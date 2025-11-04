S300 AI: Toshiba lancia l’HDD per la sorveglianza per applicazioni video basate sull’intelligenza artificiale

Toshiba Electronics Europe presenta S300 AI, una nuova generazione di hard disk (HDD) per la sorveglianza pensati per soddisfare i requisiti delle moderne applicazioni video basate sull’intelligenza artificiale (AI). Appositamente progettato per l’acquisizione, l’analisi e l’archiviazione di video ad alta risoluzione, S300 AI offre capacità superiori, prestazioni migliorate e durata di livello enterprise per rispondere alle esigenze dei carichi di lavoro di sorveglianza basata sull’AI.

Disponibile con capacità da 8TB[1] a 24TB, S300 AI supporta la registrazione e la memorizzazione continua su larga scala per server e storage di analisi video tramite AI, sistemi centralizzati di archiviazione dei dati di sorveglianza, infrastrutture di archiviazione e recupero video e configurazioni RAID (Redundant Array of Independent Disks) multi-bay. Questa combinazione di scalabilità, velocità e affidabilità lo rende una soluzione efficace per l’archiviazione e l’elaborazione di grandi volumi di dati video e analitici generati dai sistemi di sorveglianza basati sull’AI.

“Il mercato della sorveglianza è in rapida evoluzione e l’analisi basata sull’AI sta introducendo nuovi requisiti in termini di prestazioni, capacità e affidabilità dello storage”, ha affermato Larry Martinez-Palomo, Vice President e Head of the Storage Products Division di Toshiba Electronics Europe GmbH. “Grazie a S300 AI, Toshiba continua ad ampliare e personalizzare la propria gamma di HDD per soddisfare queste esigenze, offrendo capacità più elevate, prestazioni migliorate e una durata di livello enterprise appositamente studiata per i carichi di lavoro basati sull’intelligenza artificiale”.

Prestazioni ottimizzate per i carichi di lavoro AI

L’HDD S300 AI è ottimizzato per gestire l’accesso random aggiuntivo introdotto dai carichi di lavoro AI, garantendo un rapido recupero dei dati video per analisi e insight AI precisi in tempo reale.

Elevata scalabilità per la sorveglianza moderna

S300 AI supporta fino a 64 flussi di videocamere ad alta risoluzione[2] e fino a 32 flussi AI aggiuntivi, consentendo una facile scalabilità per soddisfare i requisiti di sorveglianza basati sull’AI in continua evoluzione. Le sue grandi capacità e il design ottimizzato lo rendono una scelta adatta per la registrazione continua in numerosi settori commerciali e infrastrutturali, tra cui trasporti, produzione, progetti di smart city, assistenza sanitaria e infermieristica, finanza e logistica.

Affidabilità di livello enterprise

Con un carico di lavoro annuo nominale di 550TB[3] e un MTTF (Mean Time To Failure) fino a 2,5 milioni di ore[4], S300 AI è progettato per funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in ambienti mission-critical. Inoltre, Toshiba offre una garanzia di 5 anni sugli hard disk, a dimostrazione della loro durata e della loro idoneità alle applicazioni di sorveglianza più impegnative.

Le capacità da 8TB e 10TB dell’hard disk S300 AI saranno disponibili a partire da questo mese, mentre quelle da 14TB, 16TB, 18TB, 20TB, 22TB e 24TB seguiranno nel primo trimestre del 2026[5].

Note

[1] Definizione di capacità: Toshiba definisce un megabyte (MB) come 1 000 000 byte, un gigabyte (GB) come 1 000 000 000 byte e un terabyte (TB) come 1 000 000 000 000 byte. Tuttavia, il sistema operativo di un computer riporta la capacità di archiviazione utilizzando potenze di due per la definizione di 1 GB = 230 = 1.073.741.824 byte e quindi mostra una capacità di archiviazione inferiore. La capacità di archiviazione disponibile (compresi esempi di vari file multimediali) varia in base alle dimensioni dei file, alla formattazione, alle impostazioni, al software e al sistema operativo, come il sistema operativo Microsoft e/o alle applicazioni software preinstallate, o ai contenuti multimediali. La capacità formattata effettiva può variare.

[2] Il numero di videocamere di sorveglianza supportate è definito dalla simulazione delle prestazioni con videocamere ad alta definizione a una velocità di 10 Mbit/s. I risultati effettivi possono variare in base a diversi fattori, tra cui i tipi di videocamere installate, le capacità hardware e software del sistema, la tecnologia di compressione video utilizzata e le variabili di sistema quali risoluzione, fotogrammi al secondo e altre impostazioni.

[3] Il carico di lavoro è una misura dei dati raccolti durante tutto l’anno ed è definito come la quantità di dati scritti, letti o verificati dai comandi provenienti dal sistema host.

[4] MTTF/MTBF (Mean Time to Failure/Mean Time Between Failures) non è una garanzia o una stima della durata del prodotto, ma un valore statistico relativo ai tassi medi di guasto di un numero elevato di prodotti che potrebbe non riflettere accuratamente il funzionamento effettivo. La durata effettiva del prodotto potrebbe differire dall’MTTF/MTBF.

[5] Questo campione potrebbe differire nelle specifiche dalla versione prodotta in serie.