8.

L’annuncio arriva a pochi mesi da quello che, lo scorso ottobre, ha riguardato la nuova linea RDX SSD, con la quale il vendor ha ampliato ulteriormente la flessibilità dalla piattaforma RDX SSD basata su tecnologia a stato solido. Così facendo, Overland-Tandberg è andata a offrire ai suoi utenti maggiori prestazioni in ordine di sicurezza, compatibilità e capacità.

Progettate per resistere a shock elettrostatici e urti, le unità RDX SSD sono, infatti, ideali per l’archiviazione on-the-go, off-site e air-gapped, garantendo in casi di emergenza tempi di ripristino particolarmente rapidi.