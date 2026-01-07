SANDISK Optimus: debutta il nuovo brand per le unità SSD

In occasione del Consumer Electronics Show (CES® 2026), Sandisk presenta SANDISK Optimus, il nuovo brand per la sua rinomata linea di unità SSD interne dedicate a gamer, creator e professionisti. La nuova brand identity per questa famiglia di prodotti riflette un forte orientamento alla leadership prestazionale, all’eccellenza ingegneristica e a una tradizione di affidabilità nel mondo della memoria flash. La gamma di soluzioni di storage interno SANDISK Optimus si articola in tre linee di prodotto: SANDISK Optimus, SANDISK Optimus GX e SANDISK Optimus GX PRO.

Caratterizzata da un nuovo design di prodotto e packaging, distintivo e d’impatto, ispirato all’innovazione e all’iconico branding dell’azienda, l’introduzione di SANDISK Optimus apre la strada a future opportunità di crescita, mentre Sandisk amplia la propria offerta per rispondere alle esigenze di gamer, creator e professionisti.

Il nuovo design trae ispirazione dall’eredità pionieristica del brand e dall’impegno costante nel portare sul mercato tecnologie innovative capaci di offrire un’esperienza di alto livello agli utenti finali. Pur con un look&feel completamente rinnovato, il portfolio SANDISK Optimus continua a incarnare la storica reputazione di Sandisk per qualità superiore e affidabilità, valori che hanno definito il suo ruolo di riferimento nell’innovazione flash.

“Il brand SANDISK Optimus ridefinisce il concetto di prestazioni in funzione delle esigenze dei consumatori”, ha dichiarato Heidi Arkinstall, VP Global Consumer Brand and Digital Marketing di Sandisk. “Con un’offerta che copre più segmenti, questo cambiamento rende più semplice per i consumatori individuare la soluzione più adatta alle proprie necessità.”

Per offrire ai clienti un modo più intuitivo di comprendere i diversi livelli prestazionali e orientarsi con sicurezza all’interno della gamma, il portfolio SANDISK Optimus™ copre più segmenti, per aiutare i consumatori a identificare facilmente il prodotto di cui hanno bisogno

SANDISK Optimus – Progettata come punto di riferimento in termini di prestazioni, è pensata per i content creator che richiedono un’esperienza di computing più veloce e fluida. Queste unità offrono il giusto equilibrio tra velocità e convenienza. In precedenza la linea era commercializzata con il brand WD Blue®, includendo l’unità WD Blue SN5100 NVMe SSD.

SANDISK Optimus GX – Gaming senza limiti, ideata per i giocatori che desiderano tempi di caricamento rapidi, maggiore capacità e un’elevata efficienza energetica. In precedenza la linea era disponibile con il brand WD_BLACK, includendo l’unità WD_BLACK SN7100 NVMe SSD.

SANDISK Optimus GX PRO – Fiore all’occhiello del portfolio SANDISK Optimus, la linea GX PRO rappresenta il massimo livello prestazionale. Queste unità sono progettate per sviluppatori, professionisti e gamer alla ricerca delle più recenti innovazioni tecnologiche e di prestazioni senza compromessi, ideali per la realizzazione di AI PC, workstation o sistemi di fascia alta. SANDISK Optimus™ GX PRO combina tecnologie di storage all’avanguardia con capacità superiori. In precedenza la linea era commercializzata come WD_BLACK™, includendo l’unità WD_BLACK SN8100 NVMe™ SSD.

“Milioni di persone in tutto il mondo conoscono e si affidano alle nostre unità SSD interne, e il nuovo branding SANDISK Optimus™ rispecchia perfettamente la solidità del nostro portfolio prodotti”, ha affermato Anil Moolchandani, VP Product Management Client di Sandisk. “Questa famiglia di unità SSD è progettata per soddisfare le esigenze dei flussi di lavoro di sviluppo e degli ambienti gaming, rivolgendosi a professionisti, gamer e prosumer.”