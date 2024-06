Redmi Note 13 Pro 5G presto disponibile in versione Olive Green

Sempre attenta alle ultime tendenze, Xiaomi ha annunciato l’arrivo di una nuovissima variante di colore all’interno della famiglia Redmi Note 13 Series: Redmi Note 13 Pro 5G nella nuance Olive Green. Questa notizia segue il successo del debutto globale di Redmi Note 13 Series all’inizio di quest’anno, il 15 gennaio 2024, a Bangkok, in Thailandia. La nuova serie comprende cinque diversi modelli – Redmi Note 13 Pro+ 5G, Pro 5G, Pro, 13 5G e Redmi Note 13 – progettati per soddisfare diversi segmenti di mercato a prezzi competitivi.

Ecco perché la gamma Xiaomi Redmi Note 13 piace tanto

Redmi Note nel tempo ha costruito una solida reputazione grazie alla sua capacità di offrire funzionalità di livello flagship a prezzi accessibili. Infatti, con il suo potente sistema di fotocamere, Redmi Note ha ricoperto un ruolo significativo nella diffusione della fotografia ad alta risoluzione negli smartphone di fascia media. Nel 2019, Redmi Note 7 ha aperto la strada all’alta risoluzione nel segmento di smartphone di fascia media con la sua fotocamera da 48MP. Negli anni successivi, Redmi Note 8 Pro ha introdotto una fotocamera da 64MP, mentre Redmi Note 10 Pro ha anticipato la tendenza con una fotocamera da 108MP, prima che Redmi Note 12 Pro+ 5G facesse un salto di qualità, debuttando nel 2023 con la prima fotocamera da 200MP di Redmi Note Series.

La fotocamera da 200MP è stata estesa ai modelli Redmi Note 13 Pro di quest’anno, mentre i modelli base Redmi Note 13 vantano una fotocamera da 108MP. Inoltre, la fotocamera equipaggiata nei modelli Pro di quest’anno è supportata inoltre dalla stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) che garantisce una maggiore chiarezza e nitidezza, insieme alla modalità di zoom in-sensor 2x/4x per una maggiore versatilità quando si vuole immortalare soggetti distanti.

Caratteristiche tecniche di Redmi Note 13 Pro 5G

Oltre all’alta qualità del comparto camera, Redmi Note 13 Series offre una vasta gamma di colori per tutti i gusti e gli stili, tra cui l’edizione speciale Mystic Silver Redmi Note 13 Pro+ 5G, lanciata per celebrare lo Xiaomi Fan Festival e decorata con il logo in rilievo di Fan Festival. La nuova variante colore Olive Green appena annunciata è caratterizzata da una finitura lucida e arricchisce l’estetica dello smartphone, ampliando così la gamma di colori a disposizione degli utenti come Midnight Black, Ocean Teal e Aurora Purple.

Redmi Note Series è stata progettata tenendo conto proprio delle esigenze dei suoi utenti: ad esempio ha introdotto la ricarica ultrarapida per garantire un considerevole risparmio di tempo, aggiungendo inoltre un’importante capacità della batteria per consentire un utilizzo ininterrotto durante tutto il giorno. Lo smarphone è inoltre dotato di HyperCharge da 120W, che consente agli utenti di caricare il proprio smartphone al 100% in soli 19 minuti, stabilendo un nuovo standard per la ricarica rapida negli smartphone di fascia media, mentre gli altri modelli Pro di Redmi Note 13 Series sono dotati di una ricarica turbo da 67W, che impiega solo 45 minuti per caricarsi al 100%. Quest’anno, inoltre, Xiaomi ha alzato ulteriormente l’asticella dotando il dispositivo di una potente batteria da 5100mAh la più grande della serie fino ad oggi.

La straordinaria esperienza visiva e l’interazione fluida, racchiuse in un design innovativo, sono diventate caratteristiche costanti di Redmi Note. L’introduzione di un display AMOLED a 120Hz in Redmi Note 10 Pro ha posto le basi per uno scorrimento senza interruzioni su uno schermo vivido, una caratteristica che è stata mantenuta su tutti i modelli Redmi Note 13 di oggi. Grazie all’elevata luminosità di 1800nits di Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G e Redmi Note 13, gli utenti possono godere di una visione cristallina, anche in situazioni di piena luce solare. Inoltre, Corning Gorilla Glass Victus offre una maggiore durata di Redmi Note 13 Pro+ 5G e Redmi Note 13 Pro 5G, offrendo la massima tranquillità di utilizzo ad ogni utente.

Disponibilità

Dotato delle stesse caratteristiche performanti degli altri modelli e varianti colore lanciati a gennaio, il nuovissimo Redmi Note 13 Pro 5G Olive Green sarà disponibile in Italia a partire dal mese di agosto solo su mi.com.