SBS presenta i nuovi auricolari TWS SmartBuds con AI

SBS, da sempre attenta alle ultime tendenze e con l’obiettivo di anticipare i bisogni del futuro, vede nell’intelligenza artificiale una rivoluzione destinata a cambiare radicalmente il modo in cui viviamo la quotidianità. Da questa visione nascono i nuovi auricolari TWS SmartBuds con AI: un prodotto che unisce qualità audio, design ergonomico e funzionalità intelligenti, trasformandosi in un vero assistente capace di supportare ogni momento della vita quotidiana e professionale.

Questa rivoluzione è resa possibile da SBS AI Connect, l’app che integra le funzioni di intelligenza artificiale negli auricolari.

Registrazione e trascrizione, online e offline

Tra le funzioni più innovative di TWS SmartBuds con AI c’è la registrazione e la trascrizione di conversazioni online e offline, per non perdere mai nessun dettaglio. Riunioni di lavoro, lezioni universitarie o dialoghi quotidiani vengono trasformati in testi chiari e ordinati. L’app dedicata SBS AI Connect organizza automaticamente i contenuti, rendendoli sempre disponibili e facili da consultare. È come avere al proprio fianco un assistente personale che non dimentica nulla.

Sintesi automatica e creazione di mind map

Alle funzioni di registrazione e trascrizione TWS SmartBuds con AI affiancano la capacità dell’intelligenza artificiale di elaborare automaticamente i contenuti e metterne in evidenza i passaggi più importanti. Con l’app SBS AI Connect, queste informazioni vengono trasformate in una Mind Map interattiva, che organizza i concetti principali in nodi tematici. Uno strumento pratico e intuitivo per avere sempre a disposizione una sintesi chiara, utile nello studio, nel lavoro e nella vita di tutti i giorni.

Traduzione bidirezionale in tempo reale

Accanto all’organizzazione dei contenuti, le SmartBuds AI offrono anche strumenti per abbattere le barriere linguistiche, grazie alla funzione di traduzione bidirezionale in tempo reale. Questa tecnologia permette di comprendere e parlare in oltre 50 lingue diverse. Che si tratti di un viaggio all’estero, di una lezione o di un incontro di lavoro internazionale, l’intelligenza artificiale traduce sia le conversazioni vocali che i testi trascritti, rendendo la comunicazione più chiara e immediata.

Esperienza audio avanzata

Oltre alle funzioni di intelligenza artificiale, l’esperienza audio è all’altezza: qualità Hi-Fi, cancellazione attiva del rumore e microfoni ENC garantiscono un suono immersivo e una voce sempre cristallina.

Che ci si trovi in un aeroporto affollato, in treno o mentre si cammina in città, le TWS SmartBuds con AI assicurano conversazioni chiare e un ascolto coinvolgente in ogni situazione.

SBS AI Connect: l’app che completa l’esperienza

Al centro dell’esperienza c’è l’app dedicata SBS AI Connect, che trasforma gli auricolari in un vero assistente intelligente. Con un semplice tocco si possono attivare tutte le funzioni di AI: dalla traduzione simultanea alla registrazione e trascrizione, fino alla sintesi automatica dei contenuti e alla creazione di mappe concettuali.

L’app, scaricabile gratuitamente da App Store e Play Store, mette a disposizione fino a 120 minuti gratuiti di utilizzo per tutte queste funzioni; una volta esauriti, è possibile continuare con piani in abbonamento flessibili e personalizzabili. Compatibile con Android (6+) e iOS (13+), garantisce a ogni utente un’esperienza su misura e sempre sotto controllo.

Le TWS SmartBuds AI rappresentano una nuova generazione di auricolari: non solo qualità audio, ma un supporto intelligente che facilita il comunicare, il lavorare e il vivere ogni giorno.