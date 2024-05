SanDisk Desk Drive: novità da Western Digital

Western Digital arricchisce la gamma di prodotti SanDisk con la nuova unità SanDisk Desk Drive da 8 TB, la capacità più elevata mai raggiunta da un’unità a stato solido esterna per desktop (SSD). Grazie alla velocità e all’affidabilità di un’unità SSD, questa innovativa soluzione offre ai content creator e ai professionisti aziendali una risposta semplice per eseguire il backup e accedere rapidamente a foto, video e file ad alta risoluzione raccolti in un unico dispositivo. Dai professionisti fotografi e videografi agli appassionati di tecnologia, cresce la popolazione di creatori digitali che generano enormi quantità di contenuti e che hanno bisogno di soluzioni di archiviazione flessibili ad alta capacità per produrre di più e più velocemente.

“Con l’aumento nella produzione di contenuti digitali, cresce anche l’esigenza di soluzioni di archiviazione ad alte prestazioni e ad alta capacità per aiutare a gestire e conservare questa mole di dati. L’espansione del nostro portafoglio di SSD è il primo passo per offrire ai content creator soluzioni di backup che garantiscano la velocità e la flessibilità di cui hanno bisogno per liberare la loro creatività”, afferma Susan Park, Vice President, Consumer Solutions, Western Digital. “Entro il prossimo anno, prevediamo di raddoppiare la capacità del SanDisk Desk Drive da 8TB a 16TB su una singola unità SSD per desktop”.

Le caratteristiche dell’unità SanDisk Desk Drive includono:

● Capacità – 4TB e 8TB per conservare foto e video, file CAD o rendering 3D, file di grandi dimensioni generati dall’intelligenza artificiale, librerie musicali, documenti importanti e altro ancora.

● Prestazioni – Accesso più rapido ai contenuti, anche per i file più pesanti come i video 8K, con velocità di lettura fino a 1.000 MB/s1 – fino a 4 volte più veloce di qualsiasi altra unità desktop3.

● Backup – Backup rapido di foto, video e file sfruttando le velocità di un’unità SSD grazie a Apple Time Machine o backup automatico con il software Acronis True Image di Western Digital2 incluso.

● Design – Lo stile compatto e moderno, riconosciuto con il Red Dot Design Award 20244, ottimizza lo spazio sulla scrivania e si inserisce con naturalezza in qualsiasi ambiente professionale o domestico.

● Compatibilità – Funziona subito con Windows o macOS con formattazione exFAT, utilizzando il cavo USB Type-C incluso.

Con una garanzia limitata di tre anni5, le unità SanDisk Desk Drive da 4TB (447,99 €) e da 8TB (807,99 €) possono essere acquistate sul Western Digital Store e presso i rivenditori, e-tailer e distributori autorizzati SanDisk.