ScanSnap Camera, la nuova funzione gratuita di ScanSnap

PFU (EMEA) Limited annuncia ScanSnap Camera, una nuova funzione disponibile tramite l’app mobile gratuita ScanSnap Home, che estende l’esperienza ScanSnap oltre l’hardware dedicato, portandola direttamente sugli smartphone e rendendo la digitalizzazione dei documenti personali più accessibile che mai.

Il lancio avviene mentre PFU celebra il 25° anniversario di ScanSnap, segnando un quarto di secolo di innovazione focalizzata nel rendere la digitalizzazione semplice, accessibile e utile per tutti.

Progettata per arricchire l’ecosistema ScanSnap, la nuova ScanSnap Camera consente agli utenti di acquisire documenti, scontrini, biglietti da visita e fotografie direttamente dallo smartphone, trasformandoli in pochi secondi in file digitali puliti, organizzati e ricercabili.

Basata sulla stessa tecnologia di elaborazione delle immagini che equipaggia gli scanner ScanSnap, ScanSnap Camera offre i risultati di alta qualità su cui fanno affidamento milioni di utenti in tutto il mondo. La funzione di acquisizione automatica permette di scansionare i documenti senza dover premere alcun pulsante, mentre le correzioni avanzate garantiscono risultati allineati e di qualità professionale.

ScanSnap Camera rappresenta anche l’ultima evoluzione dell’esperienza ScanSnap: non serve più uno scanner per effettuare una scansione. Dopo una semplice procedura di registrazione, gli utenti possono scaricare gratuitamente l’app mobile ScanSnap Home e iniziare subito a digitalizzare i documenti cartacei di tutti i giorni, ovunque e in qualsiasi momento.

Una volta acquisiti, i documenti vengono automaticamente convertiti in PDF ricercabili, facili da trovare, modificare, gestire e condividere. Prima di salvare, gli utenti possono riordinare, ruotare o perfezionare le scansioni, così ogni file è pronto per l’uso immediato. I documenti scansionati possono essere salvati sul telefono o sul proprio servizio cloud.

Dal lancio del primo modello ScanSnap nel 2001, il brand si è costruito attorno a una promessa semplice: non serve essere esperti di informatica per beneficiare della digitalizzazione. Con una sola pressione dell’iconico pulsante blu, gli scanner ScanSnap hanno permesso di convertire le informazioni cartacee in file digitali organizzati, facili da trovare, gestire e condividere.

Massimiliano Grippaldi, Regional Manager, PFUE Italia, ha commentato: “L’app ScanSnap Camera offre ai nostri partner un modo completamente nuovo di coinvolgere i clienti. Rendendo liberamente disponibile su smartphone un’acquisizione documentale di alta qualità, aiutiamo più persone a scoprire il valore della digitalizzazione, aumentando l’accessibilità della scansione. I nostri rivenditori partner si trovano così nella posizione ideale per proporre l’intero portfolio ScanSnap, quando gli utenti hanno bisogno di maggiore velocità, volumi, affidabilità o funzionalità. L’obiettivo è creare più occasioni di dialogo, raggiungere più clienti e far crescere insieme il mercato.”

L’attuale portfolio ScanSnap offre soluzioni pensate per stili di lavoro ed esigenze di acquisizione documentale diverse. L’ultraportatile iX100 supporta la scansione in mobilità, mentre il compatto iX1300 garantisce produttività rapida e ingombro ridotto. iX2400 e iX2500 offrono prestazioni desktop potenti con una configurazione minima, mentre SV600 è pensato per la scansione di materiali rilegati, libri e oggetti delicati. Su tutto il portfolio, l’esperienza plug-and-play resta al centro di ScanSnap: si apre la confezione, si collega il dispositivo e si inizia a scansionare all’istante.

Nei prossimi mesi PFU celebrerà il 25° anniversario di ScanSnap con una serie di attività e iniziative dedicate a ripercorrere la storia del brand e a mettere in luce il ruolo che la digitalizzazione semplice continua a svolgere nella produttività personale, nella gestione amministrativa domestica e nei flussi di lavoro delle piccole imprese.

“ScanSnap è sempre stato sinonimo di eliminazione della complessità, per rendere semplice a chiunque digitalizzare il proprio mondo”, ha dichiarato Yasunari Shimizu, President e CEO di PFU Limited.

“Da 25 anni continuiamo a far evolvere l’esperienza ScanSnap restando fedeli ai principi su cui è nato il brand. Con ScanSnap Camera portiamo questa semplicità ancora oltre, offrendo l’esperienza affidabile di ScanSnap direttamente nella tasca di ogni utente e permettendo a più persone di scoprirne il valore, in modo completamente gratuito.”

Prezzo e disponibilità: L’applicazione mobile ScanSnap Home è disponibile per il download gratuito su: ScanSnap Home App – App Store oppure ScanSnap Home – App su Google Play. È richiesta la registrazione.

ScanSnap Camera è disponibile solo nelle aree geografiche in cui è supportato ScanSnap Cloud.