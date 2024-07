ROG Strix OLED XG27AQDMG da ASUS

ASUS Republic of Gamers (ROG) annuncia la disponibilità di ROG Strix OLED XG27AQDMG, il primo monitor gaming al mondo con pannello WOLED lucido. Il display è in grado di riprodurre immagini incredibilmente fluide in 2K a 240 Hz e visivamente splendide grazie allo spazio di colore DCI-P3 al 99% e alla certificazione DisplayHDR 400. La nuova tecnologia OLED Anti-Flicker riduce al minimo lo sfarfallio e stabilizza la frequenza d’aggiornamento entro un intervallo ottimizzato. È stato inoltre rilasciato un aggiornamento del firmware per ROG Swift OLED PG27AQDM per abilitare la tecnologia OLED Anti-Flicker.

Massima luminosità, minimo ingombro

ROG Strix OLED XG27AQDMG di ASUS è il primo monitor gaming al mondo dotato di un display WOLED lucido. Grazie alle più recenti tecnologie, il pannello è in grado di offrire colori vivaci, neri più profondi e immagini fino al 20% più luminose rispetto ai monitor OLED ROG di precedente generazione. Questo display OLED da 27 pollici QHD (2560 x 1440) vanta un’incredibile frequenza di aggiornamento di 240 Hz, un tempo di risposta GTG di 0,03 ms ed è compatibile con NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium per offrire immagini superveloci e fluide. Il display ROG è dotato di un sistema di dissipazione personalizzato per abbassare la temperatura complessiva, ridurre il rischio di burn-in e prolungare la durata del pannello. ASUS OLED introduce una serie di accorgimenti che riducono ulteriormente il rischio di burn-in dell’XG27AQDMG e ne garantiscono la longevità.

Grazie al suo design compatto, il monitor XG27AQDMG libera spazio sulla scrivania e favorisce i movimenti di gioco, inoltre è dotato di un supporto per smartphone per restare sempre in contatto con i propri amici anche durante le sessioni più intense. Il pannello ha diverse opzioni di regolazione dell’altezza, di rotazione e di inclinazione, e la funzione pivot consente di orientare in posizione verticale il display.

Le sessioni più intense sono ancora più stabili

Sebbene i monitor OLED offrano colori incredibili e una risposta quasi istantanea, alcuni utenti possono notare uno sfarfallio quando viene attivata la frequenza di aggiornamento variabile (VRR) a causa del modo in cui i pixel operano in un pannello OLED. Tutto ciò viene ulteriormente amplificato dalle significative variazioni della frequenza di aggiornamento e dalla sensibilità dell’occhio umano ai cambiamenti di luminosità, soprattutto nelle immagini più buie. Per risolvere questo problema, la nuova tecnologia OLED ROG Anti-Flicker offre tre livelli anti-sfarfallio (Strong / Middle / Off) per stabilizzare la frequenza di aggiornamento entro un intervallo accuratamente ottimizzato. Questo riduce al minimo la percezione dello sfarfallio per garantire un’esperienza visiva più fluida e piacevole.